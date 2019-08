Bad Doberan

Der Finanzausschuss Bad Doberan hat sich auf seiner konstituierenden Sitzung am Montagabend unter anderem mit der Hortbenutzungssatzung der Stadt beschäftigt. Sie regelt die Benutzung der Horteinrichtungen in Trägerschaft der Stadt. Darunter fällt der Hort Buchenberg und der Hort Lessingschule.

Stimmen die Stadtvertreter am 16. September der Satzung zu, werden künftig auch Kosten erhoben, wenn das Kind nicht rechtzeitig von der Einrichtung abgeholt wird. Wird die reguläre Betreuungszeit überzogen, kostet das laut Satzung je Stunde 26,03 Euro. Auch wenn die vertraglich vereinbarte Betreuungszeit überschritten wird, also statt fünf Stunden in der Woche das Kind acht Stunden im Hort ist, soll künftig ein Zusatzbeitrag erhoben werden. Dieser beträgt dann 15,36 Euro pro Stunde. Der Finanzausschuss gab einstimmig seine Empfehlung für die Beschlussvorlage.

Zwar müssen Eltern ab dem 1. Januar 2020 nicht mehr für die Hortbetreuung ihres Kindes zahlen, Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) macht aber deutlich, dass dies nur für die vertraglich vereinbarten Stunden gelte.

