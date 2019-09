Bad Doberan

Janine und Beowulf Meyer sind glücklich. Ab dem 1. Dezember geht ihr Sohn Hans-Henning in die neue Kindertagesstätte „Am Kellerswald“. Der Regionalverband Bad Doberan der Arbeiterwohlfahrt bietet 45 Plätze für Kinder ab drei Jahren an. Noch seien laut Awo-Chef André Träder nicht alle vergeben. Der Bedarf an Kita-Plätzen für die Region Bad Doberan, Kühlungsborn und Amt Bad Doberan-Land sei laut dem Jugendamt des Landkreises Rostock damit gedeckt. Dabei gibt es immer noch Wartelisten.

„Mit der neuen Kita in Bad Doberan ist der Platzbedarf an Kindergartenplätzen in der Planungsregion nach derzeitigem Stand gedeckt. Anzumerken ist dabei jedoch, dass es dort einen Überhang an Krippenplätzen gibt“, teilt das Jugendamt des Landkreises Rostock mit. Demnach gibt es in Bad Doberan 188 Krippenplätze, 480 Kindergartenplätze und 27 Plätze bei Tagespflegepersonen.

Grundstück für neue Kita in Doberan reserviert

Im neuen Wohngebiet „Ostseewohnpark“ zwischen Dammchaussee und Randstraße wird ein Grundstück für einen Kita-Neubau freigehalten. Das der vorerst nicht kommt, verstehen viele Anwohner nicht. Das wurde bei einer Begehung des Wohngebiets mit Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) im Juli deutlich. Hier sind viele Familie mit Kindern hingezogen. Mit der Erschließung der Wohngebiete an der Nienhäger Chaussee und perspektivisch auch am Gewerbegebiet Eikboom könnten noch mehr Kinder hinzukommen.

Die Daten für die Kitabedarfsplanung werden jeweils zum 1. März eines Jahres erhoben. Neue Wohngebiete werden laut Jugendamt berücksichtigt: „Die verbindliche Planungen der Gemeinden zu Wohngebieten fließen in die Aktualisierung der Kitabedarfsplanung mit ein.“

Bedarf nach Regionen ermittelt

Laut Bürgermeister Arenz gibt es eine Warteliste für Kita-Plätze bei der Stadt, auf der etwa 65 Kinder ständen. Hintergrund: In Mecklenburg-Vorpommern gibt es die freie Kita-Platzwahl. Landrat Sebastian Constien ( SPD) erläutert während der Besichtigung der Kita beim Tag der offenen Tür am Freitag, dass die Planung für bestimmte Regionen erstellt werde, es gibt also einen Einzugsbereich. Der Landkreis Rostock betrachtet Bad Doberan, Amt Bad Doberan-Land mit den neun Gemeinden und Kühlungsborn als einen Einzugsbereich. „Kinder, die aus Rostock kommen, werden nicht mit eingerechnet“, so Constien. Durch die freie Kita-Wahl gehen aber beispielsweise auch Kinder aus der Hansestadt in eine Doberaner Kita, wenn ein Elternteil hier arbeitet.

Bürgermeister Jochen Arenz (v. l.), Landrat Sebastian Constien, Sozialdezernentin Anja Kerl lassen sich von Awo-Erzieherin Susanne Meyer und Awo-Chef André Träder die Räume zeigen. Sie sprachen auch über den Bedarf an Kita-Plätzen in Bad Doberan. Quelle: Anja Levien

Weiter Grund für Wartelisten: Eltern, die einen Platz für ihr Kind suchen, meldeten sich bei mehreren Kitas an, so Anja Kerl ( SPD), Dezernentin für Finanzen und Soziales beim Landkreis Rostock.

Awo kann alle Anfragen in Bad Doberan bedienen

„Mit der neuen Kita können wir jetzt alle Plätze bedienen, die angefragt werden“, sagt André Träder. Eigentlich hatte die Awo nicht vor, eine neue Einrichtung zu eröffnen. Doch die plötzliche Schließung der Kita „Wichtelhausen“ in Parkentin, die von einem anderen Träger betrieben worden war, machte schnelles Handeln notwendig. Verhandlungen der Awo und des Gebäudeeigentümers in Parkentin scheiterten, die Lösung in Bad Doberan wurde zusammen mit dem Landkreis Rostock gefunden. Die Plätze sind jetzt zusätzlich da, denn für die Kita in Parkentin gibt es mit der Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik mbH (GGP) einen neuen Träger.

Der Mietvertrag für die Kita „Am Kellerswald“ im ehemaligen Gebäude des Internats des Sonderpädagogischen Förderzentrums läuft für ein Jahr. „Der Landkreis hat noch kein langfristiges Konzept für das Gebäude“, sagt André Träder. Das bestätigt Anja Kerl, Dezernentin für Finanzen und Soziales. Die ersten 18 Kinder werden seit Montag betreut.

Kitas in Bad Doberan Fünf Kindertagesstätten gibt es in Bad Doberan: Die „Drümpelspatzen“ vom Diakonieverein des Kirchenkreises Rostock, „Uns Windroos“ und „Am Kellerswald“ der Arbeiterwohlfahrt Regionalverband Bad Doberan, „Buchenbergzwerge“ des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Bad Doberan und „Kunstvilla“ des Instituts für Lernen und Leben. 480 Kindergartenplätze gibt es damit in Bad Doberan sowie 188 Krippenplätze und 27 Plätze bei Tagespflegepersonen.

Von Anja Levien