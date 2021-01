Kühlungsborn

Die junge Frau in altertümlicher Kleidung hält eine Hand über ihre Augen. Sie blickt auf die Ostsee. Das Kind an ihrer anderen Hand schaut hoch zu ihr – im Arm einen Plüschbären. Doch was sucht sie da am Horizont auf dem Meer? Vielleicht ihren auf See verschollenen Mann? Die Bronzeskulptur von Frijo Mueller- Belecke aus dem Jahr 2000 steht am Balticplatz von Kühlungsborn.

Kunst im öffentlichen Raum lädt zum Verweilen, zum Träumen, Nachdenken, als Fotomotiv und zur Inspiration ein. Sie belebt Plätze, schenkt ihnen eine besondere Aura und gibt Raum für neue Geschichten. „Kunst lockert das Stadtbild auf und darf nicht fehlen“, sagt die Vorsitzende des Kühlungsborner Heimatvereins, Marita Karl. „Ich könnte mir noch mehr hier vorstellen. Entlang der Promenade zum Beispiel.“

Die Bronzeskulptur von Frijo Mueller-Belecke aus dem Jahr 2000, steht am Balticplatz von Kühlungsborn. Ihr Blick geht auf die Ostsee, so als suche sie etwas. Quelle: Sabine Hügelland

Nicht weit von Mutter und Kind sitzt ein alter Mann vergnügt inmitten eines Schneesturms. Etwas verblasst schon weht der dünne Schal um seinen Hals. Spaziergänger hatten ihm diesen und eine Mütze geschenkt. Vielleicht freut sich der aus Holz Geschnitzte darüber oder er ist glücklich, die Stadt zu schmücken wie viele andere Kunstwerke ebenso. Bruno Blank schuf die Skulptur, die angelehnt ist an die Arbeit von Heinrich Zenichowski „Mann auf der Bank“ von 1988. Sie war verwittert und nicht mehr zu retten, weswegen Ende der 1990er Jahre Blanks neue entstand.

Hinter dem alten Mann befinden sich drei bis fünf Meter hohe Holzskulpturen und eine stählerne Pyramide, die eine Brücke schlagen sollen zwischen Kunsthalle und Ostsee. Udo Richter, Eckhard Labs sowie Thomas Reich schufen diese Werke.

Beliebte Kulissse für Brautpaare

2014 brachte der Heimatverein mit der Stadt Kühlungsborn und GSOM GmbH einen Kalender heraus auf dem zwölf der städtischen Kunstwerke zu sehen waren, die René Legrand fotografierte. Doch es gibt noch viel mehr zu entdecken im Ostseebad. Wie die aus drei Figuren bestehende „Familie“ an der östlichen Strandpromenade (1986) von Heinrich Zenichowski und der 2009 angelegte Findlingsgarten im Kiefernpark.

„Kunst ist streitbar und nicht jedem gefällt Modernes“, sagt der Stellvertreter im Heimatverein Wolfgang Baade und verweist auf die „Stille Post“. Geliebt von Brautpaaren als Fotokulisse, können einige mit dem 18 Tonnen schweren Koloss gegenüber vom Hotel Upstalsboom, nichts anfangen. Claudia Maria Ammann nahm norwegischen grauen Larvikit-Stein und schuf darin auf beiden Seiten Sitzgelegenheiten. Auch so geht Kunst: zum Anfassen. „Mir gefällt sie“, sagte Manuela Witt vom Hotel Pension „Seeblick“ in Kühlungsborn. „Auch die Skulptur Mutter mit Kind am Balticplatz finde ich sehr schön.“

Der Sagenbrunnen in Kühlungsborn des Bildhauers Wolfgang Friedrich wurde 2009 im Lindenpark von Kühlungsborn Ost aufgestellt Quelle: Sabine Hügelland

„Die Sagen der Kühlung“, so heißt der Brunnen-Skulpturenreigen im Lindenpark. Das bronzene Kunstwerk des Bildhauers Wolfgang Friedrich steht seit 2009. Der Künstler ließ sich von alten Sagen und Märchen inspirieren, von denen er sechs auswählte. Gegenüber einer Figurengruppe befindet sich eine schwebende Weibliche – sie repräsentiert die Ostsee. Der Wasserstrahl von dort trifft auf die gegenüberliegende Seite: auf Riesen, Fischer und den Klothstein. Ein Synonym für den Kampf des Menschen mit den Naturgewalten.

„Eine für Kühlungsborn ebenfalls wichtige Brunnenplastik befindet sich im Konzertgarten Ost“, sagt Wolfgang Baade. Die ursprüngliche Mädchenplastik schuf einst Irmfried Liebscher. Sie soll mutwillig zerstört worden sein und wurde 1991 von Günther Brock durch „Die Lauschende“ ersetzt. „Viele Einheimische hatten sich mit der Vorgängerin angefreundet und fanden keinen Zugang zur neuen“, weiß er. Der kleine Brunnen mit seiner verträumt wirkenden Figur harmonisiert die Gestaltung im Eingangsbereich.

„Großes Segel“ vor dem „ Haus des Gastes “

Der bekannte Bildhauer Jo Jastram (1928-2011) setzte vor dem „ Haus des Gastes“ ein „Großes Segel“. Aus dem Jahr 2009 stammend, ist die Skulptur eines seiner letzten Werke aus der Serie von Skulpturen „ Schiffe und Menschen“. Eine schlanke Figur in Bewegung festgehalten, steht auf dem Boot mit den vom Wind geblähten Segeln. Sie erscheint nachdenklich mit einem Blick der nach unten geht. So als ob sie überlegt: steht das Boot sicher im Sturm?

2,25 Meter groß stehen „Vater und Sohn“ vor der Seebrücke und sind ein beliebtes Fotomotiv. Der Künstler Reinhardt Schmidt (1817-1980) schuf sein Werk 1966-68. Zuerst stand die Bronzearbeit im Rostocker Zoo und kam vermutlich 1969 ins Ostseebad. Vielleicht weil sie dort besser hinpasst mit der unbeschwerten Urlaubsfreude, die sie ausstrahlt. Der Wasserskulptur des Bildhauers Wilfried Schröder von 2010 am Konzertgarten West, verpasste irgendjemand ein Höschen. Die Nacktheit wurde für einige Betrachter zu sehr in Szene gesetzt. Kunst im öffentlichen Raum bleibt streitbar und das ist auch gewollt. Denn sie soll polarisieren und auch der Freude dienen.

Von Sabine Hügelland