Fördermittel für Sporthalle und Feuerwehr

Papendorf

Mit dicker Brieftasche ist Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) gestern nach Papendorf gekommen. Gleich drei Fördermittelzusagen konnte er übergeben: 1,34 Millionen Euro Sonderbedarfszuweisung für den Bau der neuen Schulsporthalle plus 350 000 Euro zur Kofinanzierung aus dem Sportfonds des Bildungsministeriums. Der Freiwilligen Feuerwehr sagte er 133 000 Euro Landesförderung zu für die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges.

Papendorfs Bürgermeister Jürgen Ahrens ist froh. Endlich kann es losgehen mit dem Bau der Sporthalle, über deren Größe und Kosten die Schulträger-Gemeinden Papendorf, Pölchow, Ziesendorf, Kritzmow und Stäbelow jahrelang gestritten hatten. Darüber hatte sich der Baubeginn seit 2017 immer wieder verzögert und die Übergabe auch, die zuletzt für August 2020 geplant war.

Inzwischen laufen die Ausschreibungen für das Projekt, das etwa 300 Meter entfernt von der Warnowschule auf einem Campus in den Wiesen zwischen Holzdamm und Ziegelei entstehen soll. „Baubeginn wird jetzt im März 2020 sein“, kündigt Thomas Witt, Bürgermeister von Ziesendorf und Vorsitzender des Schul- und Bauhofausschusses des Amtes Warnow-West, an. „Im Mai/Juni 2021 wollen wir fertig sein. Dann sollen die Schüler endlich die Halle nutzen können.“

„Wir freuen uns darauf, bald das Bauschild einklopfen zu können“, sagt Schulleiterin Gabi Aloulou. Sie schildert dem Minister, wie der Sportunterricht derzeit in der 1990 errichteten Einfeldhalle direkt an der Warnowschule Papendorf abläuft. Die Schülerzahlen seien seit Jahren gewachsen, auf heute 620 Mädchen und Jungen. Die Schulräume wurden angepasst und mit Anbauten erweitert. „Nur die Turnhalle ist so geblieben“, erklärt Aloulou. Auf einer Fläche von elf mal 29 Metern hätten hier nicht selten 50 bis 60 Kinder gleichzeitig Sportunterricht. Zudem würde die Halle von Vereinen und Sportgruppen gut genutzt. „Die neue Halle wird dringend gebraucht, für einen guten Sportunterricht und sportliche Freizeitangebote. So haben wir die Hoffnung wieder eine Handballmannschaft aufbauen zu können“, sagt die Schulleiterin.

Schulsport sei nicht nur ein Bewegungsausgleich zum normalen Unterricht. „Hier lernen Kinder Toleranz, gesunden Wettbewerb, gesunde Lebensweise, Fairness, Teamarbeit“, zählt Aloulou auf. Da rennt sie bei Caffier offene Türen ein. „Im Sport lernt man auch den Umgang mit Sieg und Niederlagen, Kameradschaft und Pünktlichkeit“, ergänzt der Minister. Er dankt den Gemeinden, dass sie mit dem Neubau der Sporthalle auch den Schulstandort fit machen. Die neue Halle wird deutlich größer, 24 mal 34 Meter, und kann in zwei Übungseinheiten geteilt werden. Allerdings sind auch die Kosten für den Neubau inzwischen stark gestiegen. Wurden 2017 noch Baukosten von 3,5 Millionen Euro angesetzt, „sind wir jetzt bei 4,8 Millionen Euro“, wie Bürgermeister Ahrens mitteilt. Knapp 1,7 Millionen kommen vom Land, die restlichen Millionen müssen die Schulträger-Gemeinden je nach Schülerzahl stemmen. Im März sollen nun zunächst die Außenanlagen, Wälle und Zäune, errichtet werden, bevor der Neubau startet.

Fördermittel gibt es auch für eine neues Löschfahrzeug: Darüber freuen sich Pit Timmermann (vl.), Wehrführer Marcus Mahrdt und Bürgermeister Jürgen Ahrens. Quelle: Doris Deutsch

Auch die Investitionskosten für den Bau von Gerätehäusern und die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen seien in den letzten Jahren klar gestiegen. Caffier: „2006 wurden für Drehleiter-Fahrzeuge noch 300 000 Euro bezahlt, heute sind es 750 000 Euro.“ Die Freiwillige Feuerwehr Papendorf mit 28 Aktiven benötigt dringend ein neues Löschfahrzeug. Kostenpunkt für das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 mit einem Wasservorrat von 1000 Litern sind 400000 Euro. Ein Drittel übernimmt das Land, ein weiteres Drittel der Landkreis und die restlichen 133 000 Euro muss die Gemeinde aufbringen.

Das Bau des neuen Fahrzeuges wird in den nächsten Wochen in Auftrag gegeben. Doch die Auslieferung kann dauern. „Wir werden auf alle Fälle einen Hilfeleistungssatz, also Schere und Spreizer, auf dem HLF 10 haben“, erklärt Wehrführer Marcus Mahrdt. Die Geräte kämen vor allem bei Unfällen zum Einsatz, zu denen die Papendorfer Kameraden gerade auf der A 20 immer wieder gerufen werden. „Bisher waren wir da auf die Unterstützung der Feuerwehr Kritzmow angewiesen“, sagt Mahrdt. Das neue Fahrzeug wird ein TSFW (Tragkraftspritzenfahrzeug) aus dem Jahre 1996 ablösen.

Von Doris Deutsch