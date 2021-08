Parkentin

Galerien, Werkstätten und Ateliers an der Mecklenburgischen Ostseeküste öffnen am 21. und 22. August wieder ihre Pforten für Besucher. Aus 108 Veranstaltungen können Gäste wählen. Das Projekt „Kunst offen“ findet in diesem Jahr Corona geschuldet vom 21. August bis zum 12. September gestaffelt als „Kunst:offen-Wochen“ in MV statt. „Ich habe mich spontan dazu entschlossen, jetzt erstmals mit dabei zu sein“, sagt Dörte Treite.

Vor Kurzem macht sich die Parkentinerin mit ihrer Keramikwerkstatt selbstständig. „Goldstaubmomente“ nennt die 48-Jährige ihr Atelier im Koppelweg 2. Zum Kunst-Wochenende lädt sie in ihren Verkaufsraum und in ihre Werkstatt ein, in der sie feminine Dekorations- und Gebrauchskeramik anbietet. Sie töpfert nicht an der Scheibe: „Ich nutze die Gieß- und Aufbautechnik.“

Mehr Wertschätzung für sich und andere

Dörte Treite benennt ihre eigene Keramik als feminin. „Die Frau wird in der Gesellschaft zu wenig wertgeschätzt“, sagt sie. Sie selbst habe das auch erfahren: „Vielen Frauen fehlt immer noch eine gute Portion Selbstbewusstsein – ich möchte ihnen hier einen Raum geben, ihren Selbstwert zu erkennen.“ Wenn man ihn gefunden habe, falle es leicht, ihn nach außen zu zeigen.

Feminin ist die Keramik der Parkentinerin Dörte Treite. Quelle: Sabine Hügelland

Mädchenfarben ist ihre Keramik in Rosa und dunklem Rot, aber auch andere Farben sind möglich wie bei ihrer Frühlingskollektion. Damit die Wertschätzung auch dort nicht zu kurz kommt, sind ihre Arbeiten mit Herzen, Rosen und anderen plastisch hervorgehobenen Dekorationen versehen, die haptisch einen angenehmen Eindruck hinterlassen. Begonnen hat Dörte Treite mit Gartenfiguren, die sie immer noch herstellt.

Sichere Anstellung gegen Selbstständigkeit getauscht

Nach mehr als 20-jähriger Praxis als Pädagogin gründete die dreifache Mutter ihr Keramikatelier. Goldstaubmomente spiegeln für sie Lebensmomente wider, die so wertvoll und unbezahlbar sind. Solche Momente möchte Dörte Treite zukünftig allen Interessenten, unter anderem Kindern und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten ermöglichen. „So können sie außerhalb der Schule Alltagsphysik erlernen, wie etwa die Abläufe im Prozess der Keramikherstellung. Dabei lernen sie auch, sich selbst zu organisieren“, sagt sie. „Gefördert und gefordert werden eine Menge Fertig- und Fähigkeiten.“

Zusammenarbeit mit einer therapeutischen Praxis

Vor zwei Jahren begann Dörte Treite, sich mit pädagogischen und therapeutischen Möglichkeiten der Selbstfindung beim Töpfern zu befassen. Sie arbeitet mit der psychologisch-therapeutischen Praxis Klartext e.V. zusammen. „Wir bieten in individuell gestalteten Keramikseminaren Möglichkeiten für das Greifen, Tasten, Gestalten und Wahrnehmen mit den Händen an und bieten somit Impulse für Antworten und Lösungsansätze.“

Kurse können auch Paare buchen oder diejenigen, die sich einfach nur kreativ betätigen möchten und mehr Leichtigkeit in ihr Leben holen wollen: „Ich möchte mich ebenso an Seniorenheime und Hospitze wenden. Jedoch nicht nur an die Bewohner, sondern gerade auch an ihre Betreuer. Die bleiben doch meist auf der Strecke mit ihren Befindlichkeiten.“ Die neue Arbeit ist meditativ. „Abschied nehmen von einem geliebten Menschen oder Tier kann auch damit gut verarbeitet werden, indem ein Stück hergestellt wird, das an ihn erinnert“, ist ihre Erfahrung.

Raus aus der Komfortzone und hinein ins unbekannte Leben

Nicht auf der Strecke geblieben ist Dörte Treite, als sie merkte, dass sich in ihrem Leben etwas ändern muss. Aus erheblichen gesundheitlichen Gründen stand sie vor einer wichtigen Entscheidung. Sie nutzte diese Chance – raus aus der Komfortzone und den angeblichen Sicherheiten „und rein ins wahre Leben mit all seinen Ecken und Kanten, aber voller Selbstbestimmung“, sagt sie. Dank einer totalen Lebensumstellung und dieser Entscheidung schlägt auch heute noch ihr Geburtsherz in ihrer Brust, in voller Leidenschaft für Wertschätzung, Freude und Zufriedenheit.

2004 zog Dörte Treite nach Parkentin. 2019 begann sie, Keramik im Nebenerwerb anzufertigen. Die staatlich anerkannte Erzieherin arbeitete zuletzt in einem Schulhort. Bis sie an ihre körperlichen Grenzen stieß. Auch die Bildungspolitik konnte sie nicht mehr für sich verantworten: „Ich musste eine Entscheidung treffen – und zurückfinden in meine Wahrhaftigkeit.“

Handwerk von Doberanerin gelernt

Weit vor dieser Phase traf sie auf die Doberaner Keramikerin Susanne Unger: „Alles, was ich über die Keramikherstellung weiß und lernte, habe ich von ihr. Seit über zehn Jahren arbeiten wir nun schon zusammen. Jetzt traue ich mich eigene Wege zu gehen.“

Kurs-Anmeldung unter: 0152 / 09 48 78 58

Von Sabine Hügelland