Die Sommergalerie im Roten Pavillon von Bad Doberan ist eröffnet. Die Künstlerinnen Ute Dreist mit Keramik, Sonja Sophia Henseke, Textilkunst, und Gudrun Poetzsch mit Collagen stellen bis zum 30. August im Pavillon aus. Hinzu kommt Wilfried Homuth, der Collagen zeigt. Da die Corona-Maßnahmen im kleinen Pavillon schwer einzuhalten sind, wurde auf eine Eröffnungsveranstaltung, wie sie sonst üblich ist, verzichtet.

„Stattdessen laden wir am 12. Juli um 16 Uhr zu einem kleinen Konzert vor den Roten Pavillon ein. Ola van Sander, Frontmann der Band Bad Penny, spielt keltische Songs und die ausstellenden Künstler werden dabei sein“, sagt die Vorsitzende des Kulturvereins Roter Pavillon, Eva Firzlaff.

Dann können Sie die Ausstellung sehen Der Rote Pavillon befindet sich mitten auf dem Kamp im Stadtzentrum. Die Ausstellung ist geöffnet jeweils mittwochs, donnerstags, sonnabends und sonntags von 14 bis 17 Uhr sowie freitags von 15 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Gewebe aus Stoff und Zeitungen

Den Blickfang im Haus bildet jetzt ein acht Meter langes Bildgewebe in Rot, Rosa, Braun und Papier von Sonja Sophia, wie sie sich nennt. Als „Kette und Schuss“ wird die Art der Herstellung genannt. Die Künstlerin verarbeitete als Schuss alte Zeitungen gemeinsam mit den Baumwoll- und Leinengarnen der Kette. An manchen Stellen im zarten Gespinst – da lohnt sich genaues Hinschauen – sind Schlagzeilen zu sehen. „Der richtige Weg“ nannte sie ihr Werk, das bereits 2016 entstand, jedoch immer noch aktuell ist.

Sonja Sophia experimentierte mit Papier und wollte Textur und Textil vereinen. Weiterhin stellt sie Bänder mit baltischen traditionellen Mustern aus. Drei der schmalen Webarbeiten jedoch stechen heraus. Sie sind neu und bilden das „Urchaos“ im Bezug zum Zeitgeschehen. Die Muster erscheinen in Disharmonie und dennoch bilden sie ein ganzheitliches Muster. Sonja Sophia arbeitet und lebt in Schwerin. „Weben ist wie Meditation“, sagt sie. „Und gleichzeitig erschaffe ich etwas. Das entspricht mir sehr.“

Collagen in Schwarz-Weiß

Gudrun Poetzsch zeigt Collagen. Mischtechniken, deren große Arbeiten in Schwarz-Weiß gehalten sind und grafisch klar, wie es Gudrun Poetzsch zu eigen ist. Es hängen Bilder in Strukturen wie eine Pappe, die sie als Druck auf Papier brachte.

Gudrun Poetzschs Arbeiten wirken im Raum, sprechen für sich. „Mich interessieren unterschiedliche Materialien. Ich spiele mit den Formen, Strukturen und Materialien“, sagt sie. Andere kleinere Werke sind farbige Collagen. „Alle ihre Arbeiten sind wirklich gut“, fand auch Sonja Sophia.

Holzofen gibt besondere Farbe

Lange stand Ute Dreist im Eingangsbereich, um zu erfassen, wie sie ihre Keramiken so stellen kann, dass es zu den anderen Arbeiten passt, die bereits in Position waren. Ihre Vasen, Schalen und andere Gefäße sind puristisch in der Form und einzigartig in der Ausführung. Durch das Brennen im Holzofen erhalten sie eine besondere Farbgebung. „Die Auswahl des Tones muss mit dem Brennverfahren und dem daraus Erschaffenen in Einklang stehen, die Glasur möge es umhüllen und ihm ein passendes Gewand sein. Das Abenteuer Henkel! Verzicht auf Bemalung? Funktioniert das Ergebnis für seinen Benutzer?“ Ute Dreist macht sich ihre Arbeit nicht einfach und hinterfragt immer wieder. Seit 30 Jahren arbeitet die Töpfermeisterin, die in Techentin lebt, nun schon mit einem Holzbrennofen. „Die Gefäße sind im Ofen von Flammen umgeben. Sie haben also Berührung mit dem Feuer. Dadurch entstehen diese Farben, mal mit, mal ohne Glanz.“

Der Doberaner Wilfried Homuth steht für Malerei, Zeichnungen und Collagen. Er studierte an der Fachschule für Angewandte Kunst in Heiligendamm und an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle Malerei und Grafik. „Es kommt, wie es kommt“, sagte er über seine Art, Werke zu erschaffen. Aus dem Bauch heraus arbeitet der Künstler auch seine farbigen Collagen mit Kohle, Acryl und Papier wie alten Plakaten, die im Roten Pavillon hängen.

