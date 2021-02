Landkreis Rostock: Covid-19-Fälle in sieben Einrichtungen

Güstrow

Seit sechs Tagen ist der Landkreis Rostock kein Risikogebiet mehr. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 43,1 auf 100 000 Einwohner. Dennoch hat der Landkreis am Sonntag die Allgemeinverfügung für Regeln für Infizierte und Kontaktpersonen bis auf Widerruf verlängert. Diese verpflichtet Infizierte und Kontaktpersonen aktiv bei der Kontaktverfolgung mitzuhelfen. „Das andauernde Infektionsgeschehen im Landkreis Rostock macht diesen Schritt notwendig. Die Mitwirkung der Betroffenen ist bei der Pandemiebekämpfung ein Schlüssel zum Erfolg in der Region Rostock“, teilt der Landkreis Rostock mit.

Am Montag sind drei Neuinfektionen für den Landkreis Rostock vom Landesamt für Gesundheit und Soziales gemeldet worden. Damit haben sich insgesamt 1666 Menschen mit dem Coronavirus seit Pandemie-Ausbruch infiziert.

Derzeit Quarantäne für Schule, Hort und Asylbewerberheim

In mehreren Einrichtungen im Landkreis Rostock ist Quarantäne verhängt worden. So ist für sämtliche Bewohner einer Asylbewerberunterkunft in Güstrow bis einschließlich 13. Februar Quarantäne angeordnet. Wie der Landkreis mitteilt, gab es einen Covid-19-Fall in der Einrichtung.

Für die Lerngruppe 1 der „Schule am Wasserturm“ Bützow ist Quarantäne bis zum Ablauf des 9. Februar 2021 angeordnet. Grund ist ein Covid19-Fall.

Im Zuge der Ermittlungen an der Grundschule Dummerstorf ist eine Erweiterung der Allgemeinverfügung vom 27. Januar notwendig geworden. Die Quarantäne ist nun auch für alle Schüler der Klassenstufe 1 bis 3 sowie alle Pädagogen, Sonderpädagogen, unterrichtsbegleitendes pädagogisches Fachpersonal, Schulsekretärin, Mitarbeiter der Hausaufgabenbetreuung und technisches Personal der Grundschule Dummerstorf, die ganz oder teilweise im Zeitraum vom 20. Januar bis, neu, 26. Januar in dieser Einrichtung anwesend waren. Ausgenommen sind weiterhin die Horterzieher dieser Grundschule sowie die Klassen 4a und 4b.

Weiterhin gilt auch noch Quarantäne für die Kita „Knirpsenland“ und den Hort der Regionalen Schule „Schule am See“ in Satow bis einschließlich 5. Februar.

In der Freien Schule in Bützow wurde am 26. Januar ein Covid-19-Fall bekannt. Das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock hat daraufhin für 83 Kinder der Schule und des angeschlossenen Hortes sowie für eine beschäftigte Person Quarantäne angeordnet. Die Quarantäne gilt bis zum Ablauf des 4. Februars.

Von Anja Levien