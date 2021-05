Landkreis Rostock: Alle Schüler starten in den Regelbetrieb

Güstrow

Im Landkreis Rostock gehen ab Donnerstag, 27. Mai, wieder alle Schüler zur Schule. Weil am Mittwoch die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Infektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, bei 23,6 lag, gelten neue Regeln. Das Bildungsministerium hat festgelegt, dass alle Schüler in den Regelbetrieb, also den Präsenzunterricht zurückkehren.

In den Landkreisen Ludwigslust-Parchim, Nordwestmecklenburg, Vorpommern-Rügen und den beiden kreisfreien Städte Rostock und Schwerin gilt dies bereits seit Mittwoch. Doch weil die Inzidenz im Landkreis Rostock am 20. Mai noch über 50 lag, wurden hier die Entwicklungen bis zum 26. Mai abgewartet.

Schüler einer dritten Klasse in Quarantäne

Das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock hat am Mittwoch Quarantäne für Schülerinnen und Schüler der Klasse 3b der Conventer Schule in Rethwisch angeordnet, die am 18. und 19. Mai und in der ersten Stunde am 20. Mai in der Klasse waren.

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales hat am Mittwoch 10 Neuinfektionen mit dem Coronavirus für den Landkreis Rostock gemeldet. Damit stieg die Zahl der Infizierten seit Pandemieausbruch auf 4480.

Von Anja Levien