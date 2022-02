Landkreis Rostock

Der Landkreis Rostock steht am 15. Februar den dritten Tag in Folge auf Rot. Das bedeutet, dass ab Donnerstag, 17. Februar, die Maßnahmen wieder verschärft werden. So müssen Freizeiteinrichtungen wie Schwimm- und Spaßbäder wieder schließen. Auch von Schließungen betroffen sind die Innenbereiche von Tierparks und botanischen Gärten, Zirkusse sowie Innen- und Außenbereichen von Freizeitparks.

Kinos und Theater sowie Museen können auch unter Stufe Rot weiter geöffnet bleiben. Allerdings muss das Publikum bei Vorstellungen im Kino und Theater eine FFFP2-Maske tragen. In Friseursalons sowie in öffentlichen Verkehrsmittel gilt weiterhin 3G. Auch die 2G-plus-Regel in der Gastronomie bleibt.

Zum 20. März – der „Tag der Freiheit“ – sollen außerdem einschneidende Corona-Maßnahmen im Land fallen. Davor will die Landesregierung schrittweise Corona-Maßnahmen aufheben, etwa die Kontaktbeschränkungen bei privaten Treffen und die 2G-plus-Regel in der Gastronomie.

Zuletzt hat es in Mecklenburg-Vorpommern Lockerungen gegeben. So wurde am Samstag, 12. Februar, der 2G-plus-Regel im Einzelhandel abgeschafft und durch eine FFP2-Maskenpflicht ersetzt. Auch Großveranstaltungen können unter 2G wieder stattfinden.

