Der Tiefe Ziest gilt als einer der saubersten Badeseen im Landkreis Rostock. Die aktuelle Badewasserkarte des Landes bescheinigt dem 1,6 Kilometer langen Gewässer „ausgezeichnete Wasserqualität“ und vergibt die bestmögliche Bewertung: drei Sterne. Nun ist der idyllische See in Verruf geraten. 19 Kinder litten nach dem Schwimmen an Übelkeit, Durchfall, Fieber, Erbrechen und mussten medizinisch behandelt werden.

Der Vorfall ereignete sich vergangenen Freitag. Am Wochenende verständigte der Bürgermeister das Ordnungsamt in Krakow am See, das den See daraufhin absperrte. Laut Ordnungsamts-Chef Carsten Bast gilt es als sicher, dass das Wasser des Sees der Auslöser für die Massenerkrankung ist. „Die Kinder gehören zu keiner Gruppe“, erklärt Bast. Speisen oder Getränke kämen als Ursache nicht infrage. Laut Landkreis stammen die Kinder zum Teil aus der Region, andere sind Urlauberkinder. Direkt am See gibt es rund 30 Bungalows, von denen einige vermietet sind.

Zwei Kinder noch in der Klinik

Zwei der Kinder waren am Dienstag noch im Krankenhaus, zwei weitere befanden sich in ambulanter Behandlung ihrer Hausärzte. Erwachsene, die an demselben Tag im Tiefen Ziest gebadet hatten, blieben symptomfrei.

Hier liegt der See „Tiefer Ziest“ bei Lalendorf Quelle: Arno Zill

Mitarbeiter des Gesundheitsamtes nahmen am Montag Wasserproben, erste Ergebnisse lagen am Dienstag vor. Demnach scheiden Saugwürmer, sogenannte Zerkarien, und Blaualgen als Auslöser aus. Eine weitere Untersuchung auf Fäkalkeime, auch als Escherichia-Coli-Bakterien bekannt, steht dagegen noch aus. Am See selbst fanden die Mitarbeiter nichts Auffälliges: Das Wasser war klar, weder Verunreinigungen noch Wildvögel.

„Das ist Trinkwasserqualität“

Der Landkreis rät weiterhin „dringend vom Baden ab.“ Die von der Gemeinde Lalendorf angelegte Badestelle ist mit rot-weißem Flatterband abgesperrt, Schilder weisen auf das Schwimmverbot hin.

Anwohner der Ferien- und Wochenendhaussiedlung wundern sich, dass ihr See plötzlich gefährlich sein soll. „Der See hat Trinkwasserqualität“, ist die Besitzerin eines Bungalows überzeugt, die am Dienstag in der Nähe des Ufers mit ihrem Enkel spielt. Seit 36 Jahren schwimme sie regelmäßig im Tiefen Ziest, nie habe sie nachher gesundheitliche Probleme bekommen.

Steg und Parkplätze

Die abgelegene Badestelle wurde vor einigen Jahren mit Fördermitteln der EU aufgemöbelt. Seitdem gibt es einen Steg, der ins Wasser führt, befestigte Parkplätze und eine Wiese. Der See ist offenbar ein Geheimtipp. „Am Wochenende kommen sogar Leute aus Rostock“, sagt die 56-Jährige. Früher stand ein Eis- und Imbisswagen am Ufer, doch der sei schon lange weg.

Die letzte reguläre Probenentnahme in dem fünfeinhalb Meter tiefen See fand am 22. Juni statt. Diesen Dienstag wäre der nächste Termin gewesen, der aus aktuellem Anlass auf den Montag vorgezogen wurde. In dieser Saison gab es laut Landkreis Rostock noch keine Auffälligkeiten bei der Wasserqualität. Laut Badewasserkarte wird der See über den Ziester Graben bespeist, im Sommer könne es zur Bildung von Blaualgenblüten kommen. Regen-, Drainage- sowie Wasser von landwirtschaftlichen Flächen können die Wasserqualität „negativ beeinflussen“. Der See ist zu großen Teilen von Äckern umgeben.

Fünf Badestellen gesperrt

Bei den erkrankten Kindern wurden Stuhlproben genommen, Ergebnisse liegen noch nicht vor. „Die gesamte Lebensmittelschiene wurde abgefragt“, teilt der Landkreis mit. Es gebe keine Hinweise auf einen gemeinsamen Imbissbesuch, es war kein fahrender Händler da und es wurde auch kein Geburtstag gefeiert. Jedes Kind habe sich selbst etwas zu Essen mitgebracht.

Die im Mai vorgestellte Badewasserkarte 2021 spricht für fünf Badestellen wegen schlechter Wasserqualität ein Badeverbot aus. Betroffen davon sind die Glöwitzer Bucht im Barther Bodden (Vorpommern-Rügen), der Badestrand Neuendorf auf Rügen, der Schlosssee Penkun (beide Vorpommern-Greifswald), sowie der Prenzliner See und der Stadtsee in Woldegk (beide Mecklenburgische Seeplatte).

