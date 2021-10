Bad Doberan

„Die Hochsee-Angelei zieht Touristen an Mecklenburgs Küste, denn der Ruf des Meeres reicht bis tief ins Binnenland,“ sagt Kutterkapitän Andreas Retzlaff aus Blankenhagen. Trotz derzeitigem Fangverbot von mehr als fünf Dorschen sei die Nachfrage bei ihm nach Bordplätzen zum Fischfang noch zufriedenstellend. Sein Schiff „Moret“ mit Liegeplatz in Rostock-Schmarl ist nach Lockerungen in der Corona-Pandemie wieder gefragt. Zwölf Gäste je Tagestour kann Retzlaff bei den vorgeschriebenen Abstandsregeln an Bord nehmen.

Die Petrijünger kommen nicht nur aus Bad Doberan oder der Hansestadt, sondern vorwiegend aus den Hochebenen Bayerns und Baden Württembergs oder dem märkischen Flachland bis nach Berlin, erzählt der Kapitän. Mit Blick auf die neue Empfehlung des Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES), die Dorsch-Fangmenge im kommenden Jahr um 88 Prozent weiter abzusenken, habe er starke Bedenken, macht Retzlaff deutlich. Dann dürfen die Berufs- und Freizeitfischer zusammen nur noch 698 Tonnen des marmorierten Raubfisches anlanden. Das würde eine weitere Kürzung oder sogar Aussetzung des Fanglimits bedeuten: „Die Existenz der Küstenfischerei und mit ihr des Hochsee-Angelns wären gefährdet.“

Strengere Vorgaben könnten Angel-Tourismus ausbremsen

Denn Petrijünger könnten schon jetzt von einer Reise an die Küste abgehalten werden – damit wäre der gerade wieder nach der Corona-Epidemie in Gang kommende Hochsee-Angel-Tourismus ausgebremst. „Allerdings hat die Ausfahrt auf See auch noch andere Möglichkeiten“, erklärt der erfahrene Kutterführer: „Während die Berufsfischer mit möglichst geringem Aufwand und schnellstmöglich ihren erlaubten Fang einfahren möchten, gibt es beim Angeln noch einen anderen Ansatz.“ Bei vielen Petrijüngern fahre auch die Hoffnung mit, einen durchweg erlebnisreichen Tag mit Wellenschaukeln, Seeluft und frischem Wind zu genießen.

„Dabei fangen wir ja auch je nach Jahreszeit die begehrten Makrelen, Heringe, Hornhechte und Wittlinge, die kleineren Dorsch-Schwestern“, sagt Andreas Retzlaff. „Und manches Mal beißt auch ein Butt oder Seehase an sowie zur Überraschung ein Köhler, Gast aus dem Atlantik.“ Bei günstigem Wetter legt er inzwischen wieder mit neuer Mannschaft, Meeresruten „bewaffnet“ und freudvoll in den Frühherbsttag vom Kai ab. Frieder Schwabe ist für ein paar Tage aus dem Erzgebirge angereist. Eifrig werfen er und weitere Bordgäste ihre bunten Pilker aus.

Petrijünger genießen gemeinsamen Tag auf See

Darunter „alte Hasen“, wie der Berliner Hans-Joachim Gese und seine Vereinskumpels, die seit Jahren hierher kommen, aber durch Corona gezwungen waren, eine Jahrespause einzulegen. „Det Fünf-Dorsche-Limit schreckt ma nich ab“, betont Gese lachend. „Ick will ja keen Fisch vakofen.“ Das bestätigt auch Sabine Kubenz aus Groß Köris bei Brandenburg. Auch sie ist seit vielen Jahren Stammkundin auf der „Moret“. Dieses Mal nun auch kein Biss: „Dafür war es ein schöner Tag in prima Gesellschaft.“ Erlebnisse mit der Angel auf See bieten an Rostocker Anlegestellen weitere drei Hochseekutter an. 2001 waren es noch 21, weiß Retzlaff.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit der Möglichkeit, vorläufig weiter auf See fahren zu können, sei die Hoffnung längst nicht gestorben und er bleibe optimistisch. Seinen Stammkunden biete er bei ungünstigem Auslaufwetter mit kleinem Boot Hafenrundfahrten an, um sie bei der Stange zu halten. Andreas Retzlaff meint, im Küsten-Angeltourismus (außerhalb der Dorsch-Laichzeit Februar bis März) liege trotz allem durchaus noch Potenzial. Allerdings wäre dabei Hilfe durch die Politik gefragt – denn geschmälerte Einkünfte durch die Fangbremse würden bei Reparatur und Instandhaltung des Schiffes schmerzlich fehlen. Dazu kommen noch Steuern sowie Liege- und Kai-Nutzungsgebühren.

Von Dietrich Grunzig