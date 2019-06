Bad Doberan

Mehr als 500 Kunstschaffende öffnen vom 8. bis 10. Juni in 230 Orten in Mecklenburg-Vorpommern Galerien, Werkstätten und Ateliers für Besucher. 76 Angebote gibt es in der Hansestadt und im Landkreis Rostock. Hier der Überblick über die Veranstaltungsorte rund um Rostock von Kühlungsborn bis Graal-Müritz, vom Ostseebad Nienhagen bis Schwaan.

Alt Karin: Cornelia Zubeil, Kastanienallee 8, Malerie in Acryl, Sonntag und Montag 11 bis 18 Uhr

Anna Luisenhof, Töpferei Brigitte Dix, Waldweg 8, Keramik, Holz, Perlen, Messerschleifer, Sonnabend bis Montag 9.30 Uhr bis 17 Uhr

Bad Doberan, Feinart Ateliergemeinschaft, In den Hörn 2, Keramik, Seidiges, Papoer, Metall, Sonnabend 11 bis 17 Uhr

Bad Doberan, Hofgalerie Meerart, In den Hörn 2, maritime Kunstwerke, Sonnabend, Sonntag 10 bis 16, Montag 10 bis 15 Uhr

Bad Doberan, Roter Pavillon, Am Kamp, Heiligendamm-Ausstellung, Sonnabend bis Montag 14 bis 18 Uhr

Bad Doberan, Kunsthof Uta Ehlers, Am Markt (Hinterhof) 3, Malerei, Grafik, Schmuck, Keramik, Sonnabend bis Montag 10 bis 18 Uhr

Bad Doberan, Stöberstübchen Christine Masch, Fritz-Reuter-Straße 2a, Malerei, Grafik, Kunsthandwerk, Sonnabend 10 bis 17 Uhr

Bad Doberan, Werkstatt-Atelier Angela Schulze, Heinrich-Heine-Straße 12, Acryl, Aquarell, Papier, Sonntag 11 bis 17 Uhr

Bad Doberan, Schmuckwerkstatt Jule Ulrike Müller, Neue Reihe 22, Sonnabend bis Montag 11 bis 18 Uhr

Bartenshagen, Glasstudio Elvira Martens, Zur Hofkoppel 9, Sonnabend bis Montag 11 bis 18 Uhr

Bartenshagen, Manuela’s Kerzenscheune, Am Stegebach 8b, Sonnabend 9 is 18 Uhr, Sonntag und Montag 10 bis 17 Uhr

Familie Reich lädt in ihre Töpferein in Bartenshagen ein. Quelle: Sabine Hügelland

Bartenshagen, Keramikwerkstatt Angelika und Jürgen Reich, Am Stegebach 11, Sonnabend bis Montag 9 bis 18 Uhr

Fahrenholz, Brigitte Sprotte, Alte Dorfstraße 1, Töpferkunst, Filzen, Sonnabend 15 bis 17 Uhr, Sonntag 13 bis 16.30 Uhr

Glashagen, Hofgalerie Glashagen, Hof 5, Möbel aus Treibholz, Sonnabend bis Montag 10 bis 18 Uhr

Glashagen, Porzellanstudio Glashagen, Ausbau 4, Sonnabend bis Montag 10 bis 18 Uhr

Glashagen, Töpferei und Skulpturenpark Jung, Ausbau 7, Sonnabend bis Montag 10 bis 18 Uhr

Glashagen, Kunstgarage, Ausbau 6, Öl, Acryl, Sonnabend bis Montag 10 bis 18 Uhr

Heiligenhagen, Kunst hilft heilen, Büdnerreihe 20a, Sonntag 10 bis 17 Uhr, Montag 10 bis 15 Uhr

Kirch Mulsow, Freiblick e.V., Dorfstraße 9, regionale Künstler stellen aus, Sonnabend 13 bis 20, Sonntag 11 bis 22 und Montag 12 bis 16 Uhr

Klein Schwaß, Atelier Dietmar Braun, Wilsener Straße 1, Bilder, Skulpturen, Sonnabend und Sonntag 10 bis 18, Montag 12 bis 16 Uhr

Acrylmalereien von Till Dörner werden in Kritzmow in der Scheunengalerie, Stover Weg 6, zu sehen sein. Quelle: privat

Kritzmow, Büdnerei Liane Konieczny, Biestower Weg 8, Malerei, Sonnabend bis Montag 11 bis 17 Uhr

Kritzmow, Scheunengalerie, Stover Weg 6, Grafik, Malerei, Keramik, Schmuck, Sonnabend bis Montag 11 bis 18 Uhr

Kröpelin, Atelier „Hubelzauber“, Am Silberberg 4, Gartenkeramik, Sonnabend bis Montag 10 bis 18 Uhr

Neu Karin, Ateliergemeinschaft Kunst-Koop, Stiller Winkel 3, Malerei, Skulpturen, Keramik, Sonnabend bis Montag 11 bis 18 Uhr

Ostseebad Kühlungsborn, Atelier Wolfgang Eckhardt, Doberaner Straße 23, Malerei, Sonnabend bis Montag 13 bis 18 Uhr

Ostseebad Kühlungsborn, Atelierhaus Rösler-Kröhnke, Schloßstraße 4, Ausstellung, Sonnabend bis Montag 11 bis 18 Uhr

Ostseebad Kühlungsborn, Galerie KD Holzkunst Klaus-Dieter Meyer, Hermann-Häcker-Straße 30, Sonntag und Montag 10 bis 17 Uhr

Ostseebad Kühlungsborn, Alte Büdnerei, Sylvia Arens, Doberaner Landweg 8, Malerei, Sonnabend bis Montag 14 bis 16 Uhr

Ostseebad Kühlungsborn, 4G Schmuck Atelier Galerie Brepohl, Dünenstraße 7, Schauschleifen, Schmuck, Sonnabend 10 bis 13, 14 bis 18 Uhr, Sonntag und Montag 13 bis 18 Uhr

Ostseebad Nienhagen, Dagmar Mahn, Neu-Rethwischer Weg 6, Malerei, Grafik, Sonntag 10 bis 18 Uhr

Ostseebad Nienhagen, Ausstellung Gert Bachmann, Parkstraße 1c, Bilder, Sonnabend bis Montag 10 bis 18 Uhr

Ostseebad Nienhagen, Ausstellung Sonja Poschmann, Strandstraße 27b, Acryl, Sonntag 10 bis 18 Uhr

Ostseebad Nienhagen, Galerie „Alte Schule“, Schulweg 4, Bilder, Sonnabend und Sonntag 11 bis 19 Uhr, Montag 11 bis 18 Uhr

Gelbe Schirme weisen auf teilnehmende Galerien und Ateliers zu „Kunst offen“. Quelle: Judith Horvath

Ostseeheilbad Graal-Müritz, Haus- und Gartenkeramik Brück, Heidelbeerweg 13, Sonnabend und Sonntag 10 bis 18 Uhr

Ostseeheilbad Graal-Müritz, Ausstellung Dagmar und Knut Henßler, Strandstraße 42, Malerei, Sonnabend und Sonntag 11 bis 17 Uhr

Ostseeheilbad Graal-Müritz, Heimatmuseum Graal-Müritz, Parkstraße 2, Sonnabend bis Montag 14 bis 18 Uhr

Reinshagen, Steinzart Susanne Schunicht, Hof 17, Skulpturen, Sonnabend und Sonntag 10 bis 18 Uhr, Montag 10 bis 17 Uhr

Rethwisch, Holzbilderhauerwerkstatt Horst Domröse, Schulstraße 9, Sonnabend bis Montag 10 bis 18 Uhr

Retschow, Atelier Brigitte Schnieders, Fohlengrund 37, Bilder, Sonnabend bis Montag 11 bis 18 Uhr

Retschow, Bärbel Lau, Fulgengrund 6, Skulpturen, Sonnabend bis Montag 11 bis 17 Uhr

Roggow, Gutshaus Roggow, Dorfplatz 2, Grafiken, Sonnabend bis Montag 10 bis 18 Uhr

Rövershagen, Töpferei Heike Hünninger, Birkenstrat 28, Sonnabend 10 bis 18 Uhr

Sanitz, Atelier Karl-Heinz Klinger, Buchenweg 34, Gemälde, Zeichnungen, Sonntag und Montag 11 bis 13 Uhr

Schwaan, Atelier Kathrin Wolbring-Wagner, Vorbecker Landweg 17a, Bilder, Montag 10 bis 18 Uhr

Spriehusen, Gemeinschaftsgalerie „Zum Träumen“ Mario Brüning, Neubukower Straße 23, Möbel, Skulpturen, Sonntag 13 bis 17 Uhr, Montag 13 bis 16 Uhr

Tessin, Jürgen Prumbaum und Irm Mankel, Gnoiener Straße 18, Malerei, Sonntag und Montag 10 bis 18 Uhr

Westenbrügge, Bernd Kirchner, Lindenkreuz 5, Schmuck, Sonnabend und Sonntag 11 bis 18 Uhr, Montag 11 bis 16 Uhr

Zarnewanz, Annegret Bangert, Gnewitzer Straße 10a, textile Objekte, Sonnabend und Sonntag 14 bis 18 Uhr

Zarnewanz, Britta Naumann-Knapp, Genwitzer Straße 8, Druckgrafik, Sonnabend und Sonntag 14 bis 18 Uhr

Anja Levien