Einblicke in Ateliers, Galerien und Werkstätten können Besucher von „Kunst:Offen“ noch bis Montag, 1. Juni, erhalten. Zahlreiche Künstler zeigen ihre Arbeit. In Bad Doberan und Nienhagen gibt in den Gärten vieles zu entdecken: Keramiken, maritime Bilder und Kunst zum Mitnehmen.