Kühlungsborn

Das Ostseebad Kühlungsborn lädt zum Lachen ein: An die Litfaßsäulen im Ostseebad sind lustige Cartoons geklebt worden. Die Bilder sind eigentlich in der Cartoon-Ausstellung in der Kunsthalle in Kühlungsborn zu sehen, doch wegen der Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind diese für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Die Cartoon-Ausstellung in der Kunsthalle Kühlungsborn ist von Dezember bis in den Frühling fast schon zur Tradition geworden im Ostseebad, schreibt die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH Kühlungsborn. Daher habe sich die TFK gemeinsam mit Kunsthallenchef Franz N. Kröger diese Variante überlegt, einige Bilder zu zeigen. „An jeder Litfaßsäule hängt ein anderer Cartoon, so wird das Spazieren durch den Ort durch kulturelle Schmunzler ergänzt“, so die TFK.

Die Ausstellung in der Kunsthalle ist bis zum 2. Mai verlängert worden, mehr als 200 Cartoons sind hier zu sehen. Es sind die besten Corona-Cartoons der besten Cartoonisten Deutschlands. Sie blicken vor allem mit sehr viel Komik auf diese merkwürdige Zeit. Eine Entschleunigung, die ganze Branchen zum Erliegen brachte. Homeoffice wurde zum neuen Zauberwort. Zu dieser Ausstellung der Berliner Cartoonfabrik erschien ein gleichnamiges Buch im Eigenverlag.

Lust auf die Ausstellung soll auch ein virtueller Rundgang machen, der zeitnah auf der Homepage der Kunsthalle veröffentlicht werden soll.

