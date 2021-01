Bad Doberan

„Das Wichtigste sind die Kinder – dass es ihnen gut geht“, sagt Petra Weigel. Sie ist Schulsozialarbeiterin an der Buchenbergschule in Bad Doberan. Um diesen Aufgabenbereich stärker zu fördern, erhält der Landkreis Rostock insgesamt 2,332 Millionen Euro vom Land zur Finanzierung der Jugend- und Schulsozialarbeit für die Jahre 2021 und 2022. Die Mittel des Landes werden aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Verfügung gestellt.

Petra Weigel befürwortet das. Bisher wird ihr Vertrag jeweils nur um ein Jahr verlängert. Mehr Förderung würde auch mehr finanzielle Sicherheit bringen, glaubt sie.

Förderung bringt Planungssicherheit

„Die Jugend- und Schulsozialarbeit hat für die individuelle Förderung junger Menschen in unserem Land eine hohe Bedeutung“, sagte Sozialministerin Stefanie Drese. „Ich bin deshalb im Interesse der Kinder und Jugendlichen sehr froh, dass sie in Zusammenarbeit von Land, kommunaler Ebene und Jugendhilfeträgern fortgeführt wird. Damit besteht Planungssicherheit für die Jugend- und Schulsozialarbeit im Landkreis Rostock“, sagt Stefanie Drese.

Auch Eltern und Lehrer nutzen Angebot

Petra Weigel ist während der Schulzeit jeden Tag in ihrem Büro im zweiten Stock der Schule anzutreffen. Doch sie ist nicht nur Ansprechpartnerin für die Schüler. „Es kommen auch Eltern und Lehrer zu mir.“ Petra Weigel unterstützt die Jungen und Mädchen an der Buchenbergschule unter anderem bei der Berufsvorbereitung.

„Wir gucken gemeinsam, wo sie sich beispielsweise für ein Praktikum bewerben können.“ Ein weiteres Aufgabenfeld ist die Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund. „Wir haben hier inzwischen Schüler aus der ganzen Welt“, sagt sie. Die Diplompädagogin ist seit 2008 an der Buchenbergschule tätig. Dort arbeitet sie eng mit der Beratungslehrerin zusammen.

Gemeinsames Ziel von Land und Kommunen ist nach Aussage von Stefanie Drese, junge Menschen in der Schule erfolgreich sozialpädagogisch zu betreuen und vor allem beim Übergang in die Ausbildung zu unterstützen. „Die mit dem Landkreis Rostock unterzeichnete Zielvereinbarung zur Ausgestaltung der Jugend- und Schulsozialarbeit bildet die finanzielle Basis und dient zugleich als Grundlage für die Umsetzung der fachpolitischen Ziele im Bereich der Jugend- und Schulsozialarbeit in Mecklenburg-Vorpommern“, sagt die Sozialministerin.

Schulsozialarbeit auch in den Ferien

„Zusätzlich mache ich immer in der ersten Ferienwoche in den Sommerferien und in den Winterferien ein Angebot“, sagt Petra Weigel. Dabei würden dann beispielsweise Radtouren in die Umgebung oder Ausflüge in den Kletterwald in Kühlungsborn unternommen.

Bei der Organisation arbeitet Petra Weigel, die beim Kreisverband Bad Doberan des Deutschen Roten Kreuzes angestellt ist, unter anderem mit dem Jugendclub und dem Jugendmigrationsdienst zusammen. Auch finanziell ist sie mitunter auf zusätzliche Unterstützung angewiesen. Die sei in diesem Sommer vom Lions Club gekommen. „Da haben wir uns sehr gefreut.“

17,15 Millionen Euro für Jugend- und Schulsozialarbeit

Der Landkreis Rostock erhält in diesem Jahr knapp 515 000 Euro für die Jugendsozialarbeit und fast 619 000 Euro für die Schulsozialarbeit. Im kommenden Jahr fließen 543 000 Euro in die Jugendsozialarbeit und gut 655 000 Euro in die Schulsozialarbeit.

Insgesamt stellt das Sozialministerium in den Jahren 2021 und 2022 zur Finanzierung der Jugend- und Schulsozialarbeit im Land gut 17,15 Millionen Euro aus EU-Mitteln zur Verfügung. Darüber hinaus plant das Land jährlich bis zu 1,8 Millionen Euro für die anteilige Finanzierung der Stellen in der Schulsozialarbeit ein.

Von Cora Meyer