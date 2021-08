Rostock/Bad Doberan

Die Erholung auf dem Rostocker Arbeitsmarkt hat sich im August fortgesetzt. „Seit Juli sind rund 500 weniger Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen und im Vergleich zum August des Vorjahres sank die Zahl der Menschen ohne Job sogar um 9,5 Prozent oder 1441 Frauen und Männer“, berichtete am Dienstag Anke Diettrich, Leiterin der Agentur für Arbeit Rostock.

In der Gesamtregion Rostock waren im August 13 709 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 6,3 Prozent und damit 0,7 Prozentpunkte unter dem Wert von August 2020. Allein Im Landkreis Rostock waren im August 5778 Menschen arbeitslos, 488 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,3 Prozent (August 2020: 5,8 Prozent).

Verglichen mit dem Vorjahresmonat fällt die Arbeitslosenquote in Rostock sogar um 0,8 Prozentpunkte auf aktuell 7,3 Prozent. Dort waren im August 7931 Personen ohne Arbeit gemeldet – ein Rückgang von 953 arbeitslosen Menschen im Vergleich zum August 2020.

4548 freie Arbeitsstellen – die meisten im Gastgewerbe

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist anhaltend hoch. Im August waren dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Rostock 4548 Arbeitsstellen gemeldet, 12 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die meisten von ihnen sind im Gastgewerbe (532 Stellen), im Gesundheits- und Sozialwesen (439 Stellen) sowie im Handel (412 Stellen) zu vergeben.

In fast allen Branchen gibt es noch Möglichkeiten, in diesem Jahr eine Berufsausbildung zu beginnen. Derzeit sind in der Region noch 828 freie Lehrstellen verfügbar, viele als Kaufmann/ -frau im Einzelhandel (63 Lehrstellen), als Hotelfachmann/ -frau (59 Lehrstellen) oder als Koch/Köchin (55 Lehrstellen). „Denen, die noch eine Ausbildung suchen, empfehle ich, mit unseren Beraterinnen und Beratern in Kontakt zu treten. Wir informieren über Möglichkeiten und Alternativen und unterstützen dabei, die passende Lehrstelle zu finden“, so Anke Diettrich. Termine können unter der kostenlosen Rufnummer 0800 / 455 55 00 vereinbart werden.

Sechs weitere Betriebe zeigen Kurzarbeit an

Im August haben weitere sechs Betriebe für 131 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Ob die Unternehmen Kurzarbeit auch in Anspruch nehmen, zeigt sich immer erst mit einem gewissen Zeitverzug. Die Betriebe haben eine Frist von drei Monaten, um Kurzarbeit für ihre Arbeitnehmer abzurechnen. Nunmehr liegen die ersten Daten zur Inanspruchnahme für den Monat April 2021 vor: 2065 Betriebe haben für 16 405 Beschäftigte tatsächlich Kurzarbeitergeld erhalten. Das entspricht einer Quote von 10,2 Prozent gemessen an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Region. Zum Vergleich: Im März 2020 lag die Quote bei 10,6 Prozent, im April 2020 beim bisherigen Höchstwert von 15,3 Prozent.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für diejenigen, die sich in diesen Tagen arbeitslos melden müssen, hat die Agenturchefin noch einen Hinweis: „Wir möchten daran erinnern, dass Arbeitslosmeldungen ab dem 1. September 2021 wieder persönlich in der Agentur für Arbeit erfolgen müssen.“ Um persönliche Kontakte während der Corona-Pandemie zu beschränken, konnten sich Bürgerinnen und Bürger in den zurückliegenden Monaten ausnahmsweise telefonisch oder online arbeitslos melden.

Von Detlef Lübcke