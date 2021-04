Das Impfzentrum des Kreises Rostock impft auch am Karfreitag, Karsamstag und Ostermontag. Insgesamt seien 1680 Impfungen geplant, teilt der Kreis mit. Zusätzlich biete das Impfzentrum am Samstag 200 Termine mit dem Präparat von AstraZeneca für über 60-Jährige an.