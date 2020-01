Kunstschätze und Konzerte: Das ist am Wochenende in und um Bad Doberan los

Bad Doberan

Das Stadt- und Bädermuseum Bad Doberan zeigt jetzt die neue Ausstellung „Im Auge des Betrachters – Doberaner Kunstschätze“. Bis zum 8. Februar sind unter anderem Stücke von Künstlern wie Ludwig Bang und Armin Münch sowie Heinz Bochmann oder auch Christoph Ohse zu sehen. Des Weiteren können Besucher die Dauerausstellung sehen, die unter anderem über die Badesitten aus den früheren Jahrhunderten und der Geschichte Doberans sowie Heiligendamm erzählt. Das Möckelhaus, in der Beethovenstraße 8, hat von Dienstag bis Freitag zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet. Am Samstag von 12 bis 16 Uhr. Erwachsene zahlen für die Sonderausstellung 1,50 Euro, der Eintritt für Ermäßigte beträgt einen Euro.

Am Sonnabend, dem 25. Januar findet zum ersten Mal im neuen Jahr die Wanderung in Bad Doberanstatt. Die Strecke beträgt etwa sechs Kilometer und führt durch den Kellerswald. Starten wird die Wanderung um 10 Uhr auf dem Marktplatz. Die Teilnahme kostet 5 Euro inklusive einem Mittagessen, ohne Verpflegung 1 Euro. Der Ansprechpartner vor Ort ist Fred Egler.

Der Doberaner Fußballclub veranstaltet von Freitag bis Sonntag den Budenzauber, ein Hallen-Fußballturnier, bei dem die Kinderturniere ohne Eintritt sind. Für den Ospa-Cup am Sonnabend um 18.45 Uhr in der Mehrzweckhalle, Verbindungsstraße, gibt es noch Restkarten, die im Presseshop Schwede und im Vereinsbüro erhältlich sind.

Der Verein de Drom veranstaltet die dritten Deutsch-Israelischen Kulturtage Mecklenburg-Vorpommern. Am Sonntag, den 26. Januar 2020, wird Stephan Meyer, der stellvertretende Landrat des Landkreises Rostock, die Veranstaltungsreihe mit einer Ausstellung eröffnen – „Shoa – wie war es menschlich möglich?“. Beginn ist um 15 Uhr im Kulturbahnhof Kröpelin, Bahnhofstraße 1. Entstanden ist diese in Kooperation mit der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.Bis zum 25. Oktober 2020 werden Vorträge, Filme und auch Diskussionen zum Thema Holocaust veranstaltet. Detaillierte Informationen gibt es im Internet unter www.de-drom.de oder telefonisch unter 032 92 82 04 095.

Der Sänger und Songwriter Norbert Lange wird am Freitag, dem 24. Januar ab 20 Uhr, im Gutshaus Garvensdorf auftreten. Seit 1979 steht der Gitarrist sowohl allein, als auch in unterschiedlichen Besetzungen auf der Bühne und unterhält das Publikum mit seiner Musik. So auch bei seinem Programm „Loch im Kopf“. Stattfinden wird das Konzert in der Hofstraße 10 in Kirch Muslow, einem Ortsteil von Garvensdorf. Die Tickets kosten 7 Euro. Wer vorab in die Musik reinhören möchte, kann das unter www.norbert-lange.net.

Lesen Sie auch:

Autoren lüften Geheimnisse des Bad Doberaner Münsters

Anka Kröhnke: Eine Schau zum 80. Geburtstag

Von Lena-Marie Walter