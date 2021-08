Landkreis Rostock: Angelnachwuchs lernt Techniken kennen

Hohen Sprenz

Vom See kommend sprangen am Fischerhof in Hohen Sprenz aufgeregt plappernd junge Sportangler aus Ruderbooten an Land. Ihre orangeroten Schwimmwesten leuchteten durch den grauen Regenmorgen. So bekleidet hatte Fischer Werner Loch am Wochenende den wissbegierigen Petrijünger-Nachwuchs aus den Anglervereinen in der Region im Schlepp hinter seinem motorisierten Kahn zu den Reusen und Stellnetzen auf den 220 Hektar großen See vor seinem Betrieb gezogen.

Kilian Neubert, für Kinder- und Jugendarbeit im Landesanglerverband zuständig, war zusammen mit seinem Verbandskollegen Christoph Wittek aus der LAV-Geschäftsstelle in Görslow mit dem Info-Mobil angereist. Sie stellten sich in Hohen Sprenz dem Nachwuchs. Der nahm die Gelegenheit wahr und ließ sich unter dem Dach des Fischer-Gast-Zeltes erfolgversprechende Angeltechniken erklären. Obendrauf gab es Hinweise über das vielfältige Leben im Gewässer und wie dieses zu pflegen ist.

Methoden der erfahrenen Angler interessieren

Stefan Schubert und Sohn Paul (9) waren in Hohen Sprenz mit dabei. Paul zeigte stolz seine Angel, die ihm sein Opa geschenkt habe. „Damit hab ich schon viele Rotaugen und sogar einen kleinen Wels gefangen,“ erzählte er. Robert Voßberg aus der befreundeten Familie ergänzte, die Angelei reize auch ihn seit Kurzem und auch seinen achtjährigen Sohn Noah, den er hierher mitgebracht habe. „Mich interessierten die Methoden der erfahrenen Angler, die hier dabei sind,“ stellte er klar und sah sich auf dem belebten Hof weiter um.

„Darauf hatten wir gesetzt,“ sagte erfreut Heiko Krüger. Der Chef des Kreisanglerverbandes erklärte, dass er sich mit seinem Vorstand einig war, jetzt den Nachwuchs aus der Corona-Enge endlich zu seinem Hobby zurückzubegleiten, was wohl auch mit des Fischers Hilfe gelungen sei. Sichtlich befeuerte das Erlebnis auf dem Wasser bei den Petrijüngern Sehnsüchte, solche Fänge wie sie der Fischer in den Netzen kriegt, mal am Angelhaken zu bekommen, meinte auch Gewässerwart und Verbandsvize Jan Tädck aus Hanstorf.

Erwartungsvoll „enterten “ junge Angler die Boote für eine Angelausfahrt. Quelle: Dietrich Grunzig

Aus dem orange dominierten Gewühl tauchte lächelnd und zufrieden über das Treffen mit seinen Sportskameraden Student Jan Henning aus Satow auf. Zwei Meter groß überragte er die lebhaften kleinen Zwerge um ihn herum. Er sei hier mit Theo Hinz. „Als ich mit elf wie er so gern angelte, habe ich auch keine Gelegenheit ausgelassen, zusammen zum Stippen zu gehen.“ Theo ergänzte noch: „Lust zum Angeln habe ich durch meinen Kumpel Erik bekommen. Da war ich acht Jahre alt. Mit 14 mache ich meinen Fischereischein.“ Acht komplette Angelgerät habe sich der Junge schon gesichert. Fünf vom Flohmarkt und die anderen mit Taschengeld. „Dann brauche ich nicht dauernd zu wechseln,“ schilderte er mit wichtiger Mine. Montagen möge er sowieso nicht. „Schnur einfach durchziehen, Öse machen – fertig.“

Von Dietrich Grunzig