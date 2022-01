Landkreis Rostock: Corona-Lage bleibt angespannt

Güstrow

Die Corona-Lage im Landkreis Rostock bleibt weiter sehr angespannt. Der Wert der Hospitalisierung liegt am Donnerstag bei 9,7. Er gibt die Zahl der Menschen je 100 000 Einwohner und Woche an, die mit Covid-19 in eine Klinik kamen. Seit Januar schwankt der Wert zwischen 8,3 und 11,5.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis bei 331,7 – derzeit fallend, wenn man nur die vergangenen fünf Tage betrachtet. Dem Landesamt für Gesundheit und Soziales wurden für Donnerstag 125 Neuinfektionen gemeldet. Das Amt Bützow-Land hat beispielsweise eine Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Infektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen beschreibt, von 575, im Amt Schwaan liegt sie bei 637. Die Stadt Bad Doberan hat eine Inzidenz von 237, hier waren sechs Infizierte am Donnerstag gemeldet worden, im Amt Bad Doberan-Land mit einer Inzidenz von 266 waren es 10 Neuinfektionen. In Kühlungsborn liegt die Inzidenz bei 330 mit vier Neuinfektionen, im Amt Rostocker-Heide bei 354 mit acht neuen infizierten Menschen.

Bis auf Neubukow (74) und Graal-Müritz (89) liegen alle Ämter und Städte bei der Sieben-Tage-Inzidenz über 100 und damit im roten Corona-Warnstufenbereich.

Der Landkreis Rostock ist weiterhin in der Coronawarnstufe Rot eingeordnet, ebenso wie die Hansestadt Rostock und der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

Neue Allgemeinverfügung im Landkreis

Landrat Sebastian Constien (SPD) hat am Mittwoch eine neue Allgemeinverfügung zur Regelung von Maßnahmen zur Begrenzung der Neuinfektionen mit SARSCoV-2 aufgrund der stark gestiegenen Zahl von Corona-Infektionen“ erlassen. Darin sind die Quarantäneanordnungen für infizierte Personen geregelt. Die Verfügung ist auf der Seite des Landkreises unter www.landkreis-rostock.de einsehbar.

„Breitet sich das Virus unkontrolliert mit hoher Geschwindigkeit aus, so wird das Gesundheitssystem die hohe Zahl an schwer Erkrankten nicht mehr bewältigen können. Dies geht sowohl zu Lasten der am Coronavirus Erkrankten, als auch zu Lasten der sonst intensiven Behandlungsbedürftigen. Das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit Einzelner ist somit ebenso gefährdet wie die öffentliche Gesundheit im Ganzen“, heißt es unter anderem in der Begründung. „Dem gegenüber steht das eingeschränkte Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, dass durch die Verbotsverfügung eingeschränkt wird. Diese nur zeitweise Einschränkung ist im Vergleich mit einer möglicherweise zum Tode führenden Erkrankung oder einer drohenden massiven Beeinträchtigung der öffentlichen Gesundheit hinzunehmen. Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit muss daher zurückstehen.“

Von Anja Levien