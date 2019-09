Kulturnacht in Bad Doberan: Das ist das Programm

Bad Doberan

Laternenumzug, Musik, Theater, Ausstellung, Livemusik – das alles können die Besucher der 13. Kulturnacht in Bad Doberan erleben. In der Innenstadt, auf dem Klostergelände, auf der Sommerrodelbahn und im Sharks-Club finden am Sonnabend, 12. Oktober, zahlreiche Veranstaltungen statt. An 35 Orten steht an diesem Tag die Kultur im Mittelpunkt.

„Wir haben am bewährten Programm festgehalten“, sagt Doberans Tourismuschefin Danielle Zimmermann. Das sei in den vergangenen Jahren von den Besuchern geschätzt und geliebt worden. Es sei ein vielseitiges Angebot für Jung und Alt, Groß und Klein. Einige Neuerungen gibt es dennoch.

Neue Route für Laternenumzug

Neu ist in diesem Jahr unter anderem die Route des Laternenumzugs, der nach der Eröffnung der Kulturnacht um 18 Uhr durch den Bürgermeister beginnt. „Wir gehen nicht durch die Goethe- und Mollistraße, sondern durch den Palaisgarten und über das Klostergelände“, sagt Zimmermann. Die Erfahrung habe gezeigt, dass es in der Mollistraße verkehrstechnisch schwierig sei. „Wir wollen jetzt mal was Neues anbieten. Die Route ist jetzt ruhiger und entspannter.“ Das sei auch von Teilnehmern der vergangenen Jahre angeregt worden.

Beginn der Kulturnacht ist bereits am Nachmittag um 15 Uhr unter anderem mit der Bücherbörse in der Stadtbibliothek. Ab 16 Uhr beginnt das kreative Kinderprogramm mit Laterne basteln auf dem Kamp, das von den Stadtwerken Rostock unterstützt wird. Diese setzen die Parkanlage durch Licht in Szene. Zudem gibt es Lichtinstallationen vor den Veranstaltungsorten.

Führungen im Münster , Theater im Rathaus

Tradition: beleuchteter Weißer Pavillon auf dem Kamp zur Kulturnacht. In der ganzen Innenstadt gibt es Lichtinstallationen. Quelle: Lennart Plottke

Auf dem Veranstaltungsplan zurückgekehrt sind die Führungen im Münster, darunter im Beinhaus von 17 bis 19 Uhr oder die Kinderführung um 17 Uhr. Das Münster ist bei freiem Eintritt bis 21 Uhr geöffnet. Um eine Spende wird gebeten.

Ein Theaterstück werden die Kinder des Hortes der Münsterschule im Rathaus zeigen. „,Konferenz der Schurken’ heißt es und der Ratssaal wird dafür wie ein Gerichtssaal aussehen“, verrät Zimmermann. Beginn ist 19.30 Uhr.

Um 20.30 Uhr wird der Rathaussaal dann zur Tanzfläche. Für eine Stunde bieten die Doberaner Blue Line Dancer einen Workshop an, bei dem die Grundschritte des Line Dance erlernt werden können.

„Lieder, die die Welt immer wieder braucht“, präsentiert Norbert Sass von 21 bis 22 Uhr im Trauzimmer des Stadt- und Bädermuseums an der Beethovenstraße. Im Anschluss gibt es eine besondere Führung durchs Museum. Mit der Taschenlampe begeben sich die Gäste auf die Suche nach der Perlenkette Heiligendamm.

Künstler für Gespräche bereit

Wer sich gerne Kunst anschauen möchte, sollte im Roten Pavillon auf dem Kamp vorbeischauen. Hier sind von 17 bis 21 Uhr Segelbilder auf Segeltuch von Jeannine Rafoth, Treibholzboote von Roland Wolff sowie Glaskunst von Elvira Martens zu sehen. Wolff und Martens sind für Gespräche am Abend im Pavillon.

Im Kunsthof am Markt sind ebenfalls Aussteller anwesend, um die Kulturnacht mit den Gästen zu feiern. Im Rathaus sind die Werke von Katharina Zimmer zu entdecken. Thema der Ausstellung: Humor und Farbe. Die Ausstellung mit Bildern von Jürgen Reich im Reisebüro am Markt muss ausfallen, wie Inhaberin Anja Schöne bekannt gibt. Durch die Arbeit, die durch die Insolvenz von Thomas Cook entstanden ist, schaffe sie es nicht, an der Kulturnacht teilzunehmen.

Livemusik auf dem Alexandrinenplatz

Livemusik gibt es unter anderem auf der Bühne auf dem Kleinen Kamp. 18 Uhr treten hier die „Ölmützen“ auf und singen Shantys, weitere Bands folgen. Im Innenhof der Stadtverwaltung gibt es von 18 bis 22 Uhr Musik mit Ringbahn. Dazu bietet die Doberaner Knoblauchfront ihre Leckereien an.

Ein Highlight der Doberaner Kulturnacht, welches Danielle Zimmermann von vielen jährlichen Besuchern bestätigt bekommen hat: Die Wasserorgel des Feuerwehrvereins Bad Doberan. Sie spielt um 20 Uhr im Bachgarten neben dem Münster.

„Der vielseitige Mix aus Ausstellungen, Lesungen, Tanz- und Theatervorführungen, Livekonzerten, Ortsführungen, Nachtrodeln und vielem mehr macht die Bad Doberaner Kulturnacht zu einem einzigartigen Event, dass nicht verpasst werden darf“, sagt Danielle Zimmermann.

Von Anja Levien