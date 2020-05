Kurpark, Marktplatz, Einkaufsstraße: Das sind die schönsten Plätze in Mecklenburg

Wismar/Rostock/Boltenhagen/Bad Doberan

Neben Gebäuden geben auch Plätze vielen Orten ein Gesicht. Der Wismarer Marktplatz gehört mit seiner Größe von etwa 10 000 Quadratmetern zu den größten in Deutschland. Er ist auf dem Reißbrett entstanden. Schon auf einem alten Stadtplan ist er als fast quadratischer Platz erkennbar und hat Zufahrtsstraßen aus allen Richtungen.

Wismar : Der größte Marktplatz Norddeutschlands mit historischen Gebäuden

Rings um den gepflasterten Marktplatz befinden sich viele historische Bauten. Wie zum Beispiel an der Nordseite das beeindruckende Rathaus von Wismar, die alte schwedische Kommandantur, der Alte Schwede oder das Reuterhaus. Auf dem Marktplatz von Wismar steht die berühmte Wasserkunst, ein herrlicher Prunkbau, der in früheren Zeiten der Wasserversorgung der Wismarer Bürger diente. Wie viele Gebäude am Marktplatz ist die Wasserkunst ein beliebtes Fotomotiv. Auch Urlauber Günter Hogrefe hat davon viele Bilder gemacht. „Als Bremer kann ich nur sagen, Wismar ist wunderschön, ich bin jedes Jahr mit meiner Frau da“, so Hogrefe. Der Bremer Marktplatz sei kleiner, könne aber mit dem in Wismar nicht verglichen werden. „Ich mag den Wismarer Marktplatz und den Alten Schweden“, lobt er.

Der Wolkenhimmel über Wasserkunst und Rathaus beeindruckt durch seine dunklen Formationen. Doch diese heranziehenden Regenwolken sind nur ein schönes Fotomotiv, weil sie nicht der Hansestadt, sondern irgendwo dem Umland Niederschläge bringen. Quelle: Helmut Kuzina

Alter Schwede wird das älteste Bürgerhaus der Stadt genannt. Das Gebäude ist um 1380 im späten backsteingotischen Stil am Wismarer Marktplatz erbaut worden. Der Begriff „Alter Schwede“ entstand allerdings erst später, in Verbindung mit der Aufarbeitung der Schwedenzeit im 19. Jahrhundert, worauf auch einer der Schwedenköpfe im Portal oberhalb der Eingangstür verweist.

Das markante Restaurant „Alter Schwede“ in Wismar. Ein Hingucker am Marktplatz. Quelle: Heiko Hoffmann.

Im April 2018 hat das bekannte Gesicht der Stadt einen Makel bekommen. Zwei der historischen Giebelhäuser sind damals durch Brandstiftung fast vollständig zerstört worden. Mittlerweile laufen umfangreiche Sanierungsarbeiten, die Fassaden sollen erhalten bleiben. Nach dem Täter wird weiterhin gesucht.

Zweimal in der Woche – am Dienstag und Donnerstag – bieten Händler auf dem Marktplatz ihre Waren und während des jährlichen Schwedenfestes im August werden dort historische Schlachten von skandinavischen Militärvereinen nachgestellt.

Bad Doberan : An dieser Straße im Stadtzentrum kommt niemand vorbei

Ein Ort, an dem in Bad Doberan eigentlich niemand vorbeikommt, ist die Mollistraße. Von dort fährt nicht nur die beliebte Schmalspurbahn Molli ab. Jeweils am Ende der Straße befinden sich zwei wichtige Plätze der Münsterstadt. Am nördlichen Ende liegt der Marktplatz. Donnerstags und samstags stehen dort Händler mit Waren wie Fisch, Getränken und vielen lokalen Erzeugnissen. Am südlichen Ende der Mollistraße befindet sich der Alexandrinenplatz – ein beliebter Treffpunkt, nicht nur für Molli-Fans. Vor dem Kaffeehaus steht zudem ein kleiner Hingucker und für nicht wenige Pilgerziel: die Statue von Frank Zappa. Ein beliebtes Fotomotiv vor allem für Touristen. Im März wurde die bronzene Musiklegende sogar mit Mundschutz gesichtet. Zwischen Markt und Alexandrinenplatz finden sich in der Mollistraße viele Geschäfte, Restaurants, Büroräume – Bad Doberans Einkaufsstraße Nummer eins. Und wer sich vom Trubel dort etwas erholen möchte, kann gleich auf den Kamp abbiegen. In dem kleinen Park gibt es einen kleinen Brunnen, an dem Kinder besonders gern spielen.

Die Mollistraße in Bad Doberan: Ein Ort, an dem niemand in der Kleinstadt vorbeikommt. Quelle: Lennart Plottke

Boltenhagen : Stilvoller Park für Urlauber und Einheimische

Wandelgärten, Konzertpavillion, kleine weiße Bänke – der Kurpark ist wohl eines der beliebtesten Ziele für Urlauber und Einheimische in Boltenhagen. Außerhalb von Corona-Zeiten ist im Sommer dort täglich etwas los. Viele Veranstaltungen finden dort statt. Unter freiem Himmel füllt sich der Kurpark in den Sommermonaten abends oft zu den verschiedensten Konzerten. Der Park mit dem schönen Springbrunnen und der Trinkkurhalle wurde 2003 neu konzipiert. Er liegt unmittelbar an der Seebrücke und der Strandpromenade und wurde anlässlich der 200-Jahrfeier des Ostseebades neu gestaltet und landschaftsarchitektonisch neu gegliedert. Zum Kurpark zählen auch eine lange Buchsbaumhecke ebenso wie Holzbänke und Tausende Pflanzen, darunter Rhododendren und Azaleen.

Feen, Faune und Fabelwesen begeisterten die Besucher im Kurpark von Boltenhagen. Quelle: Michael Prochnow

Rostock : Beliebter Treffpunkt am Brunnen in der Innenstadt

In Rostocks Innenstadt gibt es einen Platz, an dem sich wohl jeder Hansestädter schon einmal mit Freunden getroffen oder dort zumindest ein Eis in der Sonne gegessen hat: der Universitätsplatz. Der Einheimische verabredet sich am „Pornobrunnen“, der eigentlich Brunnen der Lebensfreude heißt und der vor allem Kindern im Sommer eher als Wasserspielplatz dient. Die verspielten Figuren stammen von den Künstlern Jo Jastram und Reinhard Dietrich. Einst diente der Universitätsplatz den Rostockern neben Altem und Neuen Markt als Marktplatz. Heute ist er der Mittelpunkt der Fußgängerzone der Kröpeliner Straße. Der Universitätsplatz ist Teil der historischen Rostocker Neustadt. Das besondere an diesem alten Marktplatz ist seine Dreiecksform, die durch die Gabelungen zweier Handelswege, die einmal zu ihm führten, entstanden sein soll. Heute dient der Uni-Platz vor allem als Treffpunkt für einen Plausch, ein kleines Picknick auf dem Rasen vor dem Hauptgebäude der Universität oder auch mal als Platz für Demonstrationen.

Von Kerstin Schröder und Michaela Krohn