Rostock

Einmal im Jahr fährt Frank Petrikat von der Insel Usedom nach Rostock zum Einkaufen. „Da kleide ich mich normalerweise einmal komplett ein“, erzählt er und probiert gerade in einem Geschäft im Rostocker Hof ein Paar Schuhe an. „Aber das ist derzeit kein Shoppen“, betont der Usedomer. Es störe nicht die Maske, an die sich die Kunden gewöhnt hätten. „Aber es fehlt das Kaffeetrinken zwischendurch, ein Eisbecher“, sagt Petrikat. Das Shoppingerlebnis sei im gegenwärtigen Lockdown komplett weg.

Es ist nichts los in den Innenstädten Mecklenburg-Vorpommerns. Auch in Rostocks Haupteinkaufsmeile in der Kröpeliner Straße sind am vergangenen Sonnabend deutlich weniger Menschen unterwegs.

Vor allem die Bekleidungsgeschäfte sind leer. Die Händler hätten großes Verständnis für die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. „Aber der Teil-Lockdown trifft uns wirtschaftlich mit voller Kraft, ist eine Katastrophe für uns“, erklärt Diane Nikolaus, die mit Mutter und Schwester sieben Textil-Filialen in Rostock, vier davon in der Innenstadt, betreibt. Die Schließung der gastronomischen und kulturellen Einrichtungen, das Ausbleiben der Touristen wirken sich aus. „Eine vitale Innenstadt lebt vom Zusammenspiel dieser Komponenten, die für Kunden den Einkauf zum Erlebnis machen“, betont die Unternehmerin.

Zur Galerie Die Händler in Rostocks Innenstadt warten auf Kunden. Vor allem Textilgeschäfte haben große Umsatzeinbußen. Buchläden und Einrichtungshäuser sind gut besucht.

Einkaufen und verkaufen macht derzeit keinen Spaß

Umsatzeinbußen um 80 Prozent müssten Einzelhändler unter der Woche zum Teil verkraften, wie Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer des Handelsverbandes Nord, beobachtet. Vor allem in den Tourismusorten sei die Not groß. Die Verluste könnten auch an den etwas belebteren Wochenenden nicht kompensiert werden. Michael Strobel, Inhaber von vier Modegeschäften in Rostock und Warnemünde, konstatiert rund 60 Prozent weniger Umsatz. „Einkaufen und auch Verkaufen macht derzeit keinen Spaß“, sagt Strobel. Die Kunden würden unnötige Kontakte in den Läden meiden und liefen durch eine leere Stadt. Die Schaufenster bestünden aus Warnschildern. „Es ist eine sehr gedrückte Stimmung, die wir in unseren Läden gerade mit einem Frequenzrückgang von etwa 80 Prozent merken“, sagt Strobel.

Familie Sass aus Bernitt (Landkreis Rostock) beim Einkaufsbummel in Rostocks Kröpi. Quelle: Ove Arscholl

Familie Sass aus Bernitt ( Landkreis Rostock) nutzt den Samstag zum Einkaufsbummel. „Die Kinder brauchen Wintersachen“, sagt Cornelia Sass. „Jacken und Stiefel kaufen sich einfach besser im Geschäft“, erklärt sie und freut sich über die angebotenen Rabatte und gute Beratung in den Läden. Fast alle Einzelhändler locken mit Rabattaktionen und exklusiven Prozenten für Stammkunden. „Wir haben jetzt schon Schlussverkauf auf Saisonware“, sagt Diane Nikolaus, „um die schwierige Verkaufszeit zu überstehen“. Ihr Familienbetrieb profitiere von guten Verbindungen zu den Lieferanten, die die Händler mit unkomplizierten Rücknahmen und Warenstornierungen unterstützen.

„Geht in eure Läden und kauft stationär“

Doch mit Sorge blicke sie auf die nächsten Monate bis März. „Viele kleine Läden werden es nicht schaffen“, ist Diane Nikolaus überzeugt. Sie fürchtet viele Insolvenzen in der Gastronomie und im Handel. Die Gefahr sei riesengroß, „dass die Innenstadt im Frühjahr tot ist“. Deshalb appelliert die Einzelhändlerin im Namen ihrer Kollegen an die Kunden: „Geht in eure Läden und kauft stationär, damit das Einkaufserlebnis nicht auf Dauer verloren geht.“ Der Online-Handel, auf den sich auch die hiesigen Händler einlassen müssen, sei keine Lösung. „Das ist Warentourismus in Größenordnungen, umweltpolitisch nicht zu verantworten“, sagt Nikolaus und verweist auf eine enorme Retour-Quote der online bestellten Ware.

Hoffnungsvolle Signale vom Bund für Händler

Ähnlich wie andere Branchen fordert auch der Handel seit Längerem von der Politik, unter den Schutzschirm genommen zu werden. „Dafür gibt es nun hoffnungsvolle Signale“, sagt Kay-Uwe Teetz vom Handelsverband Nord. Der Bund wolle nun auch indirekt vom Lockdown betroffene Betriebe unterstützen. „Dank des großen Engagements des Verbandes und der Landesregierungen in MV und Schleswig-Holstein“, informiert Teetz. „Noch wissen wir nicht, was drin ist im Paket, aber es besteht Aussicht, dass auch der Handel Überbrückungshilfen vom Bund bekommt.“

Corona-Hilfen auch für den Handel Von einer dritten Tranche der Überbrückungshilfen des Bundes könnte nun auch der Handel profitieren, wie es auf der Seite der Landesregierung Schleswig-Holstein nachzulesen ist. Mit bis zu 200 000 Euro will der Bund nun auch Firmen unterstützen, die keinen direkten Anspruch auf die November-Nothilfe, aber dennoch Umsatzeinbußen in diesem Monat haben, um mindestens die Hälfte im Vergleich zum November 2019. Antragsberechtigt sind künftig auch Betriebe, die in zwei Monaten am Stück zwischen April und Dezember mindestens 50 Prozent Umsatzausfall hatten oder mindestens 30 Prozent zwischen April und Dezember im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Hilfen sollen im Januar nachträglich gezahlt werden.

Das wäre ein Segen für die Geschäfte. „Jeder Tag ist zur Zeit eine Wundertüte“, sagt Annett Nitz, die zusammen mit ihrer Schwester Antje Hoffmann drei Tabakläden in Rostock betreibt. Die Zahl der Kunden sei stark rückläufig in den letzten zwei Wochen. Das Weihnachtsgeschäft stehe vor der Tür, „aber ohne Weihnachtsmarkt wird es eng“, so Nitz. Sie hoffe, den Betrieb mit zehn Mitarbeitern aufrechterhalten zu können. „Aber die Verluste sind schon da, auch wenn wir nicht so stark betroffen sind wie die Textilbranche.“

Buchläden machen gute Geschäfte mit Kalendern

Gut besucht sind die Buchläden. „Mit kleinen Rabattaktionen versuchen wir, die Kunden in die Läden zu bekommen“, berichtet Juliane Beyer von der Thalia-Filiale im Rostocker KTC. „Die Leute haben mehr Zeit für Spiele“, stellt die Buchhändlerin fest. Auch das Kalendergeschäft boome, vor allem mit schönen Reisemotiven, die das Fernweh stillen sollen. „Die Leute erledigen schon mal ihre Weihnachtseinkäufe“, sagt Beyer, „der November sieht bisher gut aus.“ Auch Homeschooling sei ein Thema, „Schulmaterial wird gut nachgefragt“. Doch für das Shoppingerlebnis in belebten Innenstädten müsse es auch künftig einen gesunden Mix an verschiedenen Geschäften geben.

Von Doris Deutsch