Nienhagen

Auch im Ostseebad Nienhagen gilt jetzt eine ganzjährige Pflicht zur Kurabgabe. Eine entsprechende Vorgabe des Amtes Bad Doberan-Land setzten die Gemeindevertreter auf ihrer jüngsten Sitzung um und passten die Satzung entsprechend an. „Die verlängerte Hauptsaison geht jetzt vom 1. Mai bis zum 30. September, die Nebensaison vom 1. Januar bis 30. April sowie vom 1. Oktober bis 31. Dezember“, erklärt Irina Kitzing, Leiterin der Kurverwaltung.

Benachbarte Seebäder wie Rostock-Warnemünde, Bad Doberan-Heiligendamm, Kühlungsborn oder auch Rerik würden ebenfalls eine ganzjährige Kurabgabe erheben, macht Kitzing deutlich: „Die Höhe hat sich bei uns hingegen nicht geändert – in der Hauptsaison zahlen Erwachsene 1,50 Euro, ermäßigt einen Euro, in der Nebensaison einen Euro, ermäßigt 50 Cent.“ Darüber hinaus sei diese Abgabe ab sofort wieder von der Mehrwertsteuer befreit.

„Im Vergleich mit anderen Ostseebädern ist unsere Kurabgabe recht moderat.“ Irina Kitzing, Leiterin Kurverwaltung Ostseebad Nienhagen Quelle: Sabine Hügelland

Moderater Beitrag im Vergleich zu benachbarten Seebädern

Im Vergleich mit anderen Ostseebädern sei der Betrag „recht moderat“, meint Kitzing. So zahlen Erwachsene in der Hauptsaison etwa in Warnemünde 2,25 Euro Kurabgabe pro Tag, in Heiligendamm sind es zwei Euro.

Wer seinen Hauptwohnsitz nicht in Mecklenburgs Bädern und Seebädern hat, dort aber Urlaub macht, muss eine Kurtaxe zahlen. Mit dieser Abgabe werden die Reinigung und Pflege von Strand und Promenade, der Wasserrettungsdienst, die Sicherheit am Strand sowie kulturelle Veranstaltungen unterstützt. Gäste, die eine Kurkarte besitzen, können zudem Ermäßigungen bei ausgewählten Veranstaltungen und Führungen bekommen.

Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie belaste auch das Ostseebad Nienhagen und die Kurverwaltung, betont Irina Kitzing: „Wir denken an unsere Gastgeber und Dienstleister, die vom Tourismus abhängig sind, und hoffen, dass wir hier bald wieder Gäste begrüßen dürfen.“ Immerhin: „Es stimmt uns zuversichtlich, dass viele Leute ihren Urlaub offenbar keineswegs abgeschrieben haben“, sagt Kitzing. „Sie wollen, sobald es die Pandemie-Situation erlaubt, auch tatsächlich zu uns kommen – und da spielt die Wettersituation mal eine untergeordnete Rolle.“

Kurabgabensatzung: www.ostseebad-nienhagen.de/gemeinde/satzungen

Von Lennart Plottke