Landkreis Rostock: Erneut Covid-19-Fall in Bargeshäger Kita

Bargeshagen

Das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock musste nach bestätigten Covid-19-Fällen für eine weitere Kindertagesstätte sowie Schule im Landkreis Rostock Quarantäne anordnen. Wie Landkreissprecher Michael Fengler informiert, gibt es in der Kita „Storchennest“ in Bargeshagen einen bestätigten Fall. Für die Kinder und Beschäftigten der betroffenen Kita-Gruppe gilt die Quarantäne bis 26. März. Betroffen seien etwa 70 Kinder sowie neun Beschäftigte, die am 12. März in der Einrichtung anwesend waren. Die Krippe der Einrichtung bleibe von der Anordnung unberührt. Der Infektionsweg sei bekannt.

Im November 2020 stand die Bargeshäger Einrichtung schon einmal unter Quarantäne. Nachdem ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, mussten sich 76 Kinder und neun Erzieher isolieren.

Aufgrund eines positiven Covid-19-Falles hat das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock am Donnerstag auch eine Klasse am Recknitz-Campus Laage unter Quarantäne gestellt. Die Quarantäne gilt hier vom 18. März bis zum Ablauf des 31. März. Insgesamt sind den Angaben zufolge 23 Schüler und Schülerinnen von der Anordnung betroffen.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass sich eine 10. Klasse und sechs Lehrer der Warnowschule in Papendorf, Kinder und Beschäftigte mehrerer Gruppen der Kita „Klimperkiste“ in Güstrow und die komplette Kita „Buchenzwerge“ in Liessow in Quarantäne sind.

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales Rostock meldete am Donnerstag 33 Neuinfektionen für den Landkreis Rostock. Seit Pandemieausbruch haben sich hier 2649 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz auf 100 000 Einwohner liegt bei 74,6.

Von Anja Levien