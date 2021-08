​Lambrechtshagen: Neuer Pfarrweg zeugt von alter Pflasterkunst

Lambrechtshagen

„Pflastern wie im Mittelalter“: Von dieser handwerklichen Fähigkeit zeugt der neue Pfarrweg am Pfarrhaus in Lambrechtshagen. Vor vier Jahren hatten Azubis der Rostocker abc Bau GmbH damit begonnen und letztlich ihr Pflasterzertifikat abgelegt.

Auf 25 Metern hatten die Lehrlinge 60 Quadratmeter unbehauene Feldsteine verlegt und im Mittelstreifen 40 Quadratmeter künstliches Pflaster. Die Azubis hatten die Aufgabe bestens gemeistert – aber es gab nur einen Jahrgang, der das Verlegen von Kopfsteinpflaster lernen musste. Seitdem war der Pfarrweg nur eine halbe Sache.

45.000 Steine per Hand verlegt

Doch die Kirchgemeinde blieb am Ball, beantragte vor gut drei Jahren Fördermittel, sammelte Gelder über die zweckgebundene Bauausgangskollekte, sprach Sponsoren an. Jetzt ist der denkmalgeschützte Weg im Rostocker Vorort fertig. Rund 45 000 Steine sind dafür per Hand verlegt worden – „möglich, weil die Kirchengemeinde zum Projekt rund 10 000 Euro Privatspenden sowie Eigenmittel beisteuern konnte“, erklärt Gemeindepastorin Peggy Rotter und ergänzt: „Das ist ganz schön viel Schotter. Aber einen 60 Meter langen Weg bekommt man davon noch nicht gepflastert.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Deshalb gehe ein Dank ebenso an das Land „in Person von Innenminister Torsten Renz und Vorgänger Lorenz Caffier, die sich dafür eingesetzt haben, dass 30 000 Euro aus dem Strategiefond MV geflossen sind“, macht die Pastorin deutlich.

Zugleich erinnert Peggy Rotter daran, dass jede und jeder schon viele Wege im Leben gegangen sei – manche Menschen davon auch gemeinsam auf dem Pfarrweg zum Gottesdienst, zu Festen, gemeinsamen Stunden im Chor, im Seniorenkreis oder zur Christenlehre: „Und viele, viele Menschen werden diesen Weg noch gehen – fröhlich und dankbar zum Pfarrhaus, weil sie eine Taufe oder eine Trauung anmelden, aber auch schweren Herzens, um eine Trauerfeier zu organisieren, oder sie gehen diesen Weg mit Erinnerungen und gelangen auf den Friedhof.“

Erfreulich: „Jeder kann den Pfarrweg endlich barrierefrei gehen“, freut sich die Lambrechtshäger Pastorin. „Ob mit dem Rollator oder dem Kinderwagen.“

Von Lennart Plottke