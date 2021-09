Rerik

Im Ostseebad Rerik wird diskutiert, eine Kurabgabe für Hunde einzuführen. Für die Stadt ist es teuer, Hundekotbeutel bereitzustellen und zu entsorgen. Die OZ-Leser sind geteilter Meinung bei der Frage, ob sie bereit sind im Urlaub eine Kurabgabe für ihren Hund zu bezahlen.

Bei einer nicht repräsentative Umfrage haben 81 Teilnehmer mitgemacht. 45,7 Prozent sind bereit, eine Kurabgabe für ihren Vierbeiner zu zahlen. 50,6 Prozent nicht. 3,7 Prozent wissen es nicht.

Auf der Seite der Lokalredaktion Bad Doberan im sozialen Netzwerk Facebook kommt der Vorschlag einer Kurabgabe für Hunde nicht so gut an. „Keine gute Idee, jeder Hundebesitzer bezahlt Hundesteuer, das muss ja wohl reichen“, schreibt Kerstin Krohn. „Wo kann man denn noch den Gast ausnehmen? In einigen Unterkünften kostet der Hund schon pro Tag 10 Euro, was total unverschämt ist. Jetzt auch noch das. Da geht bestimmt noch mehr. Sitzen ja überall schlaue Köpfe. Leute, die meisten sind nur normal Verdienende, die sich ein paar Tage hart zusammensparen müssen“, ist Marina Sethmacher der Meinung.

„Warum heben die Urlauber die Hinterlassenschaft ihrer Hunde nicht einfach mit einem Beutelchen auf. Ich hatte in 28 Jahren 2 Dackel und kein Haufen ist liegen geblieben. Da gehen sogar Gefrierbeutel, wenn mal keine schwarzen Hundebeutel zur Hand sind“, kommentiert Marianne Gehrke. „Wenn es um Kotbeutel geht, die kann man sich ja auch selber mitbringen. Und hat man ja auch immer mit“, schreibt Anett Westendorf.

Von Anja Levien