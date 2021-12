Glashagen

Die Künstler im Kunstort Glashagen laden am 11. Dezember von 10 bis 17 Uhr zu einem verkaufsoffenen Werkstatttag ein. Neben den ansässigen Werkstätten Südseeträume, Porzellanstudio, Glashagenhütte und Töpferei Jung beteiligen sich wie immer zahlreiche Gäste an diesem besonderen Ereignis. So stellt Katrin Amft aus Fulgenkoppel ihre Wollkreationen im Atelier der Töpferei aus.

Ausstellung und Kulinarik

Im Teehaus der Töpferei sind neben den Grafiken der Dauerausstellung skurrile Metallschrott-Skulpturen von Richard Barten zu bestaunen. Im Café sorgen an diesem Tag wärmende Suppe, Glühwein und Kuchen für das leibliche Wohl. Aber auch im Außenbereich des weitläufig angelegten Kunstortes befindet sich eine Vielzahl von Ausstellungsstücken. So etwa im neu gestalteten Skulpturenpark mit seinem monumentalen Steinkreis.

Die Künstler Regina und Norbert Kaufmann erwarten ihre Gäste in der Galerie der Studioglashütte. Einzigartige mundgeblasene Glasobjekte von faszinierender Ästhetik sind hier zum Hüttenpreis zu erwerben. Lisa Kaufmann richtete sich unweit der Glashütte ein Porzellanstudio ein. Ihre Arbeiten aus weißem Gold sind vor allem zum Gebrauch gedacht und bilden ein interessantes Pendant zu den originellen Glaskreationen ihrer Eltern.

Möbel aus Südseeholz

Hinter „Südseeträume“ verbirgt sich eine Hofgalerie in einem 200 Jahre alten Bauernhaus. Dieter Bergmann entwirft und fertigt in Handarbeit einzigartige Möbel und Wohnobjekte aus Treibholz, welches von Südseeinseln stammt. Dieser Tag bietet eine gute Gelegenheit, alle Künstler auf einmal zu treffen und den alltäglichen Trubel hinter sich zu lassen. „Die Verkaufsräume aller ansässigen Künstler sind natürlich auch zu allen anderen Tagen während der jeweiligen Öffnungszeiten zugänglich“, sagt Töpfermeister Joachim Jung.

Von Sabine Hügelland