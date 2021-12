Bad Doberan

Wasserversorgung, Brandschutz, Nahverkehr: Auch im Katastrophenfall muss die Versorgung wichtiger Bereiche sichergestellt sein. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat in den Krisenmodus geschaltet und bereitet sich auf den Katastrophenfall vor. Ziel sei es, Personal für die Aufrechterhaltung der Versorgung zu halten. Durch die Ausbreitung der Omikron-Variante befürchtet die Landesregierung viele Erkrankte und Ausfälle in wichtigen Berufen. So gehen Verkehrsunternehmen, Wasserversorger und Feuerwehr in der Region Bad Doberan mit der Situation um:

Die freiwillige Feuerwehr Bad Doberan habe laut Wehrführer Olaf Schulz drei Möglichkeiten, um die Einsatzbereitschaft im Katastrophenfall aufrechtzuerhalten. Zum einen könnten die Ehrenamtler in A und B-Teams eingeteilt werden, so dass in jeder Gruppe ausreichend Maschinisten, Atemschutzgeräteträger und Co. einsatzbereit sind. Die Herausforderung hierbei sei es, die Tagesbereitschaft sicherzustellen. Das hätte dann schon was von Rufbereitschaftsdienst. Zudem bräuchte die Wehr mehr Feuerwehrleute, um den Schichtdienst leisten zu können.

Ab Januar werde die Ausbildung wieder digital, um die Kontakte zu reduzieren. In der freiwilligen Feuerwehr Bad Doberans sind laut Olaf Schulz fast alle durchgeimpft, vor jedem Dienst wurden Corona-Schnelltests gemacht.

Feuerwehr rückt mit mehr Fahrzeugen aus

Ein Schnelltest vor dem Einsatz ist nicht möglich. Hier zählt jede Minute. „Wir würden dann aber mit einem Auto mehr rausfahren, um den Abstand in den Fahrzeugen einzuhalten. Und es gilt natürlich Maskenpflicht“, sagt Olaf Schulz. Im Katastrophenfall hätte auch der Landkreis Rostock noch ein paar Stellschrauben, an denen er drehen könnte. Beispielsweise könnten mehr Feuerwehren alarmiert werden.

Die Feuerwehr Bad Doberan hat in diesem Jahr bereits 117 Einsätze hinter sich gebracht. Im Ehrenamt sei der Krisenmodus nicht so einfach, sagt Olaf Schulz. „Irgendwann ist die Luft raus.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wenn sich Omikron so ausbreite, wie vorhergesagt, dann werde es auch in A- und B-Teams Fälle und Quarantäneverfügungen geben, sagt Kreisbrandmeister Mayk Tessin. Dann müsse man gucken, ob man Arbeitsquarantäne anweisen könne. „Wir sind gewappnet und haben die Möglichkeit, wenn eine Feuerwehr nicht ausreichend Kameraden hat, weitere Wehren zu alarmieren. Das passiert jetzt ja auch schon“, sagt Tessin.

Von einem „diensthabenden System“, das Bereitschaften anordnet, halte er zum jetzigen Zeitpunkt nichts. Selbst dann könne es bei den 162 freiwilligen Feuerwehren im Landkreis auch nur ein Rumpfnetz über den Landkreis geben. In dem Fall würden ehrenamtliche Feuerwehrkameraden in den Gerätehäusern in Bereitschaft ausharren.

ZVK: Im Notfall geht auch Arbeitsquarantäne

Im März 2020 hat der Zweckverband Kühlung (ZVK) Notfallpläne erarbeitet, die regelmäßig überprüft werden – und zum Teil auch schon zum Einsatz kamen, sagt ZVK-Geschäftsführer Frank Lehmann. Auch wenn im Sommer die Regelungen gelockert werden konnten, gibt es jetzt wieder versetzte Arbeitszeiten und die Arbeit in festgelegten Teams.

Frank Lehmann, Geschäftsführer ZVK: „Wir haben definiert, wie viele Mitarbeiter wir bräuchten, um Pumpwerke, Kläranlage und Wasserversorgung am Laufen zu halten.“ Quelle: Cora Meyer

„Wir haben definiert, wie viele Mitarbeiter wir bräuchten, um Pumpwerke, Kläranlage und Wasserversorgung am Laufen zu halten“, sagt Frank Lehmann. Die Arbeitsquarantäne wäre eine Maßnahme, auf die der ZVK zurückgreifen würde. Heißt, wer sich in häusliche Isolation begeben muss, aber keine Symptome zeigt, könne mit entsprechenden Schutzmaßnahmen zur Arbeit kommen. „Das haben wir auch schon so gehandhabt.“

Derzeit müssen Ungeimpfte jeden Tag einen Test machen, alle anderen zwei Mal in der Woche montags und mittwochs. Nach den Feiertagen wolle der ZVK-Chef erst einmal täglich Tests durchführen. In den vergangenen anderthalb Monaten hatte es sieben Corona-Fälle beim ZVK gegeben. Hier stellen 82 Mitarbeiter die Abwasserentsorgung und Wasserversorgung für die Bürger zwischen Kühlungsborn, Bad Doberan und Schwaan sicher.

Rebus wird reagieren, sollten Einschränkungen kommen

Das Busunternehmen Rebus im Landkreis Rostock geht aktuell davon aus, ab dem 3. Januar mit dem Regelbetrieb sowie mit Schülerverkehr zu starten. „Unter welchen Bedingungen gegebenenfalls ein Katastrophenfall eintritt, können wir aus jetziger Sicht nicht beurteilen. Sollten aber massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens eintreten, werden wir auf diese Anforderungen entsprechend reagieren“, sagt Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk.

Thomas Nienkerk, Geschäftsführer Rebus: „Sollten massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens eintreten, werden wir auf diese Anforderungen entsprechend reagieren.“ Quelle: Dietmar Lilienthal

Das Unternehmen hat sich auf die Corona-Pandemie eingestellt. „Unsere Mitarbeiter der Verwaltung arbeiten, wenn möglich, im Homeoffice, Mitarbeiter der Werkstatt, sofern möglich, im Schichtdienst. Bei unserem Fahrpersonal haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, außerhalb der Regelschichtpläne solche Maßnahmen zu ergreifen“, sagt Nienkerk. Der Einsatz erfolge nach den regulären Schicht- und Einsatzplänen.

Von Anja Levien