Landkreis Rostock: 3G-Kontrollen im Bus verlaufen ohne Probleme

Bad Doberan

Die Kontrolle der 3G-Regel in Bus und Bahnen im Landkreis Rostock verlaufen bisher ohne Zwischenfälle. „Es gibt ein großes Verständnis für die Maßnahmen“, sagt Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk. Die Kontrollen fänden regelmäßig statt. Am 3. Februar bekam das Unternehmen Unterstützung von der Polizei.

„Beamte der Polizeiinspektion Güstrow kontrollierten im Zusammenwirken mit der Regionalbus Rostock GmbH und der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH die Einhaltung der 3G-Regel im öffentlichen Personennahverkehr“, informiert Polizeisprecherin Kristina Hartfil. So sei unter anderem im Güstrower Innenstadtverkehr kontrolliert worden. „Im Ergebnis teilten die eingesetzten Beamten mit, dass die Kontrollierten Verständnis zeigten und sich an die geltenden Regelungen hielten.“

Extra Personal habe Rebus für die Kontrollen nicht eingesetzt, so Thomas Nienkerk. Ob das Unternehmen die angebotene finanzielle Unterstützung des Landes in Anspruch nehmen werde, werde geprüft. Reinhard Meyer, Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern hatte angekündigt, dass Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs ab sofort einen finanziellen Zuschuss für Kontrollen im Rahmen der 3G-Regelung beim Land beantragen können. „Das Land beteiligt sich anteilmäßig an den zusätzlichen Kosten für das Kontrollpersonal in den Bussen und Bahnen. Es soll damit der Mehraufwand aufgrund der Kontrollen für die Unternehmen abgefedert werden. Mit den Kontrollen leisten die Verkehrsunternehmen einen wertvollen Beitrag, um erhöhte Gesundheitsrisiken für die Fahrgäste zu vermeiden“, sagte Reinhard Meyer. Insgesamt stehen für die Kontrollen eine Million Euro aus Mitteln des MV-Schutzfonds zur Verfügung.

Seit dem 24. November 2021 ist die Nutzung des Nahverkehrs nur noch Personen gestattet, die geimpft, genesen oder getestet sind. Ausgenommen von dieser Regelung sind Schülerinnen und Schüler außerhalb der Schulferienzeit sowie Fahrgäste des Taxiverkehrs. „Die Verkehrsunternehmen des Nahverkehrs haben durch Kontrollen in den Zügen, Bussen und in den Straßenbahnen dabei sicherzustellen, dass die Regelung von den Fahrgästen eingehalten wird“, so Meyer weiter.

Von Anja Levien