Laage

Wenn Nils Greese sein Lager betritt, holt er ganz tief Luft. Ein würziger Duft erfüllt den Raum. Die Fässer in den Regalen sind leer, doch es schnuppert noch immer leicht rauchig nach Whisky. Der Tischlermeister ist begeistert: Er liebt den edlen Tropfen und die dazugehörigen Fässer.

Leidenschaft und Profession haben sich hier gefunden. Der Whiskyfan Greese baut original schottische Whiskyfässer in seiner Tischlerwerkstatt in Laage zu originellen Einrichtungsobjekten um. Barschränke, Steh- und Couchtische, Regale, Wanddekoration. Jedes Teil ein Unikat und inzwischen bei Liebhabern der Spirituose weit über die Landesgrenzen hinaus sehr gefragt.

1995 war Nils Greese, der den Familienbetrieb in Laage in dritter Generation führt, zum ersten Mal in Schottland. Hier habe er zuerst die Liebe zum schottischen Fußball entdeckt und dann die zum Whisky. „Auf dem Flughafen in Amsterdam habe ich ein Whiskyfass, umgebaut zur Vitrine, gesehen und gedacht, das kannst du auch“, erinnert sich der 50-Jährige. Dann habe er die ersten Fässer gekauft und umgebaut – „für mich, für Freunde, bis es immer mehr wurden“, erzählt er.

Barschränke sind die Renner

Etwa 400 original schottische Whiskyfässer werden inzwischen jährlich in der kleinen Tischlerei verarbeitet. „Der Renner sind Barschränke“, sagt Greese, der allein davon 100 pro Jahr von Laage aus in etliche Länder Europas verschickt. Der Handwerksbetrieb hat damit eine Nische gefunden, mit der die Firma in den nächsten Jahren weiter wachsen will. „Wir wollen mit unseren Fässern die Nummer Eins in Europa werden“, formuliert der Tischlermeister große Ziele. Es gebe immer mehr Whiskyliebhaber, der Markt steige stetig. Inzwischen gebe es auch in Deutschland schon über 100 Brennereien, in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise in Wismar, Rostock, Stralsund und auf Rügen.

Tischlerei in dritter Generation Am 30. April 1930 gründete Großvater Heinrich Greese die Tischlerei in Laage am Alten Friedhof, wo er noch Särge hergestellt hat. 1965 übergab Heinrich Greese die Werkstatt an seinen Sohn Hans-Heinrich. Der führte den Familienbetrieb bis 2001 und ging mit 70 Jahren in Rente. In dritter Generation hat anschließend Nils Greese die väterliche Tischlerei übernommen, in der er auch sein Handwerk gelernt hatte. Das Familienunternehmen konzentriert sich auf drei Schwerpunkte: Lieferung und Montage von Fenstern und Türen, anspruchsvoller Möbelbau und Innenausbau mit Laminat und Parkett. Die Bearbeitung schottischer Whiskyfässer ist eine Nische, die der Tischlermeister aus Laage weiter ausbauen möchte.

Drei bis vier Mal im Jahr reist Greese nach Schottland, um in den verschiedenen Destillerien die ausgedienten Whiskyfässer abzuholen. Nach drei bis vier Befüllungen haben die Eichenfässer ausgedient und werden entsorgt. „Dann komme ich ins Spiel und kaufe den Müll“, sagt er und lacht. Es sei nicht so einfach, mit Schotten Geschäfte zu machen, aber er spricht nicht nur gut Englisch, „ich bin vor allem hartnäckig“. In ganz Schottland gibt es etwa 30 bis 40 Millionen Whiskyfässer – „und ich will ja nur einen kleinen Teil davon haben“, erklärt er.

Kunde will Unikate aus seiner Lieblingsbrennerei

Der Kundenwunsch steht bei Greese an erster Stelle. Jeder Whisky-Trinker habe seine Sorte und seine Lieblingsdestillerie. Und genau von dieser möchte der Fan dann auch weiteres Zubehör haben, handgefertigte Kleinmöbel beispielsweise. Auf den Fassdeckeln sind die Namen der Brennereien vermerkt, das Jahr der letzten Befüllung, die individuelle Fassnummer. „Das gefällt den Kunden“, weiß Greese, der stets eine Vorauswahl trifft, bevor er die nächste Lieferung aus Schottland abholt. Etwa 110 aktive Destillerien gibt es dort. „Von jeder ein Fass“, das ist das Ziel des Tischlermeisters aus Laage. Bislang hat er schon Fässer aus 60 verschiedenen Brennereien verarbeitet.

Jedes Produkt mit eigener Geschichte

Sein ältestes Fass ist von 1977/78. „Das war die letzte Befüllung“, erklärt Greese. Aber davor sei ja auch schon dreimal Whisky darin gereift und das über Jahrzehnte. „Die Eiche für das Fass ist vielleicht um 1930 geschlagen worden“, schätzt er. Auf alle Fälle stecke in jedem Produkt eine eigene Geschichte, die für Sammler interessant sei. Und die sich das was kosten lassen. Zwischen 350 und 800 Euro blättern Fans für einen ganz individuellen Tisch, ein Regal oder eine Minibar im Fass hin. Die Handwerkskunst aus Laage wird geschätzt und ständig weiterempfohlen. „Vor einer Woche habe ich ein umgearbeitetes Fass nach Berlin geliefert“, berichtet Greese, „in dieser Woche hat der Vater des Kunden seinen Barschrank geordert.“ Die Qualität der Tischlerarbeit spricht sich herum, deshalb habe er auch keine Angst vor Nachahmern. „Wir haben uns inzwischen einen guten Namen gemacht“, sagt Greese stolz.

Tischler Uwe Severin schraubt Scharniere an die Tür einer bauchigen Minibar. Quelle: Doris Deutsch

Zwanzig bis dreißig umgearbeitete Fässer sollen die Laager Werkstatt bis Weihnachten noch verlassen. Tischler Uwe Severin schraubt gerade die Scharniere an die Tür einer bauchigen Minibar und schleift anschließend das Einlagebrett im Barschrank. „Dann muss er zwei Wochen stehen, damit alles sacken kann“, erklärt der 57-Jährige. Erst dann werde er die Fassringe noch mal nachschlagen und dem guten Stück den letzten Feinschliff verpassen. Im 1930 gegründeten Familienbetrieb in Laage werden auch andere Möbel gefertigt, Fenster und Türen gebaut und montiert. Die große Leidenschaft des kleinen Teams aber sind die ausgefallenen Unikate aus Whiskyfässern, die Greese über seine Internetseite whiskyfaesser.com anbietet.

Chef aus Laage genießt Whisky und trägt Kilt

Der Chef genießt selbst gern einen guten Tropfen, „am liebsten einen Glengoyne“, gesteht Greese, „der stammt aus der ersten Destillerie, die ich in Schottland besucht habe, und ist mein absoluter Liebling“. Natürlich besitzt der 50-Jährige auch einen Schottenrock, nein, sogar zwei stilechte Kilts hängen im Schrank und werden zu Messen, Veranstaltungen und gelegentlich auch Hochzeitsfeiern getragen. „Das macht Eindruck bei Mitmenschen“, lacht der Schotten-Fan „und Kilt zu tragen, macht Spaß.“ Zum Outfit gehören entsprechende Schuhe, Strümpfe und Hemden. Greese pflegt die schottischen Traditionen auch als Mitglied des bundesweit aktiven Clans MacKenzie. Und er hat zusammen mit Freunden vor sieben Jahren ein eigenes Whiskyfass in einer schottischen Brennerei gekauft. „250 Liter“, verrät Greese, die werden in drei Jahren reif sein. „Und dann wird geteilt“, freut sich der Tischlermeister schon auf seinen eigenen Single Malt.

Von Doris Deutsch