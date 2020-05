Land plant Sandabbau vor Heiligendamm und Nienhagen

Nienhagen

Für den Küstenschutz in Mecklenburg-Vorpommern soll Sand aus der Ostsee vor Heiligendamm und dem Ostseebad Nienhagen entnommen werden. Dazu müssen die Gemeinden zustimmen. Der Bauausschuss des Ostseebads Nienhagen hat den Beschluss jedoch von der Tagesordnung genommen. Er fühlte sich nicht ausreichend informiert, befürchtet Auswirkungen auf den Strand.

„ Heiligendamm“ und „ Convent“ heißen die Gebiete vor der Küste zwischen dem ersten deutschen Seebad und Warnemünde, die sich für die Entnahme von marinen Sanden für den Küstenschutz eignen. Sie befinden sich zwei Kilometer vor der Küste in etwa 12,50 Meter Tiefe. Laut dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu) liegt hier nach dem Bundesberggesetz eine Bewilligung zur Gewinnung der Sande vor.

„Gegenwärtig werden für beide Gebiete bergrechtliche Rahmenbetriebsplanungen durchgeführt, die eine Beteiligung der anliegenden Gemeinden, zuständigen Behörden, aber auch Verbände beinhaltet. Bestandteil der zu erstellenden Unterlagen sind in 2018/2019 durchgeführte Umweltuntersuchungen, die in einer Umweltverträglichkeitsprüfung zusammengestellt sind“, teilt das Stalu mit.

Bauausschussmitglieder fühlen sich nicht gut informiert

Die Zustimmung der Gemeinde Nienhagen steht noch aus. Die Mitglieder des Bauausschusses zeigten sich mit der Beschlussvorlage des Amtes Bad Doberan-Land unzufrieden. Demnach ständen dem Stalu im westlichen Teil der Mecklenburger Bucht keine weiteren abbaubaren Lagerstätten zur Verfügung und sei deshalb aus technisch-wirtschaftlicher Sicht darauf angewiesen, die Entnahme der für kommende Jahre im Bereich der Mecklenburger Bucht notwendigen Aufspülsande aus dem Gebiet „ Convent“ zu realisieren, heißt es in der Vorlage.

„Mir ist das bisher nicht bekannt“, sagte Bauausschussvorsitzender Haie-Jann Krause ( CDU) in Bezug zum Stalu-Vorhaben. „Ich kann das rein naturschutzrechtlich nicht beurteilen. Ich sehe das eher kritisch.“ Auch Frank Philipp (Linke) sagte, er könne das nicht beurteilen. Er sei kein Fachmann, aber möglicherweise opfere das Ostseebad seine eigene Küste, wenn Sand in der Zwölf-Seemeilen-Zone abgebaut werde.

Wolfgang Lange ( BIG) kritisierte die Vorlage: „Es gibt keinen Lageplan, keine Zahlen. Wir können nicht unterschreiben, es bestehen keine Bedenken und Anregungen.“ Haje-Jann Krause ergänzte: „Auf dieser Grundlage können wir keinen Beschluss fassen.“ Johanna Ferretti (Grüne) schlug vor, einen Mitarbeiter des Stalu einzuladen. Für den Küstenschutz werde ja Sand benötigt.

Strenge Regeln für Sandabbau

„Der Abbau der marinen Sande unterliegt sehr strengen Regelungen“, informiert das Stalu. „So erfolge die Sandgewinnung streifenweise unter der Maßgabe, „dass 25 Prozent der Teilfläche unberührt bleibt. Aus dieser Entnahmefläche kann erst nach 15 Jahren wiederholt Sand gewonnen werden.“ Die Abbautiefe sei geologisch bedingt beschränkt, da es sich um relativ geringe Sandmächtigkeiten handele.

Zwei Abbaugebiete 2 Gebiete zwischen Heiligendamm und Warnemünde eignen sich zum Abbau von Sand. Im Gebiet „ Convent“ wurde ein geologischer Vorrat von 8,49 Millionen Kubikmeter Sand ausgewiesen. Im Gebiet „ Heiligendamm“ sind es 1,81 Millionen Kubikmeter. Die Nutzschichtmächtigkeit in der Fläche „ Convent“ beträgt ca. 1,70 Meter und in der Fläche „ Heiligendamm“ ca. 0,95 Meter.

„Der Abbau der marinen Sande aus diesen Flächen hat keinerlei Einfluss auf den Wasser-Strandbereich an der Küstenlinie. Die Bewilligungsflächen befinden sich in ausreichender Entfernung vom Land und in einer Wassertiefe, wo der geringmächtige Abbau keinerlei Relevanz auf die Küste hat“, so das Stalu. „Der küstennahe Sedimenttransport in diesem Abschnitt vollzieht sich nachweislich bis in eine Wassertiefe von ca. sechs Meter. Höhere Belastungen der Küste durch Wellen aufgrund der Vertiefung am Meeresboden können ebenso ausgeschlossen werden.“

Sand für Verstärkung der Dünen

Der Sand würde dafür genutzt, die Landküstenschutzdünen in Boltenhagen, Poel, Rerik, Kühlungsborn und Heiligendamm nach Bedarf zu verstärken. „Seit 1990 wurden an diesen Küstenabschnitten insgesamt 1,65 Millionen Kubikmeter aufgespült und die durch den natürlichen Küstenrückgang abgetragenen Sande wieder an den Strand und in die Dünen eingebaut“, informiert das Stalu weiter.

„Allein auf der Grundlage der bisherigen Aufsuchungen an marinen Sanden können diese Küstenabschnitte langfristig gegen Küstenrückgang und Überflutung gesichert werden. Mittelfristig sind an der gesamten Außenküste von Mecklenburg-Vorpommern bedarfsweise jährliche Aufspülungen in einem Umfang von insgesamt 500 000 Kubikmeter vorgesehen.“

Von Anja Levien