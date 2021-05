Güstrow

Der Betonmischer, der im Januar auf der Landesstraße 11 zwischen Kröpelin und Satow umkippte, weil er einem entgegenkommenden Fahrzeug auswich, oder die Bäderbahn Molli, die im Dezember in Kühlungsborn mit einem Auto zusammengestoßen ist, weil der Fahrer den Zug nicht hörte – die beiden Unfälle sind zwei aus dem Jahr 2020, die sich hinter den Zahlen der Verkehrsstatistik der Polizeiinspektion Güstrow verstecken. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Unfälle um 848 auf 7139 gesunken. 815 Menschen wurden verletzt, neun starben. Laut Polizeisprecherin Kristin Hartifl hat die Pandemie Einfluss auf das Unfallgeschehen. Weniger Fahrzeuge sind auf den Straßen unterwegs.

Gleich zu Beginn des Jahres 2020 musste die Polizei einen größeren Unfall aufnehmen. Am 3. Januar hatten sich bei Hanstorf zwei Autos nach einem Vorfahrtsfehler eines weiteren Fahrzeuges auf der Landesstraße 13 überschlagen. Sechs Menschen wurden verletzt.

Unfallursachen: Überhöhte Geschwindigkeit und Vorfahrtsfehler

159 Unfälle wegen eines Vorfahrtsfehlers nahm die Polizei 2020 auf. Nur etwas höher liegt die Zahl bei unangepasster beziehungsweise überhöhter Geschwindigkeit als Unfallursache: 168 Unfälle. 41 Unfallaufnahmen gab es im Bereich Fehler beim Überholen. 54 Fahrzeugführer waren bei einem Unfall alkoholisiert.

Ein Lastwagen war zwischen Westhofer Kreuz und Neubukow auf die Seite gekippt. Quelle: Stefan Tretropp

Ein missglückter Überholversuch war auch Ursache, warum im Dezember ein Lkw auf der Landesstraße 12 zwischen dem Westhofer Kreuz und Neubukow auf die Seite kippte. Nach ersten Erkenntnissen am Unfalltag setzte der 77-jährige Pkw-Fahrer zum Überholen des mit Rindenmulch beladenen Lasters an. Dessen Fahrer beobachtete das Treiben im Rückspiegel und wunderte sich über das „Schneckentempo“, mit dem der Senior ihn zu überholen versuchte. Um es dem Autofahrer einfacher zu machen, bremste der Lkw-Fahrer sein Gefährt ab und lenkte es etwas nach rechts auf einen Grünstreifen. Bei dieser Aktion kippte der Lastwagen allerdings auf die Beifahrerseite und verlor dabei einen Teil seiner Ladung.

Unfallflucht in 1105 Fällen, einer in Sievershagen

Bei 1105 Unfällen entfernten sich Beteiligte unerlaubt vom Unfallfallort. Damit liegt der Anteil der Verkehrsunfallfluchten am Gesamtunfallgeschehen im Jahr 2020 bei 15,5 Prozent. Im Falle des Unfalls im Oktober in Sievershagen konnte die Polizei den geflüchteten Fahrer in Reddelich finden. Der Verursacher hatte sich nach einem Unfall auf der B 105 von seinem demolierten Auto entfernt. Durch Einsatz eines Fährtenhundes konnte die Polizei die Spur aufnehmen und fasste den damals 42-Jährigen. Die beschädigte Ampelanlage musste repariert werden.

„Bei den Unfallverursachern gibt es in den Altersgruppen 18 bis 25 Jahre und ab 75 Jahren nur eine geringe prozentuale Schwankungsbreite“, informiert Kristin Hartfil. „So wurden in der Gruppe, die unter die ‚Jungen Fahrer‘ fällt, 768 Unfälle registriert. 501 Unfälle mit einer Beteiligung von Personen über 75 Jahre wurden 2020 aufgenommen.“

Unfälle mit Radfahrern gesunken

Die Zahl der Radfahrer, die an Unfällen beteiligt waren, ist im Jahr 2020 gesunken. Lag sie 2019 bei 210, sank sie 2020 auf 188. In 35 (2019: 45) aufgenommenen Unfällen mit Radfahrern wurden Kinder und Jugendliche registriert, so Hartfil. Von den 188 verunglückten Radfahrern waren 19 (2019: 14) mit einem Pedelec unterwegs. Eine Radfahrerin ist an den Folgen des Unfalls verstorben. 2019 waren es zwei Menschen.

Im August hatte sich der tragische Unfall in Sievershagen ereignet, als eine 52 Jahre alte Radfahrerin von einem Auto erfasst wurde. Einen Tag später trauerte die Familie am Unfallort, die Initiative Radentscheid Rostock rief zur Mahnwache auf und stellte klare Forderungen auf, um die Sicherheit für Radfahrer zu verbessern. Heute erinnert ein weißes Fahrrad an das schreckliche Unglück.

Schwerpunkt Geschwindigkeitskontrollen Seit 2018 werden im Rahmen der landesweiten Kampagne #Fahren.Ankommen.LEBEN! Kontrollen mit monatlich unterschiedlichen Themen durchgeführt. Einen Schwerpunkt stellen Geschwindigkeitskontrollen per Lasermessgerät mit anschließender Anhaltekontrolle dar. 9.645 Fahrzeugführer wurden angehalten, kontrolliert und mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert. Im Berichtszeitraum hatten 1926 Fahrzeuginsassen den Sicherheitsgurt nicht angelegt bzw. andere vorgeschriebene Rückhalteeinrichtungen nicht genutzt. Während der Fahrt nutzen 1591 Fahrzeugführer das Mobiltelefon. Unter Alkoholeinwirkung führten 386 Fahrer ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr und 175 Fahrer wurden mit dem Verdacht des Fahrens unter Einfluss von Drogen festgestellt. In 496 Fällen wurden Rotlichtverstöße geahndet. Wegen des Verstoßes gegen die Regelungen zum Überholen wurden 370 Bußgeldverfahren eingeleitet.

26 Menschen wurden bei Fahrradunfällen im vergangenen Jahr schwer verletzt, 142 leicht. „Das Tragen eines geeigneten Helmes hätte bei einigen Unfällen vermutlich die Folgen, zum Beispiel die schweren Kopfverletzungen, mindern können“, sagt die Polizeisprecherin. „Die Kinder und Jugendlichen, die in der Gesamtschau als die schwächsten Teilnehmer im Straßenverkehr anzusehen sind, benötigen weiterhin die volle Aufmerksamkeit und den besonderen Schutz bei ihrer Teilnahme im Straßenverkehr. Sie dafür fit zu machen, ist nicht nur die Aufgabe der Lehrer und Präventionsberater, sondern auch Aufgabe der Eltern.“

Von Anja Levien