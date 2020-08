Kühlungsborn

Die Sonne schien, eine Palme wiegte sich sanft im lauen Wind, die Ostsee war nicht weit. Doch es wirkte wie ein Tag am Mittelmeer. Auf dem Holzkohlegrill lagen Fisch und Gemüse auf Bananenblättern. Viele Frauen schauten zu, wie der Koch alles zubereitete. Während die Männer vor allem auf das Fleisch achteten und großes Interesse für den Profi-Smoker und den Räucherofen hegten.

Der exklusive Grill- und Räucherkurs des Travel Charme Ostseehotel Kühlungsborn steht nicht nur Hausgästen offen. „Gern können auch andere Leute, die nicht bei uns übernachten, an diesem Kursen teilnehmen“, betonte Resident-Manager Tobias Wanitschek und schmunzelte. „Wir wollen den Gästen mit den Grillkursen mehr Abwechslung bieten – damit sie mit ihrem Wissen zu Hause angeben zu können.“

Anzeige

Der Kurs findet nun öfter im Jahr statt – das nächste Mal am 3. September. 17 Teilnehmer wollten an diesem Tag alles rund um die hohe Kunst des Grillens wissen. Doch auch andere Feinheiten entlockten sie den Profi-Köchen: „Zeigen Sie mir doch bitte, wie eine Paprika fachgerecht entkernt wird“, bat etwa Michael Köhler aus Niedersachsen. Er und seine Frau Diana suchten nach raffinierten Möglichkeiten zum Nachmachen. Sie sind Stammgäste: „Das Konzept des Hotels gefällt uns. Das Personal ist sehr nett – für uns ist das wie nach Hause zu kommen.“

Weitere OZ+ Artikel

Gourmet-Speisen aus dem Räucherofen

Koch Marcel Wolff zerlegte die Paprika vor ihren Augen derart elegant, dass nur noch ein Staunen in den Gesichtern zu sehen war. „Hier mit dem Messer entlanggleiten“, erklärte er, als sich die Paprika unter seinen Händen blitzschnell wie eine Blüte öffnete.

„Wir wollen den Gästen mit den Grillkursen mehr Abwechslung bieten – damit sie mit ihrem Wissen zu Hause angeben können.“ Tobias Wanitschek, Resident-Manager Travel Charme Ostseehotel Kühlungsborn Quelle: Lennart Plottke

Küchenchef Toralf Warncke war der Mann am begehrten Lachs im Räucherofen und hatte viele Zubereitungsfragen zu beantworten. Gourmetspeisen wie Lachs in Cognac, Zucker, Salz, Honig, Orange, sowie Köhler (Kabeljau) gesalzen, geräuchert mit Kastanienholz und Buchenspänen konnten die Teilnehmer bei ihm probieren. „Wir wollten etwas Neues ausprobieren. Außergewöhnlich ist das mit dem Bananenblatt“, fand Silvia Fritz aus Sachsen. „Das ist eine gute Abwechslung zum Strandtag und wir holen uns hier noch Grilltipps“, sagte die Thüringerin Uta Scheunert. „Wir wollen noch etwas dazulernen, weil wir gern grillen“, erklärte Jutta Steinbrecher.

Koch Marcel Wolff erklärte Diana und Michael Köhler die hohe Kunst der Gemüsezubereitung beim Grillen. Quelle: Sabine Hügelland

Die Hamburgerin und ihr Mann Horst sind ebenfalls Stammgäste und kommen seit 2001 zweimal im Jahr nach Kühlungsborn. „Ich kenne die Stadt noch von 1952 und habe als Kind hier im Sand gebuddelt – deshalb zieht es mich immer wieder her“, sagte Horst Steinbrecher. 48 Jahre ist er schon mit seiner Jutta verheiratet. Am Sonnabend haben Gabi und Wille Grupe aus Sachsen-Anhalt ihren Hochzeitstag: 40 Jahre liegt hinter ihnen und sie wirken noch wie frisch verliebt. „Wir züchten hobbymäßig Galloway-Rinder. Ich will heute erfahren, wie ich Fleisch besonders saftig grillen kann“, sagte Wille Grupe, der ein echter Grillfan ist. „Ich bin mehr für Gemüse“, erklärte seine Frau.

Zubereitungslisten für zu Hause

Bei Koch Henning Niesler fand sie, was ihr Herz begehrte: gegrillten Dorsch mit Gemüse auf dem Bananenblatt gegart sowie gegrillten Ceasar Salad mit Rinder-Bavette und Secreto vom Eichelschwein. Marcel Wolff stand am Smoker. Er bereitete Tranchen vom Entrecôte, Süßkartoffel-Bacon-Stampf, Paprika-Schoko-Jus, Grillgemüse, Hähnchenlollipops und Honig-Barbecue-Soße zu. Und gerade diese Soße hatte es vielen Gästen angetan, so dass einige nach dem Rezept fragten und gern auch die anderen Zubereitungslisten mit nach Hause nehmen wollten.

Ihr Wunsch wurde erhört. Am Ende waren die Gäste zufrieden, satt und um eine kulinarische Erfahrung reicher. Der Kurs im Travel Charme Ostseehotel Kühlungsborn kostet 69 Euro pro Person inklusive Speisen, Softgetränke, Bier und Champagner. An diesem Tag klang er mit einem Dessert aus Rhabarbersorbet mit gemischten Beeren und Sekt aus. „2021 feiern wir am Pfingstmontag 20 Jahre Hotelbestehen. Das verbinden wir mit einem Tag der offenen Tür“, ließ Tobias Wanitschek schon einmal wissen.

Von Sabine Hügelland