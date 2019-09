Kutschfahrt über Halbinsel Wustrow: Eine Zeitreise durch die deutsche Geschichte

Rerik

„Nu hör aber mal auf mit deine Politik.“ Ein 80-Jähriger aus Kiel erinnert sich an damals. Seine Frau schimpft mit ihm: „Das ist vorbei. Vergangenheit!“ Wie die Nazis die Frauen damals abgeholt und nach Neuengamme gebracht hätten, erzählt er. „Die haben solche Schläge gekriegt“, sagt der Rentner.

In Rerik ist er aufgewachsen. „Vor dem Mauerbau sind wir rüber nach Schleswig-Holstein. Wir haben dieses Land wiederaufgebaut. Da brauchen wir uns nicht für zu schämen. Das soll uns erst mal einer nachmachen“, sagt er.

In schönstem Sächsisch wirft eine Mittsechzigerin ein: „Es war nicht alles schlecht.“ Welche Zeit sie genau meint, bleibt in der Luft hängen. „Nee, nee!“, sagt der Rentner. „Wer den Mund aufgemacht hat, wurde abtransportiert Das war bei den Sozis nicht anders.“ Seine Frau fuchtelt wieder mit den Armen: „Nu hör endlich auf!“

Im Schritttempo über die Halbinsel Wustrow

Es geht im Schritttempo über die Halbinsel Wustrow. Die beiden Süddeutschen Kaltblüter von Herbert Bannow aus Rerik machen ihrem Namen vor der Kutsche alle Ehre. 16 Besucher, ein Kutscher, zwei Pferde zockeln über die Halbinsel in der Mecklenburger Bucht südwestlich von Rerik.

Halbinsel Wustrow Quelle: arno

Wustrow trennt Salzhaff und Ostsee. Wustrow trennt und erhitzt Gemüter. Dieses mecklenburgische Eiland ist wie ein Brennglas auf die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts. Hier kulminieren Nationalsozialismus, Sozialismus und freie Marktwirtschaft der Bundesrepublik auf engstem Raum. Hier treffen persönliche Ungerechtigkeiten auf persönliche Erinnerungen, historische Dimensionen auf Anekdoten und militärische, monetäre, ideologische Interessen. „Kennen Sie Familie Schröder?“, fragt Joachim Schwiesow (82) aus Varel in Niedersachsen. Früher hat er in Rerik gelebt. „Die haben hier mal gewohnt. Zu Ostzeiten. Kaufmann Schröder – der hatte schon vor Kriegsbeginn das Kaufhaus auf Wustrow.“ Was aus dem wohl geworden sei.

Bildergalerie: Mehr als 80 Jahre Wustrow in 31 Bildern

Zur Galerie So sieht Wustrow heute aus. Nachdem die Nazis die Halbinsel militärisch als Flakschule des Dritten Reichs nutzten, war sie nach dem Krieg kurz Unterkunft für Flüchtlinge und anschließend 45 Jahre militärische Liegenschaft der Roten Armee der Sowjetunion. Nach der Wende wurde Wustrow 1998 an die Kölner Fundus-Gruppe verkauft. Sie ist weiterhin Sperrgebiet. Die Gebäude verfallen, die Natur holt sich ihr Reich zurück. Eine Kutschfahrt über die Halbinsel.

Bannow bietet Kutschfahrten durch Deutsche Geschichte auf zehn Halbinsel-Quadratkilometern seit zwölf Jahren an. Seit Mai 2018 darf er ohne Aufpasser der Entwicklungs Compagnie Wustrow (ECW), die vom Eigentümer, der Kölner Fundus-Gruppe, vor Ort eingesetzt wurde, fahren. Zuvor war die Halbinsel über Jahre für die breite Öffentlichkeit so gut wie geschlossen.

Besuchergruppen aus dem Grand Hotel Heiligendamm, das ebenfalls Fundus um Anno August Jagdfeld (72) gehört, wurden von Bannow über das Eiland kutschiert. Dazu Hochzeitsgruppen, Kirchgemeindefahrten, Ausflüge zur Jugendweihe. Seit anderthalb Jahren fährt Bannow während der Saison täglich über die Insel, in der Vor- und Nachsaison drei Mal wöchentlich. Die Kutschen sind gut gebucht. 19 Euro pro Person. Vier Euro muss er an Fundus abführen.

Herbert Bannow : „Die Pläne von Fundus würden Rerik guttun“

Herbert Bannow käme nicht auf die Idee, negativ über den Investor zu reden. „Die Pläne von Fundus würden Rerik guttun“, sagt er. Einer Studie des Unternehmens nach würde bei einer touristischen Bebauung, wie Fundus sie vorhabe, täglich mit 1500 Fahrzeugen mehr zu rechnen sein. „Das kann der Ort ab“, sagt Bannow. „Die Beethovenstraße in Bad Doberan verkraftet 8000 Autos.“ Die Reriker seien zu satt mit dem bisschen, was sie haben – Edeka, Eisdielen, Spielplätze, überdimensionale Parkplätze, Ferienwohnungen und ein paar Restaurants, das sei Rerik. Um acht würden die Bürgersteige hochgeklappt.

Vom Tor am Wustrower Hals hinter dem Parkplatz am Reriker Hafen geht es auf die Halbinsel. Ein Wachmann winkt Bannow freundlich durch. Man kennt sich. Er kontrolliert die Papiere, auf denen sich alle Besucher mit Namen und Adresse verewigen mussten. Fundus wolle das so. Aus Sicherheitsgründen. Die Gebäude seien baufällig, deshalb dürfe man sie auch nicht betreten. Herbert Bannow achtet darauf, dass die Reisegruppe bei den kurzen Halten zusammenbleibt und niemand in die Gebäude latscht.

1998 für 12,5 Millionen D-Mark an die Fundus-Gruppe verkauft

Die Kutsche dreht eine Runde durch die Gartenstadt, wo die Soldatenfamilien gewohnt haben. Bannow erzählt vom Kutschbock Anekdoten und holt die Geschichte durch. Bis Kriegsende Nazis, dann Flüchtlinge, zum Schluss Sowjets. Seit der Wende ist die Halbinsel sich selbst und der freien Marktwirtschaft überlassen.

Im Mai 1994 zogen die sowjetischen Soldaten ab. Wustrow wurde laut Einigungsvertrag Besitz der Bundesrepublik. Nach einigem bürokratischen Hin und Herr und den gescheiterten Versuchen, dass das Land oder die Stadt Rerik das Eiland erwirbt, hat die TLG Wustrow 1998 für 12,5 Millionen D-Mark an die Kölner Fundus-Gruppe um Anno August Jagdfeld verkauft, der auch das Ensemble in Heiligendamm erworben hatte und dort das Grand Hotel errichten ließ.

Seitdem ist nicht mehr viel passiert auf Wustrow. Munition wurde auf Kosten des Bundes beräumt, aber im Boden soll noch jede Menge lagern. Vor einigen Jahren wurden nach Herbststürmen Granaten am Strand angespült. Seitdem schläft die Insel den Schlaf der Gerechten. Die Natur hat sich die Insel zurückgeholt.

Bildergalerie: Die verbotene Halbinsel Wustrow in Bildern von 1932 bis 2019

Zur Galerie Seit 1933 ist die Halbinsel Wustrow am Salzhaff bei Rerik Sperrgebiet. Bis 1945 regierten dort die Nazis und betrieben die Flakartillerieschule des Heeres. Von 1945 bis 1949 lebten auf Wustrow Kriegsflüchtlinge. Von 1949 bis 1993 waren Soldaten der Roten Armee der Sowjets dort stationiert, die ebenfalls eine Flakschule betrieben. Seit 1998 ist die Halbinsel im Besitz der Kölner Fundus-Gruppe. Seitdem verfallen die Gebäude und die Natur holt sich ihr Reich zurück. Eine Halbinsel in Bildern!

88 Vogelarten brüten auf der Halbinsel

88 Vogelarten haben sich angesiedelt, darunter Seeadler, auch Wildschweine, Füchse, Marderhunde, Rehe streifen durchs Gelände. Rinder und Schafe grasen hinter den Ruinen der Gebäude. Für Abwechslung im Dornröschenschlaf sorgen Bannows Kutschfahrten und die Führungen des Reriker Ehepaars Edelgard und Klaus Feiler, die 2004 das Buch „Die verbotene Halbinsel Wustrow“ veröffentlicht haben.

Drei Mal wöchentlich führen Feilers Gruppen mit 15 Personen durch die Gartenstadt am Beginn der Halbinsel. Das ganze Jahr über. Dazu organisieren sie donnerstags Führungen durch den Nationalpark und dienstags im „Kösterschün“ Vorträge. Auch hierher kommen 20 bis 40 Besucher – selbst im September. Wustrow zieht noch immer. Wustrow interessiert und bewegt Urlauber wie Einheimische.

Die Kutsche fährt von der Gartenstadt über die Halbinsel zur Ostseeküste und zum Salzhaff mit Blick auf Tessmannsdorf vis-à-vis – vorbei an der alten Schule, den Ruinen des früheren Kaufhauses, dem Schwimmbad, das zu Nazi-Zeiten das modernste in Deutschland gewesen sein soll, dem alten Lazarett, das die Sowjets mit einem komischen Kuppeldach zur Basketballhalle umgebaut haben sollen. Die Nazis haben kurz vor Kriegsende militärische Anlagen gesprengt, die zivilen Gebäude sind stehen geblieben. In der Nähe der Ostsee Richtung Kieler Ort haben die Sowjets eine Panzerhalle gebaut. Dahinter grasen Rinder. In der Halle sind Wandmalereien zu sehen, die die Rote Armee und ihre Manneskraft preisen. Ein Stück Geschichte in naiv-bunten Farben. Dazwischen wachsen Gräser und Sträucher. Bäume haben sich im Innern erhoben weit über das fehlende Dach hinaus.

„Eine Schande“, sagt eine Frau aus dem Vogtland, „dass die Russen das so hinterlassen haben“. „Haben sie nicht. Das war der Zahn der Zeit, der da genagt hat“, erklärt Herbert Bannow. 21 Jahre Stillstand im freien Markt haben der Substanz der Gebäude auf Wustrow mehr angetan als zwei totalitäre Systeme.

Über den Autor

OZ-Serie „Wem gehört das Land?“ Die OZ stellt in der Serie „Wem gehört das Land?“ Eigentümer in wichtigen Orten und Lagen vor. Denn sie bestimmen durch ihre Aktivitäten maßgeblich die Entwicklung mit. Wustrow ist der 3. Teil der Reihe, zuvor erschienen sind Binz auf Rügen und ein Überblick zu Eigentümern in der Landwirtschaft. Lesen Sie mehr Teile der OZ-Serie:

„Wem gehört das Land?“

Von Michael Meyer