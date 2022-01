Bad Doberan

Mit Lichterketten und Weihnachtskugeln wurden sie geschmückt und standen im Dezember in vielen Wohnungen und Häusern: Tannenbäume. Im Januar finden viele ihren Weg wieder nach draußen. Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft im Landkreis Rostock gibt Tipps, wie Nordmanntannen und Kiefern entsorgt werden können.

Im Januar nimmt die Müllabfuhr die abgeschmückten Bäume mit, wenn sie am Abfuhrtag neben der Bioabfalltonne bereitstehen. Wenn es nicht anders möglich ist, würde der Baum auch bei Abfuhr der Restabfalltonne mitgenommen. Abfuhrtermine für den Landkreis Rostock finden sich auf www.abfall-lro.de. Große Bäume seien mittig zu zersägen, damit sie besser in das Sammelfahrzeug passten, informiert der Eigenbetrieb.

In Bad Doberan wird die grüne Tonne für Bioabfall beispielsweise bei einer Leerung alle zwei Wochen am 6. und 20. Januar geleert, bei einer wöchentlichen Abfuhr am 5., 12., 19. und 26. Januar. In Kühlungsborn wird die Biotonne bei einer Abfuhr alle zwei Wochen am 11. und am 25. Januar geleert, bei einer Abfuhr alle vier Wochen am 5., 12., 19. und 26. Januar.

Zehn Wertstoffhöfe im Landkreis Rostock

Auf den zehn Wertstoffhöfen im Landkreis Rostock können die abgeschmückten Weihnachtsbäume jederzeit als Strauchschnitt gegen Gebühr entsorgt werden. Diese haben von Dienstag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr, in Bad Doberan, Eikboomstraße 7, und Güstrow, Industriegelände 5, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonnabend wird von 9 bis 15 Uhr Wertstoff entgegengenommen. In Neubukow befindet sich der Wertstoffhof an der Straße Hühnerhorn 2, die Adresse in Schwaan lautet Gewerbegbiet Ost 7, in Pastow Wendenstraße 5, in Laage Bahnhofstraße 35, in Gnoien Gewerbestraße 14, in Rühn Hof Rühn 20A, in Teterow Pampower Weg 1c und in Krakow am See Mühlenberg 8.

Der Tannenbaum kann auch als Sperrmüll angemeldet werden und wird dann eingesammelt.

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft weist darauf hin, dass der Tannenbaum auch auf dem eigenen Grundstück verbleiben kann. Zum Beispiel biete der grob zerkleinerte Baum, zum Reisighaufen aufgeschichtet, Unterschlupf und Lebensraum für viele Kleintiere. Das Tannengrün könne zum Abdecken von Pflanzen als Winterschutz genutzt werden.

Aufgrund des derzeitig geltenden Corona-Regeln im Landkreis Rostock sind bisher keine Veranstaltungen angekündigt, bei denen Tannenbäume verbrannt werden.

Von Anja Levien