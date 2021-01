Bad Doberan

Die Tannenbäume, die im Dezember und zum Jahreswechsel geschmückt in vielen Wohnungen standen, sammelt die Müllabfuhr im Landkreis Rostock im Januar mit ein. Wie der Landkreis Rostock informiert würde nur im Monat Januar bei der Leerung der Bioabfalltonne der bereitgestellte Weihnachtsbaum mitgenommen. „Wenn nicht anders möglich, kann dieser auch am Abfuhrtag der Restabfalltonne zur Abholung bereitgestellt werden.“

Über die Abfuhrtermine informiert der Eigenbetrieb für Abfallwirtschaft des Landkreises Rostock auf seiner Homepage www.abfall-lro.de. So wird die Biotonne in der Stadt Bad Doberan beispielsweise am 8. Januar geleert, im Ostseebad Kühlungsborn am 12. Januar, in den Städten Kröpelin und Neubukow am 6. Januar. Für die Ortsteile gelten zum Teil andere Termine. So wurde die Biotonne in Althof am 4. Januar geleert, in Heiligendamm ist sie am 12. Januar dran.

Abgabe auf Wertstoffhof jederzeit möglich

Auf den zehn Wertstoffhöfen im Landkreis Rostock können die abgeschmückten Weihnachtsbäume jederzeit als Strauchschnitt gegen Gebühr entsorgt werden. Diese haben von Dienstag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr, in Bad Doberan, Eikboomstraße 7, und Güstrow, Industriegelände 5, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonnabend wird von 9 bis 15 Wertstoff entgegengenommen. Auf den Wertstoffhöfen besteht Maskenpflicht.

In Neubukow befindet sich der Wertstoffhof an der Straße Hühnerhorn 2, die Adresse in Schwaan lautet Gewerbegbiet Ost 7, in Pastow Wendenstraße 5, in Laage Bahnhofstraße 35, in Gnoien Gewerbestraße 14, in Rühn Hof Rühn 20A, in Teterow Pampower Weg 1c und in Krakow am See Mühlenberg 8.

Von Anja Levien