Vier mobile Teams sind ab Montag im Landkreis Rostock im Einsatz, um ältere Menschen und Pflegepersonal gegen das Coronavirus zu impfen. 975 Dosen mit dem Impfstoff werden in den nächsten vier Tagen verbraucht. Mit der Inbetriebnahme des Impfzentrums im Flughafen Rostock-Laage rechnen die Verantwortlichen nicht vor Mitte Januar.

Das mobile Impfteam startet vom Flughafen Rostock-Laage aus mit dem Impfstoff zur Pflegeeinrichtung in Güstrow, in der am Sonntag 38 Bewohner geimpft werden. Quelle: Anja Levien