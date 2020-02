Kurs auf Campus in Kröpelin

Kröpelin

Die Volksvertreter der Stadt haben sich grundsätzlich zu einem Ersatzneubau für die Kröpeliner Kindertagesstätte in der Wismarschen Straße bekannt. Auf ihrer öffentlichen Sitzung im Dezember war ein entsprechender Beschlussantrag der CDU-Fraktion nach kurzer Diskussion angenommen worden.

Das bereits 1871 als Schule eröffnete Gebäude gehört der Stadt und war Anfang der 2000er Jahre sechs Monate lang von Mitgliedern und Freunden, des 1994 gegründeten Elternvereins „Villa Kunterbunt“, auf Eigeninitiative umgebaut worden. Seitdem ist der Verein, der mittlerweile „Kinder Kunterbunt“ heißt, Mieter des Hauses. Von der Initiative der Stadtvertreter erfuhren die Mitarbeiterinnen zunächst nur aus der Zeitung, heißt es in der Kita.

„Das ist alles noch in der Schwebe – bei Fragen wenden Sie sich an die Stadt. Wir haben noch gar keine großartigen Informationen“, reagierte die Vereinsgeschäftsführerin Diana Kruse gestern auf die Anfrage der OZ, ob Ihr Verein so einen Neubau begrüßen würde: „Ich möchte dazu überhaupt keine Aussagen treffen.“

Der Ersatzneubau soll im Bereich des derzeitigen Schulkomplexes angesiedelt werden. „Hiermit soll ein campusähnlicher Charakter erreicht werden“, hieß es dazu im Beschlussantrag der CDU-Fraktion, der auch im neuen Bürgerinformationssystem der Stadt Kröpelin, den sie über ihre Homepage im Internet anbietet, einzusehen ist.

Ideenwettbewerb zur Standortoptimierung erwogen

Es soll zudem die Durchführung eines Ideenwettbewerbes geprüft werden, „um einen optimierten Standort zu ermitteln“, heißt es dort. Hierbei sei „auch die Inanspruchnahme der umliegenden städtischen Grundstücke (Kleingartenanlage etc.) sowie eine sichere Erreichbarkeit des Sportplatzes mit in Betracht zu ziehen.“

Ferner sollen für das jetzige Gebäude in der Wismarschen Straße Verwertungsvorschläge erarbeitet werden. Derzeit würde das durch die Elterninitiative genutzte Gebäude den Ansprüchen an eine moderne Kindertagesstätte nicht mehr gerecht, hieß es unter anderem in der Antragsbegründung. Dazu gehöre auch, dass sich die Räume der Einrichtung über mehrere Etagen verteilten.

Turnhalle und Sportplatz ergänzen Betreuungsangebot

Durch die Ansiedlung im Bereich der Grundschule entstünden ferner, aus Sicht der CDU-Fraktion, „nicht nur für die Kinder förderliche Rahmenbedingungen durch eine mögliche frühzeitige Kooperation und gezielte Zusammenarbeit mit der Grundschule, sondern es findet auch eine identitätsstiftende Bindung der Kinder an unseren Schulstandort statt.“ Darüber hinaus biete die Nähe der städtischen Turnhalle und des Sportplatzes ideale Ergänzungsmöglichkeiten für die Kita. „Auch in Bezug auf die Kindertagesstätte am Wedenberg werden somit vergleichbare und identische Bedingungen für die Betreuung der Kinder geschaffen“, lautet das Fazit der CDU-Fraktion.

Was wird aus der alten Stadtschule?

Mit ihrer Unterstützung dieses Antrags beauftragte die Volksvertretung die Stadtverwaltung, entsprechende Kosten zu ermitteln sowie einen geeigneten Standortvorschlag zu unterbreiten. Ferner sollen für das jetzige Gebäude in der Wismarschen Straße Nutzungsvorschläge oder Verwertungsvorschläge erarbeitet werden.

Die Ergebnisse sollen im Weiteren in den zuständigen Ausschüssen beraten werden und der Stadtvertretung letztlich ein zustimmungsfähiger Beschluss über Höhe der Kosten sowie den Standort unterbreitet werden.

Die Fassade der Kröpeliner Grundschule wird saniert. Quelle: Thomas Hoppe

Auf den Weg gebracht wurde von den Stadtvertretern nunmehr auch die Fassaden- und Sockelsanierung an der Kröpeliner Grundschule „Am Mühlenberg“.

Der entsprechende Beschluss dazu war schon lange geplant gewesen, hatte im Oktober vergangenen Jahres auch bereits das Okay des hiesigen Bauausschusses bekommen, war dann allerdings in der Novembersitzung von den Volksvertretern zurückgestellt worden. Es waren nämlich zusätzliche dringende Klempnerarbeiten am Dach und mehr Holzersatz an den Verbindern notwendig geworden. Das war bei einem Vor-Ort-Termin mit dem Planer am 21. November geklärt worden.

In ihrer Dezembersitzung segneten die Stadtvertreter dann sowohl die Auftragsvergabe für die Reparatur dieser „Kleinmängel“ an die Zimmerei Mirko Fedtke GmbH, Neubukow, zu einem Bruttopreis von rund 36 700 Euro als auch den Auftrag für die Fassaden- und Sockelsanierung an den Neubukower Malerbetrieb Enderlein zu einem Bruttopreis von rund 137 900 Euro ab.

Von Thomas Hoppe