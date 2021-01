Bad Doberan

Weil das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock jetzt bei einem Reihentest in einer Bützower Pflegeeinrichtung 19 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus festgestellt hatte, bekommen Ansteckungen in Pflegeeinrichtungen derzeit hohe öffentliche Aufmerksamkeit. „Das Infektionsgeschehens im Landkreis zeigt jedoch, dass der Anteil an den Gesamtfallzahlen bei rund 25 Prozent liegt“, macht Sprecher Michael Fengler deutlich. „Das bedeutet, dass die meisten Infektionen außerhalb solcher Einrichtungen, also mitten unter uns festgestellt werden.“

„Die meisten Infektionen werden mitten unter uns festgestellt.“ Michael Fengler, Sprecher Landkreis Rostock Quelle: Landkreis Rostock

Anzeige

Das Gesundheitsamt weise daher erneut darauf hin, dass eine weitestgehende Kontaktreduzierung und Mitwirkung beim Erkennen und Unterbrechen von Infektionsketten notwendig sei, so Fengler: „Für den gesamten Landkreis sind die strengen Quarantäneregeln und Verpflichtungen für Infizierte und Kontaktpersonen verlängert worden – die entsprechende Allgemeinverfügung gilt nun bis zum Ablauf des 31. Januar, also die Zeit des Shutdowns.“ Demnach sind Infizierte unter anderem verpflichtet, aktiv eine Kontaktliste zu erstellen und an das Gesundheitsamt zu senden.

Von Lennart Plottke