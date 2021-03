Landkreis Rostock: Hier können Sie sich auf Corona testen lassen

Bad Doberan

Mehr Sicherheit durch mehr Corona-Tests: Das ist die Strategie des Landes im Kampf gegen das Virus. Und diese Tests soll ab der kommenden Woche jeder im Landkreis Rostock einmal wöchentlich kostenlos durchführen lassen können. Dazu will der Landkreis mehrere Testzentren einrichten. Außerdem haben sich einige wenige Apotheken im Landkreis bereit erklärt zu testen.

Darunter ist auch die Linden-Apotheke in Neubukow. Inhaberin Sabine Plümer will am Montag loslegen. „Im Laufe des Tages wird eine Möglichkeit freigeschaltet, über die Internetseite Termine zu buchen“, sagt sie. „Die Patienten kommen dann zur Messung und werden per Mail oder telefonisch über das Ergebnis verständigt – je nachdem, ob sie eine Bescheinigung brauchen.“ Zunächst will Sabine Plümer die Tests nur an zwei Tagen in der Woche anbieten – „zu wenig frequentierten Zeiten.“ Der Mittwoch stehe schon fest, der zweite Tag sei noch nicht klar.

„Wir müssen schauen, wie es angenommen wird, wenn die Nachfrage extrem hoch ist, würden wir es noch erweitern“, sagt sie. Die Apothekerin bietet in Sonderfällen auch Extremtermine an – für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr etwa. „Die Stadt unterstützt mich ganz toll“, sagt die Apothekerin, „sie hat auch angeboten, mir einen Raum zur Verfügung zu stellen.“ Sie habe sich aber dagegen entschieden, um bei ihren Mitarbeiterinnen in der Apotheke präsent sein zu können.

Sorge, dass sie am Montag nicht genug Tests hat, hat sie keine. Ebenfalls ab Montag führen unter anderem die Ostsee-Apotheke in Graal-Müritz, die Apotheke im Ostseepark Sievershagen und die im Tessineum in Tessin Schnelltests durch. Bei allen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Terminvereinbarung im Internet möglich

In Bad Doberan plant Sabine Grundner, Inhaberin der Allee-Apotheke, kostenlose Schnelltests durchzuführen. „Wir sind noch bei den Vorbereitungen“, sagt sie. Ab dem 7. April soll es losgehen. „Wir müssen gucken, wie wir es personell machen“, sagt die Apothekerin. Wie ihre Neubukower Kollegin will auch sie zunächst zweimal wöchentlich testen. „Vermutlich mittwochs und freitags jeweils von 14 bis 16 Uhr. Da ist das Ärztehaus nicht so belegt und der Parkplatz frei.“

Der bisherige Plan ist, dass sich die Patienten über eine Software für einen Termin anmelden. Auch ihre Testbescheinigung bekommen sie digital zur Verfügung gestellt und können sie selbst ausdrucken. Die Testung selbst soll durch das Fenster ihres Büros auf der hinteren Seite des Gebäudes erfolgen. „Ich habe dort schon etwas umstrukturiert“, sagt Sabine Grundner, „um Platz für die Teststrecke zu schaffen.“ Die genauen Abläufe stünden allerdings noch nicht ganz fest.

Und auch wie das Angebot schließlich angenommen wird, kann sie nicht abschätzen. „Wir müssen sehen, wie das funktioniert“, sagt die Apothekerin. Gegebenenfalls könne man die Testzeiten auch noch ausweiten. Sie will vermeiden, dass diejenigen, die sich testen lassen wollen, in der Apotheke anrufen müssen. „Dann würden normale Patienten, die Fragen zu ihrem Rezept haben, vielleicht gar nicht mehr durchkommen.“

Testzentrum in Bad Doberan geplant

Mitte oder Ende nächster Woche soll ein Testzentrum in Bad Doberan in Betrieb gehen. Die Stadt stellt dafür die Sporthalle am Verbindungsweg zur Verfügung, teilte Bürgermeister Jochen Arenz mit. Gegenüber der anderen am Busbahnhof habe sie den Vorteil, dass man Eingang und Ausgang trennen könne. „Außerdem wäre es dort möglich, dass nachmittags noch Sport stattfinden könnte, wenn das wieder gestattet ist.“

Die Sporthalle am Verbindungsweg in Bad Doberan. Hier soll das Schnelltest-Testzentrum eingerichtet werden. Quelle: Cora Meyer

Wann und wie oft getestet wird, kann er noch nicht sagen. Und auch über die logistischen Abläufe ist Jochen Arenz noch nichts bekannt. Doch er ist zuversichtlich. „Wir werden das alles hinkriegen, es wird sich einspielen“, sagt er. „Ich bin dankbar, dass wir in Bad Doberan ein Testzentrum kriegen.“

Insgesamt werden es bis zu zwölf im gesamten Landkreis Rostock sein, teilte Kreissprecher Michael Fengler mit. Genauere Angaben macht er noch nicht. Einige Kommunen und Hilfsorganisationen hätten offensiv Räume und Personal angeboten. „Das führen wir jetzt alles zusammen, damit wir ein funktionierendes System haben.“ Das wolle man dann schnellstmöglich an den Start bringen, sagt Michael Fengler. Er geht davon aus, dass das in der zweiten Hälfte der kommenden Woche gelingen könnte. Die Testzentren und die fünf testenden Apotheken sollten einander ergänzen.

Von Cora Meyer