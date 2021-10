Kühlungsborn

Der eine detailgetreu im Stil alter Meister, der andere unkonventionell, dennoch nicht minder versessen auf das perfekte Bild. Es sind Stillleben von Frank Beuster, die in der Kühlungsborner Kunsthalle neben den abstrakt-figürlichen Arbeiten von Henry Walinda hängen. Um die 150 Gäste schauten sich die Vernissage am Sonnabend an.

Malerei aus dem Moment geboren

„Das ist eine prima Idee, uns gemeinsam auszustellen, weil unsere Arbeiten für den Ausstellungsbesucher eine gewisse Spannung erzeugen“, sagt der aus Lischow stammende Henry Walinda. Seine Malereien werden aus dem Moment heraus geboren. „Ich gehe ziemlich weit ins Abstrahieren“, sagt er. Dennoch, da ist zum Beispiel eine zarte Frauenfigur, die scheinbar schwebt. Sie zieht einen Kinderwagen, oder ist es doch ein kleines Ungeheuer, welches ihr an der Leine liegt? Der Betrachter soll selbst entscheiden.

An die 40 Bilder sind bis Anfang Dezember zu sehen. „Henry Walindas Bilder besitzen einen inneren Abstraktionsgrad und sind trotzdem realistische Bilder, durchzogen von Sarkasmus“, sagt Kunsthallenchef Franz Norbert Kröger. „Einige Bilder von Frank Beuster sind schon fast Hyporealismus.“ Beide Künstler sind auch in Krögers eigener Galerie vertreten. „Frank stellt Produkte von Menschen dar. Auf Henrys Bildern ist fast immer Figürliches zu sehen“, so Kröger.

Einige Figuren nennt Walinda Zofen. „Plötzlich waren sie da“, sagt der 64-Jährige. Sie tauchten in seinem Kopf auf und ließen sich auf der Leinwand nieder. „Ich erzähle Short Storys. Mit Hang zum Skurrilen, Irren. Das soll nicht besonders vernünftig sein“, sagt der Mann, der über seinem T-Shirt einen locker gebundenen Schlips trägt.

„Ich könnte das nicht. Frank Beuster braucht viel Geduld“, sagt Walinda in Bezug auf seinen Künstlerkollegen. Er selbst sei kein so ordentlicher Mensch, da müsse er anders malen. Doch auch seine Bilder entstehen nicht einfach so, weil Walinda sie immer wieder hinterfragt und neu komponiert, übermalt. Deshalb die dicken Farbschichten.

Manchmal brechen sie auf. „Das ist so wie bei den alten Meistern, die Farbe arbeitet immer“, sagt Walinda. Damit fand er eine Gemeinsamkeit zu Beusters Arbeiten, ohne es zu bemerken. Fünf bis zehn Bilder können hinter einem stecken. Walindas Werke werden geboren, kommen auf die Welt und müssen was draus machen. „Das ist wie die drei Gottheiten in Indien. Der eine erschafft, der andere erhält, der Dritte zerstört.“ Es ist der Kreislauf des Lebens.

Der Stormaner Künstler Frank Beuster sagt über Walinda: „Bei seinen Bildern wird die Fantasie angeregt.“ Frank Beuster ist einer, dem es gelungen ist, und nach vielen Jahren üben, üben, üben, wie er sagt, hinter das Geheimnis von Stillleben alter Meister zu kommen. Trotzdem bleiben es Malereien mit dem ihm eigenen Pinselstrich. Seine Äpfel, Pflaumen, Dekorationen wirken täuschend echt. So mag sicher der eine oder andere Besucher regelrechten Appetit beim Betrachten bekommen und danach greifen wollen.

Bis zu drei Stunden nur arrangieren

Das Arrangieren für ein Bild kann bis zu drei Stunden dauern. „Ich achte besonders auf den Lichteinfall. Der ist sehr wichtig.“ Frank Beuster beherrscht die Lichtsetzung. Ihm entgeht keine Spiegelung, auch nicht die Kleinste. Es lohnt sich, nah an die Bilder heranzugehen. Ein einfaches Messer kann Spiegelungen werfen, an Krüge und Glas und selbst welche erhalten. „Ich muss ein guter Beobachter sein“, sagt Beuster.

„Das ist kein Fotorealismus, was ich mache, sondern Realismus.“ Es bleibt Kunst. Nach dem Arrangieren wird alles fotografiert. „Ich brauche manchmal Monate für ein Bild. Da wären die Früchte nicht mehr frisch“, sagt der 61-jährige Schleswig Holsteiner.

Auf ein Bild mit einem Weidenkorb zeigend sagt Beuster: „Nach diesem Bild könnte ich fast selbst einen Korb flechten.“ Frank Beuster beschäftigt sich intensiv mit allen Gegenständen, bis sie ihm zu eigen werden.

Altes vom Trödel für die Stillleben-Gestaltung

Die Utensilien sammelt er in Trödelläden wie neulich in Dänemark, von wo er eine ganze Kiste voll mit alten Flaschen und Gefäßen mitbrachte. Früher wurden in solchen Bildern heimliche Botschaften versteckt, die nur für den Käufer gedacht waren. Er selbst versteckte zwar keine. Doch manchmal schleicht sich etwas ein, wie auf dem Bild mit der Lutherbibel: vielleicht ein Gesicht auf dem Buchrücken?

Von Sabine Hügelland