Land fördert Spielmannszug Küste MV aus Neubukow mit 7500 Euro

Neubukow

Über Geld fürs Probenlager und Zubehör für Instrumente kann sich der Feuerwehrspielmannszug Küste MV jetzt freuen. Das Land fördert das Ensemble mit 7500 Euro aus dem Strategie-Fonds „Fanfarenzüge, Blasorchester und Spielmannszüge stärken – Engagement belohnen und Erfolge sichern“. Landtagsabgeordnete und Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) hatte den Spielmannszug auf die Förderung aufmerksam gemacht.

„Wir haben dann erst mal angefragt, was gefördert wird“, erinnert sich Frank Lemcke, Leiter des Spielmannszug. „Instrumentenmäßig sind wir gut bestückt, weil die Stadt Neubukow uns über Jahre gut unterstützt hat.“ Doch Zubehör würde gebraucht und auch ein Wochenende, an dem die Musiker zusammen proben können, wäre toll.

Und dafür kann das Geld vom Land jetzt eingesetzt werden. „Da freuen wir uns sehr“, sagt Lemcke. „Ich habe den Spielmannszug Küste MV der Freiwilligen Feuerwehr Neubukow vorgeschlagen und bin sehr dankbar, dass der Spielmannszug nun mit 7500 Euro unterstützt wird. Herzlich danke ich den Kameraden für das ehrenamtliche Engagement“, teilt Stefanie Drese mit.

Trommel-Zubehör und Mikrofone

So werde Zubehör für die Trommler sowie Mikrofone für größere Auftritte angeschafft, kündigt Frank Lemcke an. Und Ende September soll es – wenn die Corona-Pandemie es zulässt – übers Wochenende nach Lipgarten ins Probenlager gehen, um Musikstücke zu üben und Bühnenauftritte durchzuspielen. Denn seit einigen Jahren tritt der Spielmannszug zusammen mit der Feuerwehrbigband aus Reinsfeld in Kühlungsborn auf. Einer von vielen Auftritten im Jahr. Der Spielmannszug wird für Laternenumzug, Konzerte und Geburtstage gebucht.

Aufgrund der Kosten finde das Probenlager nicht jedes Jahr statt. Wenn möglich trifft man sich aber neben den regelmäßigen wöchentlichen Proben einmal im Jahr für einen ganzen Tag im Feuerwehrgerätehaus in Neubukow, so Lemcke.

Derzeit finden wegen Corona seit März keine Proben statt. „Wir haben uns seit drei Monaten nicht gesehen“, sagt der Spielmannszugleiter und befürchtet, dass es auch im Juni aufgrund der Corona-Regelungen so bleiben wird. Auf Konzerte unter freien Himmel wie sie der Posaunenchor aus Neubukow oder das Blasorchester Bad Doberan gegeben haben, verzichtet der Spielmannszug. „Wir haben Leute, die über 60 und 70 Jahre alt sind und zur Risikogruppe gehören. Deshalb haben wir vom Spielen in der Öffentlichkeit abgesehen.“

Von Anja Levien