Bad Doberan

14 217 Männer und Frauen sind aktuell in der Stadt und im Landkreis Rostock arbeitslos gemeldet. Nach Informationen der Rostocker Arbeitsagentur sind das 300 Menschen weniger als im September, aber immer noch 19,5 Prozent mehr als im Oktober 2019. Demnach hatten im Landkreis 5930 Männer und Frauen im vergangenen Monat keinen Job (Quote 5,4 Prozent).

„Ungeachtet der vielen Unsicherheiten hinsichtlich des Corona-Infektionsgeschehens hat sich der Arbeitsmarkt weitgehend robust gezeigt“, sagt Agentur-Leiterin Anke Diettrich. „Die stark erhöhte Arbeitslosigkeit konnte zuletzt wieder langsam abgebaut werden.“

Inwieweit sich die in den vergangenen Wochen exponentiell gestiegenen Infektionszahlen sowie die Entscheidungen der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten zur Eindämmung der Pandemie in den kommenden Monaten auf den Arbeitsmarkt auswirken, sei noch nicht abschätzbar.

Der Arbeitsmarkt zeige sich bisher dennoch dynamisch, so Diettrich: „Die Unternehmen in der Region Rostock haben im Oktober 981 offene Arbeitsstellen gemeldet – damit befinden sich 3850 Stellenangebote im Bestand der Arbeitsagentur.“ Das Gesundheits- und Sozialwesen suche mit 376 offenen Stellen die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gefolgt vom Gastgewerbe (361) und dem verarbeitenden Gewerbe (344).

Firmen investieren in eigene Ausbildung

„Das Arbeits- und Fachkräftethema bewegt die regionalen Unternehmen selbst in dieser schwierigen Zeit“, sagt Diettrich: „Deshalb investieren Firmen nach wie vor in die eigene Ausbildung und bieten jungen Menschen viele Ausbildungschancen an.“

Von Oktober 2019 bis September 2020 seien der Rostocker Arbeitsagentur 2551 Ausbildungsstellen aus fast allen Branchen gemeldet worden: „Bewerberinnen und Bewerber für eine Ausbildung im Handel, im Gastgewerbe und in der Lagerlogistik wurden am häufigsten gesucht.“

Seit Beginn der Corona-Krise im März hätten in der Region Rostock insgesamt 4971 Betriebe für 53 396 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt, erklärt die Agenturchefin: „Nach erster Hochrechnung haben im Juni 1998 Betriebe für 15 449 Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld abgerechnet – das entspricht einer Quote von 9,5 Prozent gemessen an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Region.“ Zum Vergleich: „Im Mai lag die Quote bei 14,4 Prozent, im April beim bisherigen Höchstwert von 15,3 Prozent.“

Die Schwerpunkte hätten dabei im Gastgewerbe, im Einzelhandel und im Gesundheitswesen gelegen, so Diettrich: „Dabei betrug der tatsächliche Arbeitsausfall überwiegend 25 bis 50 Prozent für eine Dauer von drei Monaten.“

Von Lennart Plottke