Die Brücke in Jörnstof ist seit Jahren gesperrt, der Neubau einer Grundschule in Rerik seit Jahren ein Wunsch: Dass es bei Projekten in den Gemeinden des Amtes Neubukow-Salzhaff nicht richtig vorangeht, liegt laut dessen sechs Bürgermeistern auch am Landkreis Rostock. In einem Schreiben an Finanzdezernentin Anja Kerl (SPD) haben sie jetzt die Erhöhung der Kreisumlage scharf kritisiert. Sie wollen in Widerspruch gehen.

„Wir erwarten, dass die Kreisumlage so angepasst wird, dass die Gemeinden weniger belastet werden“, sagt Peggy Freyler, Bürgermeisterin der Gemeinde Biendorf. „Freiwillige Leistungen, die sich nicht in der Fläche auswirken, müssen zurückgefahren werden.“ Die Finanzierung „kostspieliger freiwilliger Maßnahmen wie zum Beispiel das Ernst-Barlach-Theater in Güstrow, der Flugplatz Rostock-Laage und das Gut Tellow werden von uns nicht mehr widerspruchslos hingenommen“, schreiben die Bürgermeister sowie Amtsvorsteher Thomas Jenjahn an Anja Kerl.

Bürgermeisterin der Gemeinde Biendorf Peggy Freyler: „Wir erwarten, dass die Kreisumlage so angepasst wird, dass die Gemeinden weniger belastet werden.“ Quelle: Sabine Hügelland

Erschüttert seien sie gewesen, als sie von den Millionen Euro in der OSTSEE-ZEITUNG lasen, die der Landkreis in das Thünengut investiert. Ende März hat Dezernent Stephan Meyer das Konzept vorgestellt und gesagt, dass Kosten „im mittleren bis hohen zweistelligen Millionenbereich“ in den nächsten zehn Jahren zu stemmen seien.

Widerspruch: Geld für Dorffest fehlt, Millionen für Thünengut

Das sei den Bürgern nicht mehr zu vermitteln, sagt Mario Werner, Kämmerer im Amt Neubukow-Salzhaff. Denn diese bekommen in ihren Gemeinden mit, was aufgrund fehlender Gelder nicht umgesetzt werden kann. So in der Gemeinde Alt Bukow, wo das Dorf Questin 850 Jahre feiern möchte und überlegt werde, wo man 1000 oder 2000 Euro dafür hernehme. Alt Bukow zahle jetzt im Jahr 20 000 Euro mehr Kreisumlage und befindet sich in der Haushaltskonsolidierung. „Dann werden Millionenprojekte angeschoben, die auch Folgekosten haben werden“, sagt Werner in Bezug auf das Thünengut. „Da fehlt in der kleinen Gemeinden, die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort etwas machen möchte, das Verständnis für.“

Der Kreistag hatte im Februar die Erhöhung der Kreisumlage für den Doppelhaushalt 2021/2022 beschlossen. Jede Gemeinde muss 39,71 Prozent ihres Geldes an den Landkreis abgeben, der dieses beispielsweise für den Bau der Feuerwehrtechnischen Zentrale, die Arbeit im Jugendamt oder Schul- und Straßensanierungen einsetzt. „Für Biendorf bedeutet das 98 000 Euro Mehrausgaben für beide Jahre, für die Stadt Rerik 195 000 Euro“, so Werner. Allein für das Jahr 2021 muss Rerik 897 000 Euro an den Landkreis abgeben, Biendorf 462 800 Euro.

Den Unterzeichnern geht es nicht nur ums Geld, sondern auch um die Zusammenarbeit. Sie sind der Meinung, dass durch das Engagement des Landkreises bei den freiwilligen Leistungen, Personal gebunden werde, das für die Bearbeitung der Investitionen und der Pflichtaufgaben benötigt werde. Beispiel: Brücke Jörnstorf. Die Querung muss dringend saniert werden, ist derzeit für Autofahrer gesperrt. 600 000 Euro muss die Gemeinde Biendorf dafür aufbringen, kann nur mit Fördermitteln sanieren. „Lange Antragsbearbeitungszeiten für Stellungnahmen oder Genehmigungen beteiligter Behörden führen häufig dazu, dass die Förderprogramme auslaufen, bevor die Förderanträge gestellt werden können“, heißt es in dem Schreiben.

Forderung: Mittelfristig Senkung der Kreisumlage

Bürgermeister und Amtsvorsteher fordern, dass mittelfristig eine nachhaltige Senkung der Kreisumlage angestrebt werde. „Wir fordern den Landkreis Rostock auf, die ihm zur Verfügung stehenden Finanzmittel in eine deutliche Konzentration der Pflichtaufgaben zu überführen und diese konkret zu benennen.“

Die Konzentration auf die Pflichtaufgaben sei deshalb dringend erforderlich, damit offene Themenschwerpunkte wie die Schulentwicklungsplanung abgeschlossen werden können. „Mangels verbindlicher Festlegungen können Förderanträge nicht gestellt beziehungsweise durch weitere Behörden nicht bearbeitet werden.“ Beispielsweise der Schulneubau, den die Stadt Rerik avisiert. „Das geht einfach nicht voran“, sagt Thomas Jenjahn. Seit 2015 stehe der Neubau im Raum. „Es würde auch helfen, wenn gesagt wird, der Standort hat kein Potenzial.“ Aber seit Jahren würde es zu keiner Entscheidung kommen.

Eine Anfrage zu einer Stellungnahme des Landkreises Rostock steht noch aus.

