Landkreis Rostock: Gratis Recycling-Material für Selbstabholer

Klein Schwaß

Unweit von Allershagen erheben sich zwei Hügel, die bei Bedarf schnell wieder abgetragen werden können. Hier verschenkt nämlich die Schweriner HCH Umwelt GmbH – ein Unternehmen, das im Internet mit einer über 20-jährigen Erfahrung bei Schadstoffsanierungen, Entkernungen und Abbrüchen wirbt – viele Tonnen Recyclingmaterial: offensichtlich eine Mischung aus Ziegelbruch und Betonresten.

„Eine Verwertung von solchem Recyclingmaterial ist grundsätzlich möglich, wenn sie ordnungsgemäß erfolgt und letztlich schadlos ist“, sagt dazu Annett Schwertfeger vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg. Für eine solche Entscheidung bräuchte man aber eigentlich eine Analyse des Materials, um es mit den Anforderungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (unter LAGA M20 MV im Internet zu finden) abgleichen zu können. Dort würden die Grenzwerte für Schadstoffe aufgelistet.

Bei Recyclingmaterial geht’s auch immer um Chemie

„Denn wenn man sich das Material einfach so holt und einfach so einbaut, ohne zu prüfen, ob es für den gedachten Zweck auch geeignet ist, ist das echt schwierig“, sagt die Dezernatsleiterin und warnt grundsätzlich davor, Recyclingmaterial zu verwenden, ohne zu wissen, welche Qualität es hat: „Nicht nur von der Körnung, sondern auch von der Chemie her. Dafür ist eben die LAGA-Mitteilung 20 entscheidend.“

„Das ist ein ganz normales zertifiziertes Misch-Recyclingmaterial, 0,45er Körnung“, sagt dazu HCH-Mitarbeiter Frank Dambrowsky in Schwerin und ergänzt, dass es aus unbelasteten Ziegeln und Betongrus bestehe. Er kenne auch die genaue Herkunft des Materials: „Das waren dort ursprünglich eine herkömmliche Scheune und ein Bauernhaus von 1930 mit entsprechenden Fundamenten und Sohlen. Beim Beton wurde damals etwas gespart.“ Zur Frage von Verwendungsmöglichkeiten weist der HCH-Mitarbeiter noch darauf hin, dass Ziegel über die Jahre durchaus verrotteten und dass das bei einer Verwendung als Einfahrtsunterbau bedacht werden müsse: Wenn man kein Pflaster oder Asphalt drüber hätte, wäre eine Absenkung nach etwa zehn Jahren von zwei bis drei Zentimentern sicher nicht so problematisch. Wolle man das verhindern, müsse man das Material in bodenfrostfreier Tiefe einbauen.

Experte: Ziegelmaterial gehört nicht in den Gartenweg

Einen Gartentipp für die Leserinnen und Leser hat dazu auf OZ-Anfrage noch Stephan Müller von der Kröpeliner Werges GmbH – ebenfalls ein erfahrenes Abbruchunternehmen, das zudem bei Schüttguttransporten und im Baustoffhandel tätig ist: „Ziegel gehören nicht in den Garten rein, das macht man nicht. Die bröseln irgendwann auseinander, denn sie sind ja deutlich weicher als Beton, gehen ins Erdreich rein und alles wird dann wie Lehm, wie Butter. Da macht sich der Gartenfreund keine Freunde, wenn er vielleicht in seiner Anlage damit Wege ausbessern möchte. Es gibt auch ganz viele Vorschriften, wo Ziegel nicht mehr für den Wegebau genommen werden dürfen. Wenn man das nämlich dann entsorgen will, wird es als Bauschutt entsorgt, und so eine Tonne kostet ganz schnell 40 Euro.“ Betonrecycling oder Naturschotter seien dagegen völlig okay: „Ich kenne das vom Wegebau meiner Mutter in Rostock, das ist richtiges Straßenmaterial.“

Aber irgendwann werde auch in Klein Schwaß jemand um die Kurve kommen und das Angebot nutzen, ist der Disponent überzeugt.

Von Thomas Hoppe