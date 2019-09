Landkreis Rostock: Feuerwehr-Nachwuchs im Wettbewerb

Kägsdorf

Geschicklichkeit und Teamfähigkeit zeigten mehr als 400 Kinder und Jugendliche beim „Spiel ohne Grenzen“ der Kreisjugendfeuerwehr des Landkreises Rostock. Auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Kägsdorf waren am Sonnabend 16 Stationen für die Jugendfeuerwehren und 13 für die Kinderfeuerwehren aufgebaut. Die Ostseesparkasse Rostock (Ospa) unterstützte die Veranstaltung mit 1000 Euro.

Den Scheck übergaben Tino Lehmann, Filialleiter in Kühlungsborn, und Katja Niemann, Filialleiterin in Neubukow, an Kreisjugendwart Karsten Franck. „Wir sind für die Region da und geben für den Nachwuchs besonders gerne“, sagte Tino Lehmann. „Es ist wichtig, dass der Nachwuchs der Feuerwehr gefördert wird“, ergänzte Katja Niemann.

Katja Niemann (v.l.) und Tino Lehmann von der Ostseesparkasse Rostock übergeben beim "Spiel ohne Grenzen" in Kägsdorf einen Scheck in Höhe von 1000 Euro an Kreisjugendwart Karsten Franck. Jana Rothenberg, Ordnungsamt Landkreis Rostock, und Sozialdezernentin Anja Kerl freuen sich mit. Quelle: Anja Levien

In den vergangenen Jahren gab es im Landkreis Rostock stetig Zuwachs bei den Nachwuchs-Brandschützern. Viele Kinderfeuerwehren haben sich gegründet, von denen am Sonnabend 15 am Wettbewerb teilnahmen. Etwa 1400 Kinder und Jugendliche engagieren sich laut Karsten Franck in den Feuerwehren des Landkreises.

Vom Geld der Ospa seien bereits Spielgeräte gekauft worden, informiert Sebastian Eschment vom Kreisfeuerwehrverband. Diese werden nicht nur beim „Spiel ohne Grenzen“ eingesetzt, sondern können auch auf anderen Veranstaltungen genutzt werden.

Die Nachwuchslöscher aus Wasdow müssen die Decke umdrehen, ohne sie zu verlassen. Quelle: Anja Levien

Die Stationen beim „Spiel ohne Grenzen“ haben sich Jungen und Mädchen vom Kreisjugendforum der Feuerwehr selbst ausgedacht. Sechs Mitglieder der Nachwuchswehr aus Wasdow stehen auf einer grauen Decke. Diese muss umgedreht werden, ohne, dass die Kinder die Decke verlassen. 1,19 Minuten brauchen die Wasdower. „Wir haben das schon mal gemacht“, sagt Marie. „Hier kommt es auf Teamarbeit und Zeit an“, sagt die Neunjährige.

An Station 15 bereitet sich die Jugendwehr Am Salzhaff vor. Auf sehr langen Skiern, auf denen sich Laschen für die Füße befinden und sich die Kinder hintereinander aufstellen, müssen sie sich fortbewegen. „Eins, zwei“, ruft Nora und gibt den Takt an. Eins heißt rechts vor, zwei links. „Das lief sehr gut“, ist Nora zufrieden.

Die Kinderwehr aus Petschow-Göldenitz muss dem Gymnastikball auf einer Trage transportieren. Quelle: Anja Levien

An weiteren Stationen mussten eine Streichholzschachtel von Nase zu Nase wandern, ohne die Hände zu Hilfe zu nehmen, oder ein Gymnastikball, während die Kinder auf dem Rücken liegen, nur mit den Beinen weitergegeben werden.

Anja Kerl, zweite stellvertretende Landrätin, hatte zu Beginn schon richtig eingeschätzt: „Pfiffig müsst ihr sein, schnell und gut zusammenarbeiten.“ Na klar, sollte dabei der Spaß nicht fehlen. Anja Kerl bedankte sich bei den Feuerwehren, die das Leben im Landkreis sicherer machten und oft auch Mittelpunkt im Leben eines Dorfes seien. „Frauen und Männer aus der Mitte der Gesellschaft stellen sich selbst in den Dienst der Gemeinschaft. Das verdient höchste Anerkennung und höchsten Respekt.“

Von Anja Levien