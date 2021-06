Landkreis Rostock: Hier gibt es diese Woche Impfungen ohne Termin

Güstrow/ Bad Doberan

Der Landkreis Rostock bietet in dieser Woche zusammen mit der Bundeswehr Impftermine in Graal-Müritz, Bad Doberan, Teterow und Sanitz an. Dafür kommen mobile Impfteams von jeweils 9 bis 17 Uhr in die Orte. Eine Anmeldung oder ein Termin für eine Impfung ist nicht notwendig. Mitzubringen sind Impfausweis und Ausweis.

Am Montag standen in der Sport- und Kongresshalle in Güstrow 100 Impfungen zur Verfügung, die ab 10 Uhr verabreicht wurden. „Mit unseren hybriden Impfteams schaffen wir eine dezentrale Lösung für alle Impfwillige im Landkreis ohne Termin“, sagt Landrat Sebastian Constien zum Start der Impfaktion. Der limitierende Faktor sei die begrenzte Anzahl des Impfstoffs. „Aber der Auftakt in Güstrow zeigt, dass die Kampagne ganz in Ruhe angelaufen ist, auch dank der guten Aufklärung durch die Kameraden der Bundeswehr.“

Vierte Säule der Impfstrategie

„Für uns ist es eine gute Chance, auszuprobieren, wie wir Impfungen an die Frau und an den Mann bringen können. Das neue Format des hybriden Impfteams ist für mich der richtige Weg, insbesondere dann, wenn mehr Impfstoff zur Verfügung steht. Ich freue mich, dass die Aktion hier in Güstrow so erfolgreich läuft“, betont Brigadegeneral Markus Kurczyk, Leiter des Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern. Anfang Juni gab es die ersten Gespräche zum Vorhaben. Stephan Meyer, Major der Reserve und Leiter des Impfteams: „Die Ideen zur Umsetzung haben wir gemeinsam mit dem Versorgungsbataillon 142 der Bundeswehr im Impfzentrum Laage besprochen.“ In einigen Kommunen hätten Bürgermeister beispielsweise Hausarztpraxen kontaktiert, um Wartelisten mit Hilfe der hybriden Impfteams abzubauen.

Die nächsten Termine sind: 15. Juni, Graal-Müritz, Haus des Gastes; 16. Juni, Bad Doberan, Sporthalle Verbindungsweg; 17.Juni, Teterow, Regenbogenhaus; 18. Juni, Sanitz, Ort wird noch bekannt gegeben.

Impfgeschwindigkeit soll erhöht werden – wenn Impfstoff da ist

Das Pilotprojekt soll laut Landkreis dazu dienen, die Impfgeschwindigkeit im Landkreis Rostock weiter zu erhöhen und die perspektivisch anwachsende Impfstoffmenge effektiv einzusetzen. Zukünftig könnten so weitere Impftermine als vierte Säule der Impfstrategie in Städten und Gemeinden angeboten werden. Dann wären Impfungen im Impfzentrum, in Arztpraxen, bei Betriebsärzten und mit den hybriden Impfteams in Städten und Gemeinden möglich.

Das Versorgungsbataillon 142 der Bundeswehr stellt dabei - vereinfacht gesagt - die Logistik, der Landkreis Rostock stellt das medizinische Personal, die Kommunen entscheiden über das Impfverfahren und stellen Räumlichkeiten bzw. Impforte zur Verfügung. Die Impfteams kommen dann für jeweils einen Tag dorthin und impfen. In der Pilotphase mit sieben Impftagen in Güstrow, Graal-Müritz, Bad Doberan, Teterow, Sanitz, Satow und Krakow am See stehen jeweils 100 Impfdosen zur Verfügung, die der Landkreis Rostock aus seinem Impfstoffkontingent bereitstellt.

Von Anja Levien