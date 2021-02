Kühlungsborn

Die Corona-Cartoons in der Kunsthalle in Kühlungsborn hat noch niemand gesehen. Am 5. Dezember aufgehängt, muss die Kunsthalle an der Ostseeallee aufgrund der Corona-Regelungen seitdem unzugänglich bleiben.

„Ich hätte nicht gedacht, dass so lange geschlossen ist“, sagt Franz Norbert Kröger, Chef der Kunsthalle. Damit Kunstliebhaber und Interessenten dennoch was von der Ausstellung haben, soll es einen virtuellen Rundgang geben, der zeitnah auf der Homepage der Kunsthalle unter www.kunsthalle-kuehlungsborn.de zu sehen sein wird.

Schau bis 2. Mai verlängert

Dafür hat sich Franz Norbert Kröger Björn Fischer ins Boot geholt. „Wir wollen dem Publikum, was im Moment nicht rein darf, die Ausstellung zeigen und Werbung dafür machen“, so Kröger. Die Schau hat er bis 2. Mai verlängert, er hofft, dass er im März wieder Gäste begrüßen kann. Im virtuellen Rundgang sei er durch die Kunsthalle zu einzelnen Bildern gegangen und habe sie erläutert, Björn Fischer, der mit seinem gleichnamigen Unternehmen Videography selbstständig ist, hat die Szenen aufgenommen.

„Wir verdienen nichts“

Der Lockdown sei für ihn und die Cartoonfabrik Berlin, die die Bilder zu Verfügung stellt, eine Katastrophe. „Wir verdienen nichts.“ Weder Bücher noch der Katalog zur Schau werde verkauft. Keine Eintrittsgelder, keine Postkartenverkäufe. Das Geld benötige er, um die Eigenmittel aufzubringen, die die Kunsthalle für die erhaltenen Fördermittel zugeben müsse.

Dabei könnten die Abstände in der Kunsthalle eingehalten werden. „Wir haben hier auch Desinfektionsmittel.“ In den Winterferien begrüße er eigentlich immer um die 100 Gäste täglich in der Kunsthalle.

49 Cartoonisten vertreten

200 Cartoons zum Thema Corona hängen in der Kunsthalle. Die 49 Cartoonisten entlockten ihren Zeichenstiften Bissiges, Feinsinniges und Nachdenkliches. Wolfgang Kleinert ist Geschäftsführer der Berliner Cartoonfabrik. Seit 2008 wird die Cartoonair am Meer in Prerow von Kleinert veranstaltet.

Vor elf Jahren konnte Franz Norbert Kröger erste Cartoons von dort in Kühlungsborn zeigen. Dabei stellte sich gerade die dunkle Jahreszeit als passende Ausstellungszeit heraus, denn die Besucher sehnen sich nach „Licht im Dunkeln“, nach Freudvollem.

Von Anja Levien