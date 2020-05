Kunst offen: Diese Ateliers nehmen in der Region Bad Doberan teil

Bad Doberan

Zu Pfingsten weisen wieder gelbe Schirme als Zeichen für „Kunst:Offen“ Wege in Ateliers, Kunstwerkstätten und Galerien. Vom 30. Mai bis 1. Juni können Künstler besucht werden, die in den Bereichen Malerei, Fotografie, Plastik und Keramik bis Schmuck tätig sind und ihre Werke auch verkaufen.

Aufgrund der Corona-Pandemie finden die diesjährigen Veranstaltungen etwas anders statt als in den vergangenen Jahren. Zur Sicherheit der Gäste und Künstler werden die bekannten Maßnahmen umgesetzt, zu der auch die Schutzmaske gehört. Ein Überblick.

Diese Regeln gelten für „Kunst:Offen“ Die Anzahl der Besucher ist der Größe des Ateliers, der Werkstatt, des Raumes anzupassen. Dabei gelten eine Person pro Quadratmeter und ein Mindestabstand von 1,50 Meter. Bei mehreren Zugängen soll ein Besucherleitsystem eingerichtet werden. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend. Dies gilt nicht für Kinder bis zum Schuleintritt und Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können. Räume und Flure sind zu lüften und mindestens zwei Mal täglich zu reinigen.

Alt Karin: Cornelia Zubeil zeigt in der Kastanienallee 8 in schöner Umgebung Malerei in Acryl, Bleistift- und Buntstiftzeichnungen sowie Silberschmuck von Sonnabend bis Montag in der Zeit von 11 bis 18 Uhr.

Anna Luisenhof: Neben ihren handgefertigten Keramiken auf dem Töpferhof Waldweg 8 von Brigitte Dix sind auch Wanderstöcke, Wikinger, Hausschmuck aus Holz und Stein von Holz-Jungnickel zu sehen. Am Montag zusätzlich handgeblasene Glasperlen für Kettenringe von Kokopella und selbst gefertigte Messer, Gabeln, Löffel vom Messerschleifer Rokahr. Sonst geöffnet an allen Tagen 9.30 bis 17 Uhr

Bad Doberan: Fred Schulz baute hinter seinem neuen Pavillon Walkenhagen 3 weitere Räume, in denen sich nun neben Glas aus der „Von grau zu blau Manufaktur“ auch fast eine Tonne Versteinerungen, Fossilien und Mineralien befinden. „Und wir werden für die Kinder Fossilien in einem Sandkasten verstecken, so dass sie auf Schatzsuche gehen können“, sagte Schulz. Des Weiteren hat sich Antje Hoppe von der EinsSein-Praxis für geistiges Heilen dort einen Raum mit Steinen, ätherischen Ölen, Aladin-Karaffen, Klangschalen und energetischem Wasser eingerichtet. Auch das können Gäste erleben. Offen ist drei Tage von 10 bis 18 Uhr.

Jana Kohlschmidt, zeigt Am Walkmüller Holz 30 Gartenkeramik von Deko- bis Kunstobjekt in einem verwunschenen Erlebnisgarten am Sonnabend und Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Im Roten Pavillon Am Kamp 1 können Gäste die Ausstellung „Fern Ost Nah“ mit Werken vietnamesischer Künstler betrachten. Die Arbeiten stammen aus der Sammlung des Vietnamesen Nguyen Dinh Khoi, der in Rostock lebt und arbeitet. Es sind aktuelle Fotografien und großformatige zeitgenössische Gemälde, die in traditioneller Technik ausgeführt sind, Lack- und Seidenmalereien. Offen: alle drei Tage 14 bis 18 Uhr.

Die Feinart Ateliergemeinschaft, In den Hörn 2, im Alexandrinenhof bietet blaue und perlmuttfarbige Gebrauchskeramik von Susanne Unger, schönes Seidiges von Diplom-Modedesignerin Julia Miksch, Grafik, Lyrik und Papierschmuck von Amina K. Appelt sowie Schmuck und Objekte aus Metall von Diplom-Formgestalter Bernd Kirchner. Geöffnet ist am Sonnabend von 11 bis 18 Uhr.

Im „Kunsthof“ Bad Doberan, Am Markt 3, stellen Künstler, Kunsthandwerker und Hobbykünstler aus. Sie zeigen unter anderem Acryl, Ölbild oder Grafik, Illustration, Schmuck, getöpferte Unikate, Keramik, Holzgestaltung oder Papier- und Textilkunst. Alle drei Tage von 10 bis 18 Uhr.

Christine Masch lädt in ihr Stöberstübchen in der Fritz-Reuter-Straße 2a ein, wo es Malerei, Grafik und Kunsthandwerk kombiniert mit Blütenpracht zu sehen gibt. Das Stübchen befindet sich im Blumengeschäft Boosmann, das mit dem Kunsthof zusammenarbeitet. Sonnabend von 10 bis 16 Uhr.

In der Hofgalerie „MEERart“, In den Hörn/im Alexandrinenhof 2, finden Besucher handgemachte Holzdekoration mit Ostseefeeling von der Holzkünstlerin Katharina Sasse, kultige Metall- und Kunstschmiedearbeiten von Jörg Hauptmann sowie energiegeladene Malereien auf alten Segeltüchern von Jeannine Rafoth. Offen ist Sonnabend und Sonntag 10 bis 16 Uhr sowie Montag 10 bis 15 Uhr.

Ulrike Förster ist Malerin und Grafikerin, die in der Alten Gärtnerei 11 Landschafts-, Meer- und Strandbilder, Stillleben und Porträts in großem Format zeigt. Offen ist Sonnabend und Sonntag 10 bis 18 Uhr.

Bartenshagen: In der Keramikwerkstatt Angelika und Jürgen Reich, Am Stegebach 11, können Gäste die Werkstatt mit Salzbrandofen und den denkmalgeschütztem Altenteilerkaten mit Bauerngarten besichtigen. Offen ist an allen drei Tagen 9 bis 18 Uhr.

Die Glaskünstlerin Elvira Martens, Zur Hofkoppel 9, zeigt unikate Objekte, Fensterbilder und Schalen. „Ich lade zu Gesprächen über Gestaltung, Material und Technik ein“, sagte sie. Offen ist von Sonnabend bis Montag 11 bis 18 Uhr.

Manuela’s Kerzenscheune, Am Stegebach 8b, bietet Besuchern an, Kerzen selber zu ziehen, auch in bunt und mit Muster. Außerdem gibt es eine große Auswahl an Kerzen. Nur mit Voranmeldung! Geöffnet ist Sonnabend 9 bis 18 Uhr, Sonntag und Montag 10 bis 17 Uhr.

Glashagen: Im Künstlerdorf öffnet Lisa Kaufmann ihr Porzellanstudio in Glashagen Ausbau 4. Zu sehen sind Werkstattarbeit und Galerie im Porzellanstudio und in der angrenzenden Glashütte, mit Ausstellung im Garten. Die Galerien sind täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Um die Ecke in der Töpferei Jung, Glashagen Ausbau 7, lockt ein Skulpturenpark mit 70 Objekten in naturnaher Umgebung. Besuchern werden die Vorzüge der Keramik durch Vorträge und Führungen durch die Werkstatt erklärt. Interessenten können sich auch selbst am Material Ton versuchen. „Unser Café ist auch geöffnet“, so Töpfermeister Joachim Jung. Sonnabend bis Montag von 10 bis 18 Uhr.

In der Hofgalerie, Glashagen Hof 5, werden durch Gezeiten, Wind und Wasser geschliffenes Holz, Möbel und Skulpturen aus Treibholz gezeigt. Die Ausstellung befindet sich in der Galerie und im Garten. Alle drei Tage von 10 bis 18 Uhr.

Landschaften und freie Malerei von Lioba Genske finden sich in der Kunstgarage in Glashagen Ausbau 6. Ihre Öl- und Acrylgemälde beschreiben in dieser Ausstellung den permanenten Dialog und die Auseinandersetzung der Kunst mit der Natur. Geöffnet: Sonnabend bis Montag 11 bis 18 Uhr.

Jörnstorf: Der Kunstmaler Klaus Lindemann lädt in sein Atelier in der Hauptstraße 18 ein. Zu sehen gibt es Malerei in Pastell, Aquarell und Acryl, Mecklenburger Landschaften, Ostseeküste und Kapitänsbilder. „Im Atelier und der Galerie stelle ich vor allem Landschaftsbilder Mecklenburgs und der Ostseeküste aus.“ Geöffnet an allen Tagen von 10 bis 16 Uhr.

Kühlungsborn: In das 4G Schmuckatelier – Galerie Brepohl in der Dünenstraße 7 lädt die Inhaberin Claudia Brepohl ein. „Wir hatten alle ja genügend Zeit, Neues anzufertigen, deshalb wird dieses ‚Kunst:Offen‘ auch sehr besonders sein“, sagt sie. „Auf Wunsch erkläre ich Techniken der Schmuckherstellung oder gebe eine kleine Vorführung im Sandguss.

Und wir haben Radkarten für Kühlungsborn von der Tourismuszentrale, auf denen Touren zu den einzelnen Künstlern eingetragen sind“, sagte sie. „Eine entspannte Radtour machen und dabei Kunst entdecken, war die Idee dahinter“, so Claudia Brepohl. Sonnabend von 10 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, Sonntag und Montag von 13 bis 18 Uhr.

Des Weiteren ist Janine Rafoth in der Ostseeallee 42 (Hof Hotel Wotan) dabei. In ihrem Strandatelier entstehen ausdrucksstarke Malereien aus dem Segelsport auf ausrangierten Segeltüchern. Offen ist Sonntag und Montag von 12 bis 16 Uhr.

Anka Kröhnke lädt in ihr Museum Atelierhaus Rösler Kröhnke in der Schlossstraße 4 ein zur Ausstellung „Kontraste-Schwarz-Weiß Bernd Kommnick, Louise Rösler“. Geöffnet an allen drei Tagen von 12 bis 17 Uhr.

In der Galerie KD Holzkunst von Klaus-Dieter Meyer in der Hermann-Häcker-Straße 30 sind es Holzobjekte und Skulpturen aus einheimischen Hölzern und Steinen für den Innen- und Außenbereich, Wandobjekte und gedrechselte Holzobjekte, die gezeigt werden. Gäste können Sonntag und Montag von 10 bis 17 Uhr auch die neu gestaltete Außenausstellung anschauen.

Die Alte Büdnerei im Doberaner Landweg 8 bietet nicht nur Kaffee und Kuchen an allen Tagen von 10 bis 18 Uhr an, sondern auch freie Malerei von Sylvia Arens unter dem Titel „Vom Suchen und Finden“. Vom 29. Mai bis zum 2. Juni in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr bietet die Künstlerin auch Druckkurse für Kinder und Erwachsene an. Mit einfachen Mitteln werden kleinformatige Druckvorlagen hergestellt und farbig eingewalzt. Die maximale Teilnehmerzahl pro Tag ist auf vier Personen begrenzt. Anmeldung unter: Tel. 0176-28304348.

Kröpelin: Dietmar Kampf zeigt im Haus Gutenberg, Hauptstraße 20, Fraktale. „Eine fotografische Geschichte, die weitergedacht wurde und grafisch abstrakt, reduziert und neu zusammengesetzt ist“, so der Künstler. Arbeiten auf Papier, die Sonnabend und Sonntag von 11 bis 16 Uhr zu sehen sind. Dann für zwei weitere Wochen ab 1. Juni bis zum 13. Juni von 14 bis 17 Uhr.

Im Atelier „Hubelzauber“, Am Silberberg 4, zeigt Petra Schütze verspielte und rustikale Gartenkeramiken sowie abstrakte Objekte aus Ton kombiniert mit Schwemmhölzern. Als Gastkünstler stellt Gast Dirk Gallas aus, der Öl-, Aquarell- und Portraitmalerei zeigt. Geöffnet ist an allen drei Tagen von 10 bis 18 Uhr.

Neu Karin: Diplomdesignerin Bernadette Maria Roolf und Stadtbild-Designer Jan Witte-Kropius laden als Ateliergemeinschaft Kunst-Koop im Stillen Winkel 3 in ihre Ateliers ein. Die Gäste können sich auch auf eine anspruchsvoll authentisch gestaltete Außenanlage mit Keramiken, Skulpturen, Malereien sowie Holzschnitt-Grafiken freuen. Alle drei Tage von 11 bis 18 Uhr.

Ostseebad Nienhagen: Der Künstler Matthias Heinz ist mit seiner Galerie „Alte Schule“ im Schulweg 4 dabei. Er präsentiert Norddeutsche Landschaften mit Schwerpunkt Seestücke und bietet Gästen einen Rundgang in der Galerie und im Atelier an. „Mich interessiert in meiner Malerei die Ganzheit des jeweiligen Themas – Realismus in der Darstellung, klarer Bildaufbau, Wiedergabe von Licht und Raum sowie passende Textur für Wasser, Himmel und Erde.“ Geöffnet ist Sonnabend und Sonntag 11 bis 19 Uhr und Montag 11 bis 18 Uhr.

Im Atelier des Forsthauses bei Dagmar-Mahn, Neu-Rethwischer Weg 6, erleben Gäste Malereien, Zeichnungen und Grafiken. Im Atelier, im Gartenhaus und in der Waldgalerie werden die Ergebnisse künstlerischer Arbeit der vergangenen Jahre präsentiert. Ihre Motive findet sie in der heimatlichen Umgebung. Diesmal zeigt sie Reisebilder. Offen ist Sonntag 10 bis 18 Uhr.

Bei Gert Bachmann in der Parkstraße 1c sind es Ostseelandschaften von Mecklenburg bis zur Kurischen Nehrung, im Kantenschnittpassepartout montiert. Der Künstler bildet das Naturerlebnis Ostsee in stimmungsvollen sich stets verändernden Farbintensionen ab. Alle Tage offen von 10 bis 18 Uhr.

Parkentin: Dirk Detlefsen stellt in seiner Galeriewerkstatt Plastiken und Skulpturen auf dem Fischereihof Detlefsen, Am Hütter Wohld 5b, aus. Offen ist Sonnabend bis Montag 10 bis 18 Uhr.

Reinshagen: Die Steinbildhauerei Steinzart von Susanne Schunicht befindet sich im Hof 16. Im weitläufigen Bauerngarten sind Skulpturen und Unikate aus Naturstein, bunte Abstraktionen auf Leinwand und natürliche Holzgestaltung zu sehen. Offen ist am Sonnabend 11 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr und Montag 10 bis 17 Uhr mit Musik und Kuchen.

Rethwisch: Bei Horst Domröse in seiner Holzbildhauerwerkstatt in der Schulstraße 9 sind Skulpturen von Tieren, Torsos, Köpfen, Mooreichenkonstruktionen, Reliefs, Wurzelköpfe und anderes aus Holz an den drei Tagen von 10 bis 18 Uhr zu sehen.

Retschow: Brigitte Schnieders im Fohlengrund 37 zeigt in ihrem Atelier Bilder in Acryl, Pastell, Aquarell, Keramikschmuck, Kleinkeramik und gerahmte Photographien. Geöffnet ist Sonnabend bis Montag 11 bis 18 Uhr.

Bei Bärbel Lau im Fulgengrund 6 zeigen Marina Wendler-Both und Dörte Treite Skulpturen, Teebeutelkunst, Holzarbeiten und Keramik im wunderschönen Garten. Sonnabend bis Montag 11 bis 17 Uhr.

Weitere Informationen finden sich auf www.ostseeferien.de/kunstoffen.

